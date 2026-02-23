Swiss Talents : Woze, hyper-expressionniste
Tu peux me raconter ton parcours ?
Je dessine depuis aussi loin que je me souvienne. Quand j’étais enfant, j’adorais les coloriages et je me concentrais à fond pour ne pas dépasser des lignes. À l’école, je raffolais des cours de bricolage, et pendant les autres cours je passais la plupart de mon temps à dessiner dans la marge de mes cahiers. En 2016 j’ai découvert “Vexx”, un artiste qui partage ses créations sur YouTube et j’ai de suite été admiratif de son parcours et de son style si reconnaissable. Je regardais toutes ses vidéos et je voulais devenir comme lui. Pendant des années, j’ai appris le dessin en regardant des tutos sur YouTube et c’est finalement en 2018 que j’ai créé mon premier compte Instagram. Au début je recopiais les artistes que j’admirais, ce qui m’a permis d’expérimenter plein de techniques et de découvrir plein de styles différents. J’ai notamment réalisé beaucoup de fan arts que Luv Resval a utilisé comme photo de profil, ce qui me motivait à me surpasser. Toutes ces étapes m’ont permis de m’améliorer et construire mon propre univers et ainsi développer mon style.
Quelles sont tes sources d’inspiration ?
Je m’inspire de nombreux artistes, aussi bien contemporains que plus classiques. Parmi eux, on peut citer Gawx, George Condo, Keith Harring, Supraw, Vexx. Je suis également très admiratif de Monet ou Van Gogh, dont le travail et la technique m’impressionnent. Mes principales influences restent cependant Slawn et Offgod. Ce dernier, parce qu’il a mon âge, il a commencé sur Instagram en faisant des fan art comme moi et qu’il a réussi à imposer sa vision tout en collaborant avec de grandes marques. J’admire sa capacité à faire vivre son art dans des domaines très variés : dessin digital, peinture, customs, mode ou encore design. Slawn, car c’est un artiste qui a un univers incroyable, qui le sait et qui ne se prend pas la tête. Il s’amuse à troller le monde de l’art en faisant des fausses collaborations avec Rolex ou d’autres artistes comme Kaws. Il ne se prend pas au sérieux mais il fait un travail incroyable. J’aime beaucoup sa vision détachée, car il est à contre-courant et pourtant ça ne l’empêche pas de réaliser des collaborations incroyables.
À quel moment as-tu trouvé ton style ? / Comment le définirais-tu ?
J’ai trouvé mon style très récemment, fin 2024 quand j’ai arrêté de dessiner pour ressembler à mes artistes préférés et que j’ai commencé à dessiner sans me soucier si ce que je faisais était beau. Je définirais mon style comme étant expressif, brut et surtout facile à reproduire. Mes personnages ne suivent pas des règles strictes d’anatomie ou de symétrie, donc pas besoin de se prendre la tête pour les imiter. J’adore recevoir des messages de personnes qui s’approprient mon style à leur manière.
Selon toi, quelles réalisations ont eu un fort écho pour ta jeune carrière ?
Pour l’instant, je dirais que la réalisation qui a eu le plus d’impact est la photo de profil que j’ai conçue pour Anyme. Elle m’a apporté énormément de visibilité, et la plupart des gens me connaissent grâce à ce dessin. Cependant, ce n’est de loin pas la création dont je suis le plus fier. Ma préférée est “Le Pianiste”, une peinture que j’ai récemment transposée sur une grande toile. Mon but est maintenant de réaliser de plus en plus de grandes peintures en vue d’expositions.
Comment s’est déroulée ta collab avec les montres ANKA ?
ANKA est entré en contact avec moi après être tombé sur mon compte Instagram et m’ont proposé de collaborer sur une montre. J’ai eu carte blanche sur absolument toute la pièce et je suis très content du résultat. C’est ma première collab avec une marque et ça me donne envie de collaborer avec plein de marques d’horizons différents.
Tu as récemment abordé la problématique de l’IA et ses répercussions sur ton travail ; Quel est ton ressenti vis-à-vis de cet outil ?
Après avoir gagné en visibilité avec la photo de profil que j’ai réalisée pour Anyme, il y a eu une vague de personnes qui ont commencé à générer des photos de profil dans mon style de dessin avec l’IA. Au début, j’étais révolté que mon art soit reproduit en quelques secondes par un robot. J’ai donc sorti une vidéo pour aborder ce sujet, mais j’ai vite compris que je ne pouvais rien y faire. La meilleure chose à étant de sensibiliser et d’expliquer que ce n’est pas “cool” de générer des images en volant le travail d’artistes qui ont mis des années à créer leur univers. Je pense que l’IA peut être un super outil dans de nombreux domaines. Le problème c’est lorsque qu’elle est utilisée pour remplacer le travail d’êtres humains comme les doubleurs, les graphistes, les photographes ou les journalistes. Ce qui me rassure, c’est que l’IA ne remplacera jamais la créativité et la vision qu’apporte un humain à son travail, et la plupart des gens s’en rendent compte. Aujourd’hui l’enjeu est d’utiliser l’IA comme outil, sans qu’elle devienne une machine à copier.
C’est quoi la suite pour toi en 2026 ?
En 2026, j’aimerais continuer à me développer et collaborer avec des marques ainsi qu’avec d’autres artistes, notamment en réalisant des covers pour les rappeurs que j’admire. J’aimerais aussi explorer de nouveaux formats en publiant des vidéos longues sur YouTube. Et sur le plan artistique, j’aimerais organiser une exposition et contribuer à faire briller la scène artistique suisse.
Tu te souviens de ton tout premier dessin ?
Mon père a gardé le premier dessin que j’ai esquissé qui ressemble un peu à quelque chose. J’avais trois ans et j’ai dessiné un petit bonhomme, aujourd’hui il est encadré dans mon atelier et a une forte symbolique pour moi.