Shauna Coxsey and Erin McNeice perform during the PCL Test Event in Nijmegen, Netherlands on December 15, 2025
© Stefan Voitl/Red Bull Content Pool
Escalada

10 consejos esenciales de búlder para principiantes

¿Estás pensando en subirte a la pared por primera vez? Estos 10 consejos respaldados por expertos te ayudarán a escalar con confianza, mejorar más rápido y disfrutar de cada sesión.
Por Lucy Grewcock
4 minutos leídosPublished on

Parte de esta historia

Pro Climbing League

Pro Climbing League brings elite boulderers together for a new, high-pressure head-to-head format.

1 Fechas

Shauna Coxsey

Britain's most successful competitive climber, Shauna Coxsey, was also crowned the UK's first-ever overall winner of the Bouldering World Cup series.

United KingdomUnited Kingdom

Resumen

  1. 1
    Usa las piernas
  2. 2
    Imagina que las presas son de cristal frágil
  3. 3
    Compra calzado en una tienda especializada
  4. 4
    Pide consejo a los demás
  5. 5
    Varía tus compañeros de escalada
  6. 6
    Pruébalo todo
  7. 7
    No empieces a entrenar en serio demasiado pronto
  8. 8
    No temas fracasar
  9. 9
    Trabaja tus puntos débiles
  10. 10
    No te lo tomes demasiado en serio
¿Eres nuevo en el búlder y no sabes por dónde empezar? ¿Has estado viendo la Pro Climbing League en directo en Red Bull TV y quieres ver si tú también puedes hacerlo? La buena noticia es que el búlder no es sólo cuestión de fuerza: es una mezcla de equilibrio, técnica y resolución de problemas que lo convierte en una de las formas de escalada más accesibles y adictivas. Desde elegir el calzado adecuado hasta aprender a caer con seguridad, estos consejos para principiantes te ayudarán a sentar unas bases sólidas y a sacar el máximo partido de cada escalada. Tanto si pisas el gimnasio por primera vez como si te diriges al exterior para enfrentarte a la roca real, esto es lo que todo principiante debe saber antes de ponerse a escalar.
Sigue la Pro Climbing League en directo en Red Bull TV.
01

Usa las piernas

Shauna Coxsey tackles a bouldering route during the Red Bull Bouldering Camp in Ticino, Switzerland in November 2025.

Shauna Coxsey has shifted her focus to outdoor climbing

© Jan Virt/Red Bull Content Pool

"Son mucho más fuertes que los brazos", dice la escaladora británica Shauna Coxsey, doble campeona de la Copa del Mundo de Boulder IFSC. "Piensa en usar los pies y en ponerte de pie usando las piernas, no sólo tirando con los brazos".
02

Imagina que las presas son de cristal frágil

"Un consejo raro, lo sé, pero esto te obliga a ir más despacio, a considerar tus movimientos y a colocar las manos y los pies con delicadeza", dice el entrenador de búlder Louis Parkinson, director de Catalyst Climbing y antiguo competidor de GB en la Copa del Mundo de Búlder. "Con la práctica, esto conduce a un estilo de escalada grácil y preciso".
03

Compra calzado en una tienda especializada

Alberto Ginés López marks the prize ceremony by drinking from his shoe at Red Bull Dual Ascent 2022 in Verzasca, Switzerland.

The right shoes are key - especially if you're going to be doing this

© Matteo Mocellin/Red Bull Content Pool

Daniel Waters es el Director del Centro Climbing Works de Sheffield (Inglaterra), un legendario centro de búlder con categoría de Centro Nacional de Rendimiento. A la hora de comprar zapatillas, recomienda hablar con el personal de una tienda especializada, en lugar de hacerlo por Internet: "Comprar tus primeras zapatillas sin que te las ajusten podría dejarte con la talla o el estilo equivocados, sobre todo si compras zapatillas de alto rendimiento en una venta online".
04

Pide consejo a los demás

"La mayoría de los escaladores son un grupo amistoso que está encantado de ayudar, y están más por la superación personal que por competir", dice Parkinson. "Si necesitas consejo para descifrar un determinado proyecto, o si es tu primera vez y no tienes ni idea de lo que pasa, busca a alguien que sepa lo que hace y pregúntale".
05

Varía tus compañeros de escalada

Ja-in Kim climbs a boulder route during the Red Bull Bouldering Camp in Ticino, Switzerland, in November 2025.

The more people you climb with, the more you'll learn

© Jan Virt/Red Bull Content Pool

"Siempre es divertido escalar con gente de un nivel similar, pero puede ser estupendo para tu técnica escalar con gente más experimentada, aunque estén trabajando en problemas diferentes a los tuyos", dice Waters.
06

Pruébalo todo

Según Coxsey, si quieres mejorar, tienes que probarlo todo. "Escala en muchos ángulos distintos, y no tengas miedo de las cosas empinadas. Involúcrate y asegúrate de probar las cosas que no crees que se te den bien".
07

No empieces a entrenar en serio demasiado pronto

Janja Garnbret celebrates completing a challenging problem at the IFSC Climbing World Cup in Innsbruck, Austria, in June 2025.

Remember: bouldering is fun

© Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Waters subraya la importancia de progresar con seguridad: "Verás que otros escaladores utilizan medios de entrenamiento como la tabla del campus y los diapasones, pero se necesita tiempo para construir una sólida base de forma física que permita utilizarlos sin riesgo de lesionarse", dice. "Para un entrenamiento avanzado, merece la pena pedir consejo a un entrenador profesional para asegurarte de que lo haces con seguridad".
08

No temas fracasar

Coxsey sabe mejor que nadie lo importante que es superar el miedo al fracaso. "Caerse y fracasar forman parte de la escalada tanto como llegar a la cima", aconseja. "Si no te caes, no te estás esforzando lo suficiente".
09

Trabaja tus puntos débiles

An athlete scales rugged rocks at Red Bull Wadi Ascent 2026 in Dahab, Egypt.

Don't avoid the aspects of bouldering that you find challenging

© Omar Mohamed Hany Zain/Red Bull Content Pool

Waters sugiere centrarse en las cosas que te resultan más difíciles: "Si tienes problemas con determinados ángulos o tipos de presas, estructura algunas de tus sesiones de escalada para centrarte en ello; al principio será duro, pero mejorarás rápidamente".
10

No te lo tomes demasiado en serio

Por mucho que te esfuerces, a veces las mejoras pueden ser pequeñas y escasas, lo que puede resultar frustrante. Para superarlo, Parkinson sugiere dar un paso atrás. "Recuerda por qué empezaste: ¡es sólo por diversión! Disfruta, ten paciencia y los progresos llegarán".

Parte de esta historia

Pro Climbing League

Pro Climbing League brings elite boulderers together for a new, high-pressure head-to-head format.

1 Fechas

Shauna Coxsey

Britain's most successful competitive climber, Shauna Coxsey, was also crowned the UK's first-ever overall winner of the Bouldering World Cup series.

United KingdomUnited Kingdom
Escalada
Climbing Boulder