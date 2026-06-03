¿Quién es Alisha Palmowski, la joven promesa de Red Bull Racing?

Respaldada por Red Bull Racing, Alisha Palmowski se ha abierto paso a gran velocidad por las categorías de formación hasta convertirse en una de las mayores promesas del automovilismo femenino. Pero ¿quién es realmente esta joven británica y cómo ha pasado de ser una "chica normal de Manchester" a convertirse en uno de los nombres con más proyección del paddock?

01 El gran momento de Palmowski en Montreal

Alisha Palmowski – jubilant after winning at Montreal © Getty Images / Red Bull Content Pool

Montreal, mayo de 2026. Sobre un empapado Circuit Gilles-Villeneuve, la piloto de F1 Academy firmó una actuación de las que hacen que todo el paddock se fije en una joven promesa.

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Partiendo desde la pole en la carrera principal, Palmowski dominó de principio a fin en unas condiciones extremadamente delicadas. Vuelta tras vuelta fue ampliando su ventaja mientras el resto de pilotos luchaban por mantener el control de sus monoplazas. Cuando cayó la bandera a cuadros, había cruzado la meta con una ventaja récord de 10,9 segundos, superando incluso el récord que ella misma había establecido durante ese mismo fin de semana.

02 ¿Quién es la nueva promesa de Red Bull Racing?

Alisha Palmowski is a driver to watch at F1 Academy © Getty Images / Red Bull Content Pool

Como integrante del programa de Red Bull Racing en F1 Academy, Palmowski es una de las grandes apuestas de futuro dentro de la cantera de jóvenes pilotos de Red Bull Racing. La categoría, impulsada por Susie Wolff, nació con el objetivo de facilitar el acceso de las mujeres a niveles superiores del automovilismo mediante una mayor visibilidad, apoyo económico y oportunidades de desarrollo. Palmowski no ha tardado en aprovechar esa plataforma.

La piloto de 19 años compite con Campos Racing bajo los colores de Red Bull y su progresión en los últimos años ha sido meteórica. Antes de dar el salto a los monoplazas, ya había destacado en el karting y en varias categorías GT de promoción, hasta lograr el subcampeonato del Campeonato GB4 en 2024 gracias a tres victorias y once podios.

03 ¿Cómo empezó Palmowski en el automovilismo?

Palmowski's performance brought her the win in Montreal © Getty Images / Red Bull Content Pool

Palmowski creció en Glossop, cerca de Manchester, en una familia donde el automovilismo siempre estuvo presente. Su bisabuelo, Mario Palmowski, compitió en la categoría BriSCA F1 Stock Cars, mientras que tanto su padre como su abuelo compartían la pasión por las carreras y trabajaban en el sector del motor.

«Siento que las carreras han estado en mi sangre desde que nací», explicó a Goodwood Road & Racing . "Todo comenzó con mi bisabuelo y con ese vínculo familiar con la competición. Ahí es donde empieza realmente todo para mí".

Sin embargo, a diferencia de muchos pilotos modernos, Palmowski no contó con un gran respaldo económico ni con una poderosa estructura familiar dentro del automovilismo. En varias entrevistas ha insistido en definirse como "una chica normal de Manchester".

The hard work is paying off for Palmowski © Getty Images / Red Bull Content Pool Quotation Siento que las carreras han estado en mi sangre desde que nací Alisha Palmowski

El momento decisivo llegó en 2015 durante unas vacaciones escolares junto a sus abuelos. Palmowski probó un kart por primera vez en una pista cubierta sin imaginar que aquel día cambiaría su vida. «En cuanto me senté en él, sentí que estaba en mi sitio. Era lo que quería hacer», recordó para Goodwood Road & Racing.

A partir de aquel momento, la afición se transformó rápidamente en una auténtica pasión. Comenzó a competir en campeonatos locales de karting antes de pasar a la Daniel Ricciardo Series, donde terminó dos veces como subcampeona del Reino Unido, en 2020 y 2021.

Palmowski greets fans in Montreal © Getty Images / Red Bull Content Pool

Uno de los grandes puntos de inflexión llegó en 2022, cuando conquistó la prestigiosa Ginetta Junior Scholarship. Se convirtió así en la segunda mujer, después de la británica Jamie Chadwick, en lograr este reconocimiento. Aquella beca le abrió las puertas del automovilismo de competición. "Ganar la beca es el mayor logro de mi carrera y siempre lo será, independientemente de lo que consiga después, porque sin ella no estaría compitiendo hoy en monoplazas", explicó en una entrevista concedida a Silverstone .

04 ¿Cómo es Alisha Palmowski fuera de la pista?

Keeping fit is Palmowski's main off-track activity © Getty Images / Red Bull Content Pool Interviews and public speaking are part of the job of a racing driver © Wei Huang / Red Bull Content Pool

Lejos de los circuitos, Palmowski transmite una imagen cercana y divertida, aunque también destaca por su disciplina y ética de trabajo. En sus redes sociales ( Instagram y Facebook ) alterna imágenes de los fines de semana de competición con escenas de su vida cotidiana: sesiones de gimnasio, viajes, pausas para tomar café, tiempo con la familia o encuentros con amigos.

La preparación física es una parte fundamental de su día a día. Como ocurre con la mayoría de pilotos de categorías de formación, dedica muchas horas al entrenamiento, especialmente al fortalecimiento del cuello y a los ejercicios de resistencia necesarios para pilotar monoplazas. Aun así, también reivindica la importancia de desconectar y disfrutar de momentos de tranquilidad una vez terminan los fines de semana de competición.

05 ¿Qué le depara el futuro?

The cockpit is home for Alisha Palmowski © Getty Images / Red Bull Content Pool

Palmowski nunca ha escondido cuál es su gran objetivo. "Todos los jóvenes pilotos sueñan con llegar a la Fórmula 1, y yo no soy una excepción. Ese es el objetivo final", explicó a Goodwood. "Me encantaría ser campeona. Creo sinceramente que puede suceder".

A corto plazo, sin embargo, sus metas son más inmediatas: seguir ganando carreras, mantener la regularidad y luchar por el título de F1 Academy. Tras lo visto en Montreal, sus opciones de pelear por el campeonato parecen más sólidas que nunca. Dominar bajo la lluvia, gestionar la presión de salir desde la pole y firmar una victoria con una ventaja récord son exactamente las credenciales que los equipos de Fórmula 1 buscan en las futuras estrellas de la categoría.