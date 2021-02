La vida en el aire del Ardilla Álvarez 🐿💨

De la FACH a Red Bull...¡cuéntanos un poco de tu historia en la Fuerza Aérea!

Dentro de todo lo que me enseñaron, también aprendí cosas súper importantes que me sirven para la vida. El honor, la lealtad, el cumplimiento del deber, la excelencia en el servicio...cosas que en realidad son netamente ligadas a lo militar, pero que se pueden llevar sin duda a la vida de civil y a la vida deportiva. En este caso yo lo aplico (o intento aplicarlo) lo más posible: la disciplina, que no significa levantarse todos los días a las 6 am, sino que significa ser una persona que tiene objetivos e intentar cumplirlos y vivir de acuerdo a eso lo más posible.