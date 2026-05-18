Pablito Pesadilla
© Gary Go / Red Bull Content Pool
Nightlife

Bellavista es protagonista: Así se vivió Red Bull Barrio Mío 2026

La Block Party que encendió el corazón de Santiago con más de 30 activaciones de música, arte y cultura urbana.
Por Tania Sáez Cisternas
2 minutos leídosPublished on

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Red Bull Barrio Mío Santiago 2026 / Info oficial

Vuelve tu Block Party favorita a Santiago el próximo 16 de mayo. Entra acá para ver más detalles.

ChileSantiago, Chile, Chile
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Red Bull Barrio Mío llegó con todo a Bellavista, una zona emblemática por su vibrante vida nocturna y sus icónicos espacios que llenan de energía cada una de sus calles.
Esta cuarta edición se encargó de ofrecer distintas experiencias, música en vivo, actividades con el público y un after party inolvidable en los clubes del barrio.

Red Bull Hub

Red Bull Batalla en Red Bull Barrio Mío 2026

Red Bull Batalla en Red Bull Barrio Mío 2026

© Gary Go / Red Bull Content Pool

El Menor, actual campeón nacional de Red Bull Batalla, se subió al escenario del Red Bull Hub con una exhibición de freestyle, reviviendo la intensidad y los momentos que lo llevaron a la victoria.

Red Bull Original

Red Bull Energy Drink

Conoce más
Red Bull Energy Drink
Llegando la noche, Aeróbica tomó el control con un set que puso a todo el mundo a disfrutar del momento, siguiendo con la presentación de Pablito Pesadilla, combinando un ambiente de tech y reguetón que mantuvo la vibra de esta Block Party hasta el cierre.
Aerobica Red Bull Barrio Mío 2026

Aerobica Red Bull Barrio Mío 2026

© Gary Go / Red Bull Content Pool

Red Bull Dance Your Style presente en el barrio

El evento abrió con un workshop, seguido por las primeras clasificatorias que se tomaron el anfiteatro de Patio Bellavista. Además de las batallas de baile, el público acompañó de principio a fin, alentando y votando por sus favoritos, mientras los mejores talentos elevaron la energía del lugar.
Red Bull Dance Your Style en Red Bull Barrio Mío

Red Bull Dance Your Style en Red Bull Barrio Mío

© Gary Go / Red Bull Content Pool

Experiencias inolvidables

Durante el día y la noche, DJs se tomaron distintos rincones del barrio, sumergiendo al público en la esencia de Red Bull Barrio Mío y creando momentos inolvidables. Entre ellos, los sets de la Red Bull Lola, estuvieron a cargo de DJs universitarios que tuvieron la oportunidad de tocar en este evento.
Red Bull Barrio Mío 2026

Red Bull Barrio Mío 2026

© Gary Go / Red Bull Content Pool

Simultáneamente, se desarrollaron activaciones en distintos locales de la zona. Un bingo que reunió a público de todas las edades, un beer pong gigante para los más competitivos, karaoke, shows de stand-up comedy y diversos juegos que llenaron las calles de risas y momentos inolvidables.
Socias Red Bull Barrio Mío 2026

Socias Red Bull Barrio Mío 2026

© Gary Go / Red Bull Content Pool

Un espacio para la cultura
Red Bull Barrio Mío permitió que miles de personas se acercaran a un barrio icónico de la ciudad, descubriendo su gastronomía y cultura, mientras disfrutaban de un espacio lleno de diversión y experiencias únicas.

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Red Bull Barrio Mío Santiago 2026 / Info oficial

Vuelve tu Block Party favorita a Santiago el próximo 16 de mayo. Entra acá para ver más detalles.

ChileSantiago, Chile, Chile
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