C'ÉTAIT LA SAISON XC BIKE 2023

01 HOMMES

Nino Schurter devient le GOAT

C'était aussi historique qu'extatique : sur son terrain de Lenzerheide, Nino a remporté la 34ème victoire de coupe du monde tant attendue et s'est ainsi proclamé Greatest Of All Time. Personne n'a jamais gagné autant de coupes du monde - sauf bien sûr Schurter lui-même, qui a ensuite gagné encore une fois directement à Val di Sole. A 37 ans, il est toujours celui que l'élite mondiale doit dépasser - et ce jusqu'à la fin : Lors de l'avant-dernière course à Snowshoe aux Etats-Unis, Nino s'est fait battre de justesse par Jordan Sarrou. Lors de la finale à Mont-Sainte-Anne au Canada, il a remporté le classement général de la Coupe du monde pour la neuvième fois de sa carrière.

Nino Schurter à Nové Město © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Constamment fort : Lars Forster

Victoire au classement général de la Bike Revolution, victoire en Coupe du monde à Leogang, deuxième meilleur Suisse aux championnats du monde et septième au classement général de la Coupe du monde : Lars a fêté la saison la plus réussie de sa carrière lors de sa première année sous la direction du manager d'équipe Ralph Näf chez Thömus Maxon . "Le changement d'équipe a été en fait très facile pour moi. Je me suis vite adapté et l'ambiance dans l'équipe était super," dit Lars maintenant que la saison est terminée. Là où l'ambiance était aussi super, souligne-t-il, c'est lors des courses de la Bike Revolution : "C'est presque celle qui m'a le plus amusé, même si mon moment fort a certainement été la victoire en Coupe du monde à Leogang. Mais les championnats du monde m'ont aussi rendu fier : finir 8ème avec une crevaison m'a montré que je pouvais encore faire de mon mieux malgré un revers".

Lars Forster © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Le retour en 2023 : Mathias Flückiger

2022 a été une saison dramatique pour Mathias et la question était de savoir comment il allait revenir après la "période la plus sombre" de sa vie. Il a fourni la réponse dès la première course de l'ÖKK Bike Revolution à Tamaro , qu'il a remportée (tout comme la finale de la série à Huttwil ). En coupe du monde, le coureur de Thömus Maxon s'est également battu pour les premières places, il a gagné en Andorre et a dû s'incliner devant Tom Pidcock lors de la course finale à Mont-Sainte-Anne après deux crevaisons. Il s'est classé troisième au classement général de la Coupe du monde, à seulement 10 points de Jodan Sarrou.

Mathias Fluckiger © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

La fête de Pidcock en Écosse

En tant qu'athlète de route, de cyclo-cross et de VTT, Tom Pidcock doit planifier sa saison de manière stratégique. En plus de la Bike Revolution à Coire , il n'a participé qu'à une seule course de coupe du monde avant les championnats du monde - et il a gagné à Nové Mesto aussi bien en short track qu'en XC. Il s'agissait aussi pour lui d'assurer des points pour une bonne position de départ pour les championnats du monde - seulement pour apprendre un jour avant le départ que l'UCI avait spontanément changé les règles et fait passer les stars du vélo de course Mathieu van der Poel et Peter Sagan de la dernière ligne de départ à la cinquième sans aucun point. Pidcock n'était pas le seul à réagir avec colère... Le multitalent a tout de même remporté sa course à domicile en Ecosse (malgré des problèmes techniques). Pour la fin de la saison, il a de nouveau remporté le top spot à Mont-Sainte-Anne.

Tom Pidcock © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Les jeunes vs les vétérans expérimentés - l'année olympique 2024 s'annonce passionnante ! Et qui sait comment Ronja Blöchinger va s'y prendre ? Nathalie Schneitter

02 DAMES

De jeunes championnes

C'était l'année des jeunes coureuses de cross-country. Cela fait un moment que nous attendons une victoire en Coupe du monde de cross-country de la part de la double championne du monde junior Laura Stigger. En 2023, la jeune femme de 23 ans originaire de l'Ötztal a remporté deux victoires en short track - en XC, elle s'est classée troisième à Leogang et à Snowshoe/USA, elle a enfin décroché le top spot ! Laura a terminé quatrième au classement général de la Coupe du monde, aussi bien en XCC qu'en XCO.

Laura Stigger sur Roots and Rolls © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Mona Mitterwallner vient également du Tyrol et a encore deux ans de moins. Peut-être inspirée par sa médaille d'or aux championnats du monde de marathon, elle a remporté son premier titre en Coupe du monde à Andorre et a rapidement récidivé lors de la course suivante aux Gets.

Mais l'étoile montante de l'année est Puck Pieterse, elle aussi née en 2002 : sa victoire d'ouverture à Nové Mesto a été suivie d'un triomphe à Leogang et Val di Sole. La Néerlandaise s'est constamment classée dans le top 7, aussi bien en short track qu'en XC. Aux championnats du monde en Ecosse, elle a remporté l'argent et le bronze - et finalement le classement général de la coupe du monde devant Mona Mitterwallner, Loana Lecomte et Alessandra Keller - et elle a remporté le classement général de la coupe du monde en short track on top...

Delight for Mona Mitterwallner at the finish line © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Les Françaises au top

La performance de Pauline Ferrand Prevot en Coupe du monde a été presque discrète. Même si son plus mauvais résultat a été une 8ème place, elle ne s'est pas présentée comme la grande dominatrice. Elle l'a fait, comme elle en a l'habitude lors des grands événements, juste à temps pour les championnats du monde en Ecosse . Elle a remporté l'or en short track et en cross-country et a ainsi défendu son titre de championne du monde dans les deux disciplines.

Pauline Ferrand Prevot © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Derrière elle, sa compatriote Loana Lecomte a pris l'argent. La jeune femme de 24 ans a de nouveau fait preuve d'une grande constance tout au long de la saison, en gagnant à Lenzerheide et en réalisant une finale impressionnante avec une deuxième place à Snowshoe et une victoire phénoménale dans la brutale glissade du Mont-Sainte-Anne - malgré une crevaison et une chute.

Les Suissesses

Alessandra Keller s'est montrée une combattante constante en 2023 : des classements extrêmement forts en short track avec six résultats dans le top 5, trois fois dans le top 5 en cross-country et en plus une victoire au classement général de la Bike Revolution . Lors de l'événement final au Canada, les femmes suisses ont montré une fois de plus ce qu'elles avaient dans le ventre : Derrière Jolanda Neff à la 4ème place, Alessandra, Sina Frei et Nicole Koller se sont classées 8ème, 9ème et 10ème. Plus : Dans la catégorie U23, Ronja Blöchinger a une fois de plus dominé. La jeune femme de 22 ans a remporté toutes les courses de short track en 2023 et n'a pas terminé dans le top 3 que dans deux courses de XC.

Jolanda Neff © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool