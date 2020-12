En ce qui concerne la nouvelle console Xbox Series X/S, il faut attendre encore un peu les premières vraies exclusivités ... Pourtant, il y a déjà amplement le choix, car tu peux également utiliser la quasi-totalité de « l'ancienne » bibliothèque de jeux Xbox sur ton nouvel appareil ! Certains classiques ont été spécialement optimisés pour les nouvelles consoles, d'autres jeux ont été mis à niveau et sont apparus dans une édition Series X/S. Et nous avons fait une sélection des jeux que tu dois absolument essayer !

Forza Horizon 4

L'un des meilleurs jeux de course exclusifs Xbox situé dans un monde ouvert et partagé a été optimisé pour la nouvelle génération de consoles. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Les courses en différentes saisons se font désormais en un 4K glorieux et à 60 ips !

Gears 5

Avec Gears 5, la série de jeux de tir à la troisième personne sombre et futuriste a restauré sa réputation quelque peu stagnante grâce à une intrigue solide, des personnages moins clichés, et surtout, ces mécanismes de tir éprouvés qui élèvent le travail de couverture et d'équipe - sans oublier les baïonnettes à tronçonneuse - en une forme d'art. Ce jeu est donc désormais optimisé pour la série X/S !

Sea of Thieves

Le charmant MMO dans lequel toi et tes compagnons pirates parcourez les mers, chassez des trésors légendaires ... ou les volez à d'autres joueurs, a également été amélioré pour Xbox Series X/S. Et cela vaut vraiment la peine d'essayer ! D'ailleurs, cet été Sea of Thieves comptait 15 millions de joueurs ... Compétition garantie !

The Touryst

Ce n'est pas un hasard si cette charmante combinaison d'action, de puzzle et de gameplay d'aventure a enchaîné les prix du public. Le style carré est basé sur des jeux de l'ère NES et SNES, ce qui fait que ce titre indépendant est un peu différent des autres dans cette liste. Tout peut paraître un peu enfantin, mais ce jeu plaira sans aucun doute aux joueurs de tous âges !

Gears Tactics

Ce jeu de tactique au tour par tour - qui rappelle XCOM, mais qui se déroule dans l'univers de Gears of War - a moins d'un an. Et cela en fait le jeu idéal pour démontrer la valeur ajoutée des nouvelles consoles Xbox en termes d'affichage visuel, de temps de chargement et de fréquence d'images (qui est d’ailleurs super fluide !). En dehors de cela, Gears Tactics est une foutue fête tactique addictive, d'une violence gratifiante !

Ori and the Will of the Wisps

Un autre titre Xbox assez récent qui a fait l'objet d'un relooking 4K optimisé. Même si tu devais jouer à Ori and the Will of the Wisps sur le téléphone de ta grand-mère, ce serait toujours un must ! C'est un cocktail magique d'animations, de bandes sonores et de mécanismes de plate-forme ingénieux qui t’hypnotisent instantanément - et qui ne cessent de s’améliorer.

Watch Dogs: Legion

C'est le premier jeu de cette liste auquel tu peux également jouer sur des consoles autres que la Xbox, mais qui a été optimisé pour les Series X et S dès le lancement des consoles. À notre humble avis, ce jeu est de loin le meilleur Watch Dogs à ce jour !

Dirt 5

Pour les amateurs de jeux de course qui se sont déjà complètement lassés de Forza Horizon 4, ou qui ont simplement une forte préférence pour une meilleure expérience hors route. Dirt 5 est une fête absolue, quelle que soit la console sur laquelle tu joues ! Bien que ce 4K sur les nouvelles Xbox S et X offre juste ce petit plus ...

D’autres jeux qui valent la peine d'être rattrapés ou rejoués !