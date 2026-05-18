Bellavista es protagonista: Así se vivió Red Bull Barrio Mío 2026

Red Bull Barrio Mío llegó con todo a Bellavista, una zona emblemática por su vibrante vida nocturna y sus icónicos espacios que llenan de energía cada una de sus calles.
Esta cuarta edición se encargó de ofrecer distintas experiencias, música en vivo, actividades con el público y un after party inolvidable en los clubes del barrio.
Red Bull Hub
El Menor, actual campeón nacional de Red Bull Batalla, se subió al escenario del Red Bull Hub con una exhibición de freestyle, reviviendo la intensidad y los momentos que lo llevaron a la victoria.
Llegando la noche, Aeróbica tomó el control con un set que puso a todo el mundo a disfrutar del momento, siguiendo con la presentación de Pablito Pesadilla, combinando un ambiente de tech y reguetón que mantuvo la vibra de esta Block Party hasta el cierre.
Red Bull Dance Your Style presente en el barrio
El evento abrió con un workshop, seguido por las primeras clasificatorias que se tomaron el anfiteatro de Patio Bellavista. Además de las batallas de baile, el público acompañó de principio a fin, alentando y votando por sus favoritos, mientras los mejores talentos elevaron la energía del lugar.
Experiencias inolvidables
Durante el día y la noche, DJs se tomaron distintos rincones del barrio, sumergiendo al público en la esencia de Red Bull Barrio Mío y creando momentos inolvidables. Entre ellos, los sets de la Red Bull Lola, estuvieron a cargo de DJs universitarios que tuvieron la oportunidad de tocar en este evento.
Simultáneamente, se desarrollaron activaciones en distintos locales de la zona. Un bingo que reunió a público de todas las edades, un beer pong gigante para los más competitivos, karaoke, shows de stand-up comedy y diversos juegos que llenaron las calles de risas y momentos inolvidables.
Un espacio para la cultura
Red Bull Barrio Mío permitió que miles de personas se acercaran a un barrio icónico de la ciudad, descubriendo su gastronomía y cultura, mientras disfrutaban de un espacio lleno de diversión y experiencias únicas.