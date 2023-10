C'était la finale de la sélection pour la Youth & Women America's Cup

Vingt marins sont arrivés à Barcelone cette semaine pour la phase finale des essais de sélection organisés par Alinghi Red Bull Racing pour leurs équipes de la Youth & Puig Women’s America’s Cup. Ce fut une semaine bien remplie, et enrichissante, pour tous les participants, offrant à chacun des candidats une opportunité de développer leurs connaissances, de montrer leur potentiel et d'apprendre des meilleurs marins du monde.

Ils ont observé les préparatifs quotidiens du bateau AC75 BoatZero et ont rencontré les marins de la America's Cup ainsi que d'autres membres d'Alinghi Red Bull Racing pour absorber tout ce qu'ils pouvaient, et sont devenus une partie de l'esprit d'équipe positif qui imprègne la base de l'équipe.

Pour une navigatrice et un navigateur, le chemin vers la Youth & Women's America's Cup a déjà commencé. Les talents en devenir Anja von Allmen (20) et Arno de Planta (24) ont déjà reçu leurs "boarding tickets" pendant la semaine de qualification finale. Ces billets leur assurent une place sur la liste finale de l'équipe suisse pour la Youth & Women's America's Cup.

"Nous avons été très impressionnés par l'approche mentale d'Anja, sa rapide courbe d'apprentissage sur le bateau à foils et sa performance constante sur le simulateur", a déclaré Jonet. "Pour Arno, nous connaissions déjà ses capacités et son potentiel en tant que marin rapide, mais les essais ont confirmé à quel point il peut être un membre d'équipage précieux et un leader. Nous sommes ravis de les avoir comme deux de nos membres clés dans ces équipes."

"Alinghi a toujours été un grand nom dans le monde de la voile, partout dans le monde", a déclaré von Allmen. "Être ici en sachant que je représente cette marque, c'est une opportunité extraordinaire. Si on m'avait dit il y a 10 ans que la petite Anja aurait cette chance, j'aurais dit "Quoi, pas possible ?". Mais c'est possible, n'importe qui peut le faire !"

De Planta vient de la région de Lausanne et a navigué sur le lac Léman en tant que jeune, se concentrant sur la classe 49er lorsqu'il est passé aux rangs internationaux d'élite. Plus tôt cette année, il a remporté l'argent avec Sébastien Schneiter en 49er lors des Championnats du Monde 2023 à La Haye. C'était la première médaille de championnat du monde de la Suisse dans cette classe.

