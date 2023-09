Ligue des Champions: L'entraîneur Marco Rose en interview

La Ligue des Champions est à nos portes, et pour le Red Bull Leipzig, cela signifie un nouveau défi contre les Young Boys de Berne. Dans un entretien avec Marco Rose, l'entraîneur de l'équipe allemande, nous jetons un coup d'œil dans les coulisses des préparatifs et découvrons comment l'équipe se prépare à cette compétition internationale. Rose donne un aperçu des points forts de l'adversaire, de la philosophie du Red Bull Leipzig et de l'importance des fans dans le stade. Continue à lire pour en savoir plus sur l'approche stratégique du Red Bull Leipzig pour ce passionnant duel de Ligue des Champions.