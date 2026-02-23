Swiss Talents : Woze, hyper-expressionniste

Woze: Après avoir gagné en visibilité avec la photo de profil que j’ai réalisée pour Anyme, il y a eu une vague de personnes qui ont commencé à générer des photos de profil dans mon style de dessin avec l’IA. Au début, j’étais révolté que mon art soit reproduit en quelques secondes par un robot. J’ai donc sorti une vidéo pour aborder ce sujet, mais j’ai vite compris que je ne pouvais rien y faire. La meilleure chose à étant de sensibiliser et d’expliquer que ce n’est pas “cool” de générer des images en volant le travail d’artistes qui ont mis des années à créer leur univers. Je pense que l’IA peut être un super outil dans de nombreux domaines. Le problème c’est lorsque qu’elle est utilisée pour remplacer le travail d’êtres humains comme les doubleurs, les graphistes, les photographes ou les journalistes. Ce qui me rassure, c’est que l’IA ne remplacera jamais la créativité et la vision qu’apporte un humain à son travail, et la plupart des gens s’en rendent compte. Aujourd’hui l’enjeu est d’utiliser l’IA comme outil, sans qu’elle devienne une machine à copier.