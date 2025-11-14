Creada por verdaderos fanáticos

Tuvimos la oportunidad de hablar con quienes personificaran a Tulio Triviño y a Juan Carlos Bodoque, el dúo más querido de la televisión chilena, interpretados esta vez por dos fanáticos: Jorge Madariaga (Tulio) y Alejandra Escobar (Bodoque). Ambos se preparan para llegar a Red Bull Al Agua Pato construyendo el mítico Calcetín con Rombos Man en versión bike.

¿Por qué 31 Minutos?

Pensamos en este bondadoso super héroe de trapo y unos lentes de agua, porque siempre ha promovido los derechos de las personas y también porque yo soy un fanático de todo lo que rodea 31 minutos además de la serie de TV, música, libros, museo, charlas, conciertos.

¿Qué mensaje quieren transmitir con el carrito?

Después de todo el boom que ha salido con el tiny desk de 31 minutos, (ojo que nuestra postulación fue antes de esto), queremos transmitir el orgullo que sienten miles de personas que este producto sea hecho 100% chileno y solo con inteligencia artesanal.

¿Qué personaje van a homenajear y por qué?

Al principio pensamos en la dupla Tulio-Juanín, pero finalmente optamos por Tulio y Bodoque. Bodoque tiene gran popularidad, puede incluso hacer una Nota Verde en el parque y, además, es el mejor amigo de Tulio. Y siendo realistas: con la jornada calurosa que se espera, un disfraz peludo de Juanín podría terminar derritiendo a quien lo lleve antes de lanzarnos por la pista.

¿Qué detalle visual lo hará reconocible al instante?

El carro lo hemos hecho idéntico al verdadero calcetín, los mismos colores y forma. Quien lo vea de lejos sabrá de inmediato que es.

¿Quién pilota y qué rol tiene cada integrante del equipo?

Tulio será quien conduzca el carro: por lo egocéntrico que es, no va a dejar que nadie más lo haga, porque cree que solo él está facultado para eso… aunque todos sabemos que es un idiota. Bodoque solo sería piloto si se tratara de una carrera de caballos, en este caso irá de copiloto, alertando a Tulio sobre los obstáculos para que los pueda esquivar sin problemas.

¿Con qué materiales lo construirán y cuál es el peso aproximado?

El chasis de la estructura está hecho de fierro soldado. Luego le añadimos una capa de esponja pegada con agorex, que recubre todo el fierro para que, en caso de caída, el golpe no sea tan fuerte. Finalmente forramos todo con tela y, con eso, el carro quedó pesando aproximadamente 20 kilos.

¿Qué pruebas harán (o ya hicieron) para asegurar estabilidad y seguridad?

Hemos hecho pruebas a diario en la casa: primero solo con la bici doble, luego con la estructura de fierro, después con la esponja y ya mañana con el calcetín terminado. Siempre practicamos después de la jornada de trabajo, saliendo por el barrio para acostumbrarnos a ir dos personas en la bici. Además, realizamos una prueba de estrés en una pista de skate, subiendo y bajando algunos obstáculos, y pintamos en la calle una simulación de la pista para trabajar el equilibrio. Hasta ahora no nos hemos caído, pero igual compramos casco, coderas y rodilleras, por si acaso.

No hemos hecho prueba de flotación, ya que no pensamos en caernos al agua, esa laguna puede tener ballenas y Tulio le tiene miedo a las ballenas

¿Flotará?

No hemos hecho prueba de flotación, ya que no pensamos en caernos al agua, esa laguna puede tener ballenas y Tulio le tiene miedo a las ballenas, pero creemos que la esponja flotara.

¿Dónde podremos seguir el avance ?

Hemos creado un Instagram donde estamos dejando algunos videos con todo el proceso de fabricación en @calcetinconrombosbikes

