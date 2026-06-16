Assassin's Creed: Los lugares más emblemáticos del «Salto de fe»

Assassin’s Creed es mucho más de lo que sugiere su nombre: detrás de los asesinatos y el armamento de esta franquicia de larga trayectoria se esconde un enfoque en increíbles movimientos de parkour , saltos enormes y, en particular, saltos increíbles que empiezan en lo alto y acaban en lo más profundo de un pajar. Conocidos como «saltos de fe», se han convertido en un elemento clave de la serie; no solo sirven para mostrar puntos elevados y vistas espectaculares —además de tener connotaciones más profundas para la Hermandad de los Asesinos y funcionar como puntos de «sincronización» en el juego—, sino que también tienen un aspecto increíble y te ofrecen un pequeño y estupendo escondite en un pajar.

Antes de entrar en materia, echa un vistazo a cómo cuatro atletas se enfrentan a cuatro «saltos de fe» muy reales:

Con el lanzamiento de Assassin’s Creed Black Flag Resynced a la vuelta de la esquina, aquí tienes un repaso a algunos de los saltos de fe más emblemáticos e increíbles de toda la serie, desde monumentos icónicos hasta grandes escenas de superproducción, algunas de ellas incluso míticas.

01 Catedral de Notre-Dame - Assassin’s Creed Unity

Para empezar, nos vamos a París, Francia, donde se desarrolla Assassin’s Creed Unity, de 2014. Con la Revolución Francesa como telón de fondo, te pones en la piel de Arno Dorian y, entre las extensas calles de la ciudad repletas de peatones, puedes escalar la catedral de Notre-Dame y ver cómo los personajes no jugables (NPC) se convierten prácticamente en pequeñas hormigas.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Conoce más

Pon a prueba tus habilidades de parkour: subir a Notre-Dame es todo un reto en sí mismo, con un montón de salientes diminutos y ángulos intrincados que superar; pero ¡esa escalada! Además, mientras subes, podrás contemplar la grandeza de la catedral y sus ricos detalles. Una vez arriba, te espera un mirador de sincronización, junto con un «Salto de fe» que te llevará hasta abajo en un hermoso destello.

02 El rayo de Zeus - Assassin’s Creed Odyssey

Ambientado en la antigua Grecia, Assassin’s Creed Odyssey narra una historia épica que abarca la mitología y cuenta con un mapa igualmente épico. Y por todo el mapa hay grandes montañas, enormes estructuras e increíbles estatuas, incluida esta gigantesca escultura de Zeus.

Puedes trepar por la enorme estructura —en la que Zeus aparece en una pose lanzando un rayo— e incluso llegar hasta el extremo del gigantesco rayo de Zeus, donde te espera un punto de «Salto de fe». De entre todos los puntos de «Salto de fe» de la serie, ¡este tiene que ser sin duda uno de los más épicos!

03 Catedral de la Santa Cruz, Acre - Assassin’s Creed

El primer juego de la serie nos introdujo en el mundo de los Asesinos, junto con los llamativos movimientos de parkour por los que se conoce a la franquicia, así como sus mecánicas de escalada. Ambientado en Tierra Santa, Assassin’s Creed no se queda corto en edificios y lugares por los que escalar, y como el edificio más grande del juego, la Catedral de la Santa Cruz en Acre ofrece un lugar de primera para trepar y lanzarte al vacío.

Puedes subir hasta su aguja y luego hasta la cruz, lo que te ofrece unas vistas increíbles de la zona, antes de lanzarte en picado hacia un montón de heno. La escalada en sí puede resultar bastante complicada, ya que hay muchas superficies y salientes diferentes que tienes que ir descubriendo, pero merece la pena el esfuerzo: las magníficas vistas y un salto espectacular lo convierten en toda una hazaña.

04 Monte Hakkyo - Assassin’s Creed Shadows

Si nos adentramos en el escenario del Japón feudal de Assassin’s Creed Shadows, encontrarás muchas oportunidades para escalar altas torres, castillos imponentes y grandes montañas. La más grande de todas, el Monte Hakkyo, te ofrece un mirador panorámico y un salto enorme que completar.

Escondido en la esquina sureste del mapa del juego, el Monte Hakkyo presume de unas vistas inigualables de la región —con un panorama espectacular de los árboles y un río cercano— y, por supuesto, un salto de lo más impresionante que tendrás que completar. Además, llegar hasta aquí te dará un logro o un trofeo, dependiendo de la plataforma en la que juegues.

05 Big Ben - Assassin's Creed Syndicate

Claro, «Big Ben» se refiere oficialmente a la campana que hay dentro de la Torre de Isabel, pero se suele llamar así cariñosamente a toda la emblemática torre, y este hito londinense aparece en Assassin’s Creed Syndicate, listo para que saltes desde él. Este juego ambientado en la época victoriana te permite escalar los 96 m de altura de la enorme torre y, una vez que llegas a la cima, te sirve de mirador para toda la zona y, por supuesto, para dar un Salto de fe.

En AC Syndicate, las habilidades con el gancho de los gemelos Frye te permiten subir un poco más rápido, pero, por supuesto, también puedes ir despacio y con calma, disfrutar de todo el esplendor de la torre y empaparte de las vistas del Londres victoriano, con sus chimeneas y todo.

06 Cima de Fannaraki, Noruega - Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla se desarrolla principalmente en Inglaterra, pero algunas de las vistas más impresionantes del juego se encuentran en Noruega, el hogar del protagonista, Eivor. Con grandes montañas nevadas y unas auroras increíbles que iluminan el cielo, hay mucho que explorar por aquí, y además es donde se encuentra el mirador de montaña más grande del juego: la cima de Fannaraki.

Aunque te espera una subida enorme, ayuda que las vistas sean increíblemente pintorescas; y, una vez que llegues a la cima, te espera un punto de «Salto de fe», desde donde podrás descender hasta abajo en una fracción del tiempo que te llevó subir. El salto en sí mismo merecerá mucho la pena mientras caes en picado hacia la tierra.

07 El Jackdaw - Assassin’s Creed IV: Black Flag

The Jackdaw is as iconic as Leaps of Faith in Assassin's Creed: Black Flag © Ubisoft

El Jackdaw es tu fiel barco a lo largo de Assassin’s Creed IV: Black Flag —y está previsto que se remasterice en todo su esplendor en el próximo Black Flag Resynced— y funciona como un fantástico punto de salto que puedes colocar en todo tipo de lugares. Con el mar abierto como telón de fondo, podrás disfrutar de unas vistas espectaculares desde las que lanzarte, mientras trepas los nada desdeñables 45 m del mástil y saltas al océano. Hay otros puntos a lo largo de Black Flag que sirven como excelentes puntos para el «salto de fe», pero el Jackdaw es uno de los más emblemáticos, y sin duda será aún mejor en Black Flag Resynced. ¿Tienes algún punto alto favorito en Black Flag que estés deseando ver en Resynced?

Sobre el autor ¿Quién es Jon Partridge? Jon lleva más de una década cubriendo casi todos los aspectos de los videojuegos y los esports para Red Bull, y ha colaborado con marcas como Riot Games y Bandai Namco en contenidos relacionados con los videojuegos.