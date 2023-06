Voilà la 34 ! La Coupe du monde de XC à Lenzerheide entre dans l'histoire.

Spoiler Alert : Nino Schurter avait le cœur qui battait la chamade à l'arrivée, le niveau sonore atteignait le ciel et la légende du VTT (et manager de l'équipe Scott) Thomas Frischknecht avait les larmes aux yeux. Ouvrez les livres d'histoire, entrez Nino.

Chez les femmes, on a lutté jusqu'à la fin à une allure énorme ET la relève est également assurée : c'est ce qu'ont montré les résultats des moins de 23 ans. Sur son sol, Ronja Blöchlinger, 22 ans, a remporté la victoire en short track devant Ginia Caluori et s'est classée troisième en cross-country ! Et Dario Lillo (21 ans) a gagné aussi bien en short track qu'en XCO. Les deux ont montré qu'ils étaient capables de gérer la pression et de se produire devant un tel public. Cela promet de grandes choses...

Nino Schurter est le roi de Lenzerheide © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Les femmes : Se battre jusqu'à la fin

Le parcours de Lenzerheide, avec son terrain naturel, son réseau de racines, ses montées et descentes et son caractère très particulier, est en fait l'un des tracés préférés de la plupart des athlètes. Pas pour Jolanda Neff, mais d'autant plus pour Loana Lecomte, la dominatrice de 2022, qui a également gagné ici l'année dernière. (Jolanda semble avoir trouvé les mots justes - voir ci-dessous...).

Loana a dominé dès le début. La jeune Annecienne de 23 ans a vraiment mis la pression et a pris la tête du duo français avec Pauline Ferrand-Prévot (31 ans). Mais Alessandra Keller, de l'équipe Thömus maxon , ne l'a pas laissée s'échapper et a même pris la tête entre-temps. Encore dans le coup : la gagnante de Nove Mesto, Puck Pieterse, 21 ans. La Néerlandaise montre que sa victoire n'est définitivement pas une exception. Malgré son jeune âge, elle est une tacticienne sereine et super en forme - les deux bien sûr aussi grâce à son background de cyclo-cross. Mais les racines et l'altitude de Lenzerheide lui ont donné du fil à retordre. Elle s'est finalement classée cinquième.

Pauline Ferrand-Prévot a tout donné © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Le quinté a été complété par une autre Néerlandaise : Anne Terpstra. Elle a enchaîné les meilleurs tours en temps, a pris de la vitesse et a collé aux Françaises. Dans le dernier tour, elle a même dépassé Pauline et s'est classée deuxième. Alessandra a également dépassé la Française dans un sprint final de folie et s'est assurée la troisième place. Belle performance ! Alessandra confirme de plus en plus son rôle de numéro 1 en Suisse.

Loana a été très forte, en particulier dans la montée technique et épuisante au début de chaque tour. Elle a réalisé une performance extrêmement impressionnante. En short track, elle n'avait terminé que 21ème et avait de sérieux doutes et incertitudes sur sa condition. A l'arrivée, elle a déclaré qu'une discussion avec Jolanda Neff l'avait beaucoup aidée. On dirait un bon coach mental...

Le podium féminin XC © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Les hommes : le conte de fées de Nino Schurter

Du soleil et de la pluie pour commencer. Le décor parfait pour un arc-en-ciel - et un conte de fées ?! Les signes avant-coureurs d'une course qui allait marquer l'histoire étaient en tout cas réunis. Lors de l'échauffement, Nino Schurter déclarait encore de bonne humeur que ce serait une course riche en émotions pour lui - peut-être sa dernière course à Lenzerheide, devant son public et avec le record en tête. Depuis avril 2022, Nino est à égalité avec Julien Absalon avec 33 victoires en Coupe du monde. Nino veut enfin passer devant. Il veut écrire l'histoire. De préférence ici même ! L'année dernière, il y a eu un drame dans la forêt avec Mathias Flückiger. Cette année, une happy end ?

Nino a maîtrisé le terrain technique de Lenzerheide de main de maître. © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Et oui, tout était réuni : Nino a littéralement fusionné avec son public, la foule était bruyamment derrière lui, il était très motivé et, à 37 ans, expérimenté comme personne. Mathias s'était blessé mercredi à l'entraînement et avait endommagé les ligaments de son pouce. Avec l'impact sur la piste, c'est certainement brutal. Et sinon, il a été assez vite clair qu'un seul pouvait gagner cette course à Lenzerheide.

L'Allemand Luca Schwarzbauer avait des ambitions maximales au début après sa première victoire en short track, Vital Albin a été un temps dans la roue de Schurter, puis le Français Jordan Sarrou.

Das XC-Podium der Männer in Lenzerheide © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Mais Nino a imposé son rythme et a augmenté son avance tour après tour - 7 secondes, 12 secondes, 16 secondes, 29 secondes au dernier tour. Les spectateurs n'en pouvaient plus, Nino ne pouvait plus s'arrêter. Il bat enfin le record et passe devant Absalon. Le manager de l'équipe Frischi a déclaré à l'arrivée qu'il s'agissait probablement de son plus grand succès ever. Félicitations, GOAT !

Le Sud-Africain Alan Hatherly a terminé deuxième devant Sarrou et son compatriote Thomas Griot troisième. Mathias a pris la 11e place et Lars Forster la 13e.

