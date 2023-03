Patrick von Känel nous en dit plus sur son matériel

Patrick von Känel: Le parapente, la sellette, le parachute de secours et le deuxième secours pèsent environ 5,6 kg — auxquels il faut additionner le casque, le GPS, la nourriture et les boissons. Le sac à dos pèse ainsi entre 7,5 à 10 kg. Par exemple, si je monte tôt le matin dans l’optique de passer toute la journée dans les airs, je dois emporter de la nourriture et des boissons pour la journée : le sac à dos atteindra facilement les 10 kg. Si je vais à la montagne pour une descente le soir, juste avant l’heure limite de 21 h, je me contente du minimum et mon sac à dos sera plus léger.