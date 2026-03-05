10 consejos esenciales de búlder para principiantes

¿Eres nuevo en el búlder y no sabes por dónde empezar? ¿Has estado viendo la

y quieres ver si tú también puedes hacerlo? La buena noticia es que el búlder no es sólo cuestión de fuerza: es una mezcla de equilibrio, técnica y resolución de problemas que lo convierte en una de las formas de escalada más accesibles y adictivas. Desde elegir el calzado adecuado hasta aprender a caer con seguridad, estos consejos para principiantes te ayudarán a sentar unas bases sólidas y a sacar el máximo partido de cada escalada. Tanto si pisas el gimnasio por primera vez como si te diriges al exterior para enfrentarte a la roca real, esto es lo que todo principiante debe saber antes de ponerse a escalar.