Patrick von Känel: J’ai vraiment beaucoup travaillé pour atteindre ce but. Faire partie de l’équipe Red Bull, c’est génial à deux niveaux : d’une part, je ressens une grande fierté lorsque je mets le casque avec le logo Red Bull. J’ai hâte de décoller avec ce casque lors du Red Bull X-Alps… cette anticipation me donne des ailes ! Et puis, bien sûr, un aspect très concret : grâce à ce partenariat, j’ai pu réduire mon travail rémunéré de pilote d’essai de parapente et j’ai ainsi plus de temps pour m’entraîner. Ça m’aide énormément. Une compétition de cette nature exige une préparation non seulement physique, mais aussi mentale.