10 consejos esenciales de búlder para principiantes

¿Eres nuevo en el búlder y no sabes por dónde empezar? ¿Has estado viendo la Pro Climbing League en directo en Red Bull TV y quieres ver si tú también puedes hacerlo? La buena noticia es que el búlder no es sólo cuestión de fuerza: es una mezcla de equilibrio, técnica y resolución de problemas que lo convierte en una de las formas de escalada más accesibles y adictivas. Desde elegir el calzado adecuado hasta aprender a caer con seguridad, estos consejos para principiantes te ayudarán a sentar unas bases sólidas y a sacar el máximo partido de cada escalada. Tanto si pisas el gimnasio por primera vez como si te diriges al exterior para enfrentarte a la roca real, esto es lo que todo principiante debe saber antes de ponerse a escalar.
01
Usa las piernas
"Son mucho más fuertes que los brazos", dice la escaladora británica Shauna Coxsey, doble campeona de la Copa del Mundo de Boulder IFSC. "Piensa en usar los pies y en ponerte de pie usando las piernas, no sólo tirando con los brazos".
02
Imagina que las presas son de cristal frágil
"Un consejo raro, lo sé, pero esto te obliga a ir más despacio, a considerar tus movimientos y a colocar las manos y los pies con delicadeza", dice el entrenador de búlder Louis Parkinson, director de Catalyst Climbing y antiguo competidor de GB en la Copa del Mundo de Búlder. "Con la práctica, esto conduce a un estilo de escalada grácil y preciso".
03
Compra calzado en una tienda especializada
Daniel Waters es el Director del Centro Climbing Works de Sheffield (Inglaterra), un legendario centro de búlder con categoría de Centro Nacional de Rendimiento. A la hora de comprar zapatillas, recomienda hablar con el personal de una tienda especializada, en lugar de hacerlo por Internet: "Comprar tus primeras zapatillas sin que te las ajusten podría dejarte con la talla o el estilo equivocados, sobre todo si compras zapatillas de alto rendimiento en una venta online".
04
Pide consejo a los demás
"La mayoría de los escaladores son un grupo amistoso que está encantado de ayudar, y están más por la superación personal que por competir", dice Parkinson. "Si necesitas consejo para descifrar un determinado proyecto, o si es tu primera vez y no tienes ni idea de lo que pasa, busca a alguien que sepa lo que hace y pregúntale".
05
Varía tus compañeros de escalada
"Siempre es divertido escalar con gente de un nivel similar, pero puede ser estupendo para tu técnica escalar con gente más experimentada, aunque estén trabajando en problemas diferentes a los tuyos", dice Waters.
06
Pruébalo todo
Según Coxsey, si quieres mejorar, tienes que probarlo todo. "Escala en muchos ángulos distintos, y no tengas miedo de las cosas empinadas. Involúcrate y asegúrate de probar las cosas que no crees que se te den bien".
07
No empieces a entrenar en serio demasiado pronto
Waters subraya la importancia de progresar con seguridad: "Verás que otros escaladores utilizan medios de entrenamiento como la tabla del campus y los diapasones, pero se necesita tiempo para construir una sólida base de forma física que permita utilizarlos sin riesgo de lesionarse", dice. "Para un entrenamiento avanzado, merece la pena pedir consejo a un entrenador profesional para asegurarte de que lo haces con seguridad".
08
No temas fracasar
Coxsey sabe mejor que nadie lo importante que es superar el miedo al fracaso. "Caerse y fracasar forman parte de la escalada tanto como llegar a la cima", aconseja. "Si no te caes, no te estás esforzando lo suficiente".
09
Trabaja tus puntos débiles
Waters sugiere centrarse en las cosas que te resultan más difíciles: "Si tienes problemas con determinados ángulos o tipos de presas, estructura algunas de tus sesiones de escalada para centrarte en ello; al principio será duro, pero mejorarás rápidamente".
10
No te lo tomes demasiado en serio
Por mucho que te esfuerces, a veces las mejoras pueden ser pequeñas y escasas, lo que puede resultar frustrante. Para superarlo, Parkinson sugiere dar un paso atrás. "Recuerda por qué empezaste: ¡es sólo por diversión! Disfruta, ten paciencia y los progresos llegarán".
