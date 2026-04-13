Todo lo que necesitas saber sobre las 24 Horas de Nürburgring

Más de 200.000 visitantes, un circuito de más de 25 km de longitud y un evento sin igual. Las 24 Horas de Nürburgring son uno de los eventos de automovilismo más famosos y exigentes del mundo, con enormes multitudes que se congregan cada año en la región de Eifel para presenciar el espectacular duelo entre equipos profesionales y pilotos amateurs. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la historia, el circuito, los récords y las fechas de 2026.

Sigue la carrera de 24 horas en vivo a través de Red Bull TV y en el Canal de YouTube de Red Bull Motorsports

Las 24 Horas de Nürburgring en resumen:

Primera edición en 1970

Longitud del circuito de 25,378 km

Hasta 190 vehículos en la pista

Alrededor de 280.000 espectadores en 2025

Reglamento abierto

Fechas 2026: del 14 al 17 de mayo

01 ¿Qué son las 24 Horas de Nürburgring?

Se trata de una carrera de resistencia para turismos y vehículos GT que se celebra desde 1970 en el Nürburgring. El trazado combina la Nordschleife con el circuito de Gran Premio, formando un recorrido de 25,378 kilómetros.

ABT Sportsline at the 53rd Nürburgring 24 Hours in 2025 © ABT Sportsline

En la parrilla conviven equipos profesionales y pilotos amateurs. Este formato ha contribuido al crecimiento del evento, que suma participantes y público cada año. En 2026 participará, entre otros, el cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen, que debutará en esta prueba.

The Nordschleife has a unique atmosphere, especially at night © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

El evento va más allá de la carrera. Durante varios días, miles de aficionados acampan alrededor del circuito. En 2025 acudieron unas 280.000 personas. Las zonas de acampada alrededor del circuito abren el lunes anterior, mientras los aficionados montan andamios y carpas para tener una mejor vista del Nordschleife. Por la noche, los autos en pista y la actividad en el entorno crean un ambiente único e inigualable en el mundo.

02 El circuito: “El Infierno Verde”

La Nordschleife está considerada uno de los circuitos más exigentes. Cuenta con más de 170 curvas, cambios de elevación de hasta 290 metros y condiciones meteorológicas variables. Está situada en la región de Eifel, a unos 60 kilómetros de Coblenza. Desde 2005, el trazado combinado se recorre en sentido horario.

The Caracciola Carousel of the Nürburgring Nordschleife © ABT Sportsline

Datos sobre el Nordschleife Longitud (Nordschleife) 20.832km Pendiente máxima 18 % (ascenso entre el Caracciola-Karussell y Hohe Acht)

El Nordschleife se inauguró en 1927 y rápidamente se convirtió en uno de los circuitos de carreras más populares del mundo gracias a su singularidad. El circuito para las 24 Horas de Nürburgring se compone de dos partes: el Nordschleife (20,832 km) y una versión reducida del circuito de Gran Premio, sin el Mercedes Arena.

Fórmula 1 en el Nordschleife: Mira en este video a los expilotos de F1 Sebastian Vettel y David Coulthard pilotando los monoplazas RB7 y RB8 en el legendario circuito.

Un desafío importante en las 24 Horas de Nürburgring es el clima impredecible de Eifel. En un circuito de 25 km, puede haber sol en una curva, niebla en otra sección y fuertes lluvias en el Nordschleife al mismo tiempo. Especialmente de noche, las temperaturas en Eifel descienden bruscamente en algunos lugares, y la niebla en el Nordschleife es parte integral de la carrera y exige la máxima capacidad de adaptación de pilotos y equipos.

El nombre "Nürburgring" proviene de las ruinas del castillo de Nürburg, ubicadas dentro del Nordschleife. Los pueblos de Quiddelbach, Herschbroich y Breidscheid también se encuentran completamente dentro del área que abarca el Nordschleife.

Max Verstappen's car for the Nürburgring 24 Hours 2026 © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

The starting field of the Nürburgring 24 Hours comprises up to 190 vehicles, all of which are on the track at the same time. To make this possible, the field starts in up to three groups, each behind a safety car that leads the cars on an introductory lap. Two to four drivers are allowed per vehicle, each of whom may drive for a maximum of three hours at a time. Around 700 drivers are in action.

“El Infierno Verde” ¿De dónde viene el apodo? El apodo "El Infierno Verde" se remonta al ex campeón del mundo de Fórmula 1, Sir Jackie Stewart. 1968 Stewart decidió adoptar ese apodo después del Gran Premio de Alemania de 1968 porque la carrera fue una pesadilla.

La carrera comienza oficialmente el sábado a las 15:00 y finaliza exactamente 24 horas después, el domingo. Gracias a su longitud, el circuito ofrece espacio suficiente para la enorme parrilla de salida, algo que sería imposible en circuitos más cortos.

Cuando no se utiliza para eventos o pruebas de vehículos, cualquier persona puede circular por el Nordschleife con un vehículo homologado, en lo que se conoce como paseos turísticos. El precio del billete para coches ronda los 30 euros por vuelta. Numerosos fabricantes de automóviles también utilizan la pista como el circuito de pruebas más exigente del mundo.

03 24 Horas de Nürburgring 2026: Fecha, horario y más

La carrera de 24 horas en Nürburgring se celebra tradicionalmente en primavera. La 54.ª edición de las ADAC RAVENOL 24h Nürburgring tendrá lugar del 14 al 17 de mayo de 2026.

Se podrá seguir en directo a través de Red Bull TV y el canal de YouTube de Red Bull Motorsports.

Verstappen is always seeking a new challenge © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

La salida será el sábado 16 de mayo a las 15:00. Como novedad, la prueba ADAC 24h Classic será sustituida por el German Historic Endurance Championship (DHLM), con una carrera de tres horas.

Programa de las 24 Horas de Nürburgring 2026:

Day Date Highlights Jueves 14 Mayo 2026 Clasificación 1 & 2 Viernes 15 Mayo 2026 Clasificación Top (3 sesiones), DHLM-Race Sábado 16 Mayo 2026 Warm-up, salida carrera 15:00 Domingo 17 Mayo 2026 Final 15:00

04 Historia de las 24 Horas de Nürburgring

La primera edición se disputó los días 27 y 28 de junio de 1970. Hans-Joachim Stuck y Clemens Schickentanz ganaron con un BMW 2002 TI tras completar 123 vueltas y unos 2.808 kilómetros.

La prueba nació como complemento a la carrera de 1.000 km y estaba orientada también a pilotos no profesionales. En 1973, Niki Lauda ganó con un BMW coupé en una época en la que se realizaba una pausa nocturna obligatoria.

En 1983 no se disputó por trabajos en el circuito. En 1984 volvió con el trazado combinado actual. En 1996, Sabine Schmitz logró la victoria absoluta, repitiendo en 1997. En 1998, BMW ganó con un 320d, siendo la única victoria de un diésel.

Manthey is the record winner of the Nürburgring 24 Hours © Manthey

Con la llegada de los GT3 a mediados de los 2000, la carrera cambió. Desde 2003, las victorias han sido para equipos oficiales o apoyados por fabricantes. Manthey Racing ha logrado siete triunfos entre 2006 y 2025. Entre sus pilotos figuran Timo Bernhard, Marc Lieb, Richard Lietz y Michael Christensen.

Kelvin van der Linde celebrates victory at the Nürburgring 24 Hours © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

En 2025, la victoria fue para Rowe Racing con BMW, con Kelvin van der Linde entre los pilotos.

05 ¿Qué clases y marcas compiten?

La carrera reúne coches de distintas marcas. En 2025 participaron 140 vehículos de 17 fabricantes. Porsche fue la marca con más coches, seguida de BMW y Aston Martin. También participaron Toyota, Audi, Volkswagen y Mercedes-AMG, junto a marcas como Dacia, Subaru, Mini, Cupra y Lynk & Co.

The start of the 53rd ADAC RAVENOL 24h at the Nürburgring in 2025 © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

El reglamento permite competir a distintos tipos de vehículos siempre que cumplan los requisitos de seguridad. En el pasado, por ejemplo, un Dodge Viper y un Opel Corsa compartieron pista, en diferentes categorías, por supuesto. Existen más de 20 categorías, desde GT3 hasta turismos derivados de serie.

Para participar se requiere licencia internacional de nivel C. Los debutantes deben acreditar resultados previos en la VLN y completar el curso Nordschleife Permit. Esto garantiza que incluso los aficionados más ambiciosos puedan conducir con seguridad en el Infierno Verde.

06 Nürburgring 24 Hours: récords y datos

Fabricante con más victorias: BMW

BMW es el fabricante más exitoso en la historia de las 24 Horas de Nürburgring, con un total de 21 victorias absolutas entre 1970 y 2025. Porsche ocupa el segundo lugar con 13 victorias, mientras que Audi suma siete triunfos.

Pilotos con más victorias

Tres pilotos han ganado las 24 Horas de Nürburgring cinco veces y comparten el récord de mayor número de victorias totales:

Timo Bernhard (2006-2009, 2011)

Pedro Lamy (2001, 2002, 2004, 2005, 2010)

Marcel Tiemann (2003, 2006-2009)

Sin embargo, los tres se han retirado de la competición. Kelvin van der Linde (2017, 2022 y 2025) es el piloto en activo con más victorias.

Equipo con más victorias: Manthey Racing

Manthey Racing es el equipo más exitoso en la historia de la prueba, con 7 victorias totales. Les siguen el Team Phoenix (6 victorias) y BMW Schnitzer (5 victorias).

Distancia recorrida

La mayor distancia recorrida en 24 horas hasta la fecha es de 4111,24 km. La logró el Frikadelli Racing Team en 2023 con un Ferrari 296 GT3, completando 162 vueltas. En 2025, el equipo ganador, Rowe Racing, cruzó la meta tras recorrer 3578,30 km y completar 141 vueltas.