Bad Bunny

Su verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Nació el 10 de marzo de 1994 en Bayamón y se crió en Vega Baja, Puerto Rico. Cuando era niño, sus padres le vistieron de conejo, hecho que quedó grabado en una foto a la que Benito volvería una docena de años después. " Yo estaba en ella, con ese disfraz de conejo, pero con la cara muy irritada. Cuando me vi, decidí que así tenía que llamarme: Bad Bunny (Conejo Malo). Sabía que se vendería bien" , recordó más tarde en una entrevista.

Bad Bunny with Max Verstappen and Sergio Perez © Mark Thompson / Getty Images / Red Bull Content Pool

La popularidad mundial de Bad Bunny puede medirse de varias maneras. Una son las estadísticas del servicio de streaming Spotify, donde Bad Bunny ya ha sido nombrado artista más escuchado del año cuatro veces desde 2020. En todo el mundo. Concretamente, en 2020, 2021, 2022 y 2025. Los otros dos pertenecieron a Taylor Swift.

Su "vida es como Verstappen en la F1".

"Me encantan los deportes, pero a mí no se me dan bien" , dijo una vez Bad Bunny cuando le preguntaron por sus fascinaciones deportivas. Y tiene muchas. Entre otras cosas, es un gran fan de la WWE y de la lucha libre, de lo que dio pruebas cuando actuó en eventos de lucha libre o grabó el número "Chambea", en cuyo clip aparecía el luchador Ric Flair. En su haber también hay varios temas inspirados en corredores y carreras de Fórmula 1 . En el tema "Andrea" del álbum "Un Verano Sin Ti" (2022), Bad Bunny rapea: "La vida sigue como Verstappen en la F1 ". Por lo que el exitoso piloto de Oracle Red Bull Racing se lo agradeció, por cierto, colocando la portada del álbum de Bunny en el alerón trasero de su coche RB18 durante una de las carreras. Continuando la cadena: que el puertorriqueño aún le firmó más tarde.

Bad Bunny signs off on Max Verstappen's Oracle Red Bull Racing car © Mark Thompson / Getty Images / Red Bull Content Pool

De coro a ídolo

A Bad Bunny se le veía a veces de niño vestido de conejo, y también estaba en el coro de la iglesia, al que le llevaba su madre. Cantó en él hasta los 13 años, momento en el que le dirían muchas veces que tenía un gran talento, que con el tiempo empezó a plasmar en sus propias canciones.

¿Es Bad Bunny?

Si has visto la proyección de "Fast and Furious 9", "Bullet Train", "Atrapado robando" o "Happy Gilmore 2", alguien en la pantalla te recordará a Bad Bunny. El artista puertorriqueño aprovecha las invitaciones al plató siempre que puede, y ya tiene varios papeles en su haber. Además de los puestos ya mencionados, aún le encontrarás en el reparto de la película "Cassandro" y de la serie "Narcos: México".

Más de 400 millones de dólares

Se esperaba que 400 millones de dólares entraran en la economía puertorriqueña después de que Bad Bunny organizara una serie de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, en 2025. Benito lo ideó de una forma particular: los nueve primeros conciertos estaban reservados exclusivamente a los residentes de la isla. Cualquiera que quisiera asistir tenía que presentar una prueba de residencia para conseguir una entrada. Las entradas para los conciertos restantes para visitantes extranjeros costaban más que las de los compatriotas y se ofrecían en un paquete con habitaciones en hoteles locales. Todo esto se hizo para apoyar a las empresas locales: los conciertos de Bad Bunny se programaron deliberadamente fuera de la temporada turística. ¿El resultado? Más 400 millones de dólares, lo que se tradujo en un +0,3% del PIB puertorriqueño.

Bad Bunny - a big Formula One fan visiting the Oracle Red Bull Racing team © Mark Thompson/ Red Bull Content Pool

Vendedor de sueños

Estamos en 2026, casi todo el mundo se está contagiando de la tendencia viral #2026eselnuevo2016 y recordando lo que hizo hace 10 años. ¿Qué aspecto tiene para ti? Para Bad Bunny, que ahora es multimillonario y una gran estrella más allá de la música, estaba trabajando en la caja registradora de una tienda de comestibles en Vega Baja, Puerto Rico, en 2016. "Trabajaba en la tienda y estudiaba al mismo tiempo. Estaba sin blanca y tenía muchos planes y sueños" , recuerda ahora en las entrevistas.

¿Alguien dijo algo sobre estudiar?

Bad Bunny estudió comunicación audiovisual en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, y cuando se convirtió en una estrella y un fenómeno mundial, él mismo se convirtió en objeto de estudio. La Universidad Loyola Marymount impartió un curso llamado "Bad Bunny y la resistencia en Puerto Rico", y la Universidad de Yale impartió "Bad Bunny: Estética Musical y Política". Aunque probablemente, si se buscara más a fondo, la lista sería mucho más larga.

Su primer

"¿Cuál fue el primer disco que compraste?" le preguntaron una vez a Bad Bunny. No se lo pensó mucho: "Un disco de Vico C. Rapero puertorriqueño, una leyenda" . En la misma ocasión, cuando le preguntaron si había algún disco que le recordara especialmente a su hogar y a su infancia, la estrella puertorriqueña confesó: "Uno no, pero los discos de Juan Gabriel. Mi madre siempre ponía su música cuando limpiaba la casa. Ahora oigo a Juan Gabriel y automáticamente recuerdo mi infancia, a mi madre y me encanta".

A Madonna de Lana Del Rey

Si eres un fan incondicional de Bad Bunny, probablemente sepas en qué artistas femeninas populares se inspiró y cuyas canciones sampleó en sus discos. Sin embargo, para los que sólo conocen a Bad Bunny por el espectáculo del descanso de la Super Bowl, les recordaremos que en la canción "VOU 787" utilizó un fragmento de "Vogue" de Madonna, en "Dema Ga Ge Gi Go Gu" se puede oír "Formation" de Beyoncé y en "La Vida " se puede oír "Born to Die" de Lana Del Rey.

Esto también merece la pena saberlo sobre Bad Bunny:

Bad Bunny ha publicado seis álbumes hasta la fecha. El primero - "X 100pre"- en 2018.

El último álbum de Bud Bunny, "Debí Tirar Más Fotos", de 2025, se convirtió en el primer álbum en español en ganar un Grammy en la categoría de Álbum del Año.

Bad Bunny tiene un álbum grabado íntegramente con otro artista: "Oasis", con el colombiano J Balvin.

Además de la escena musical y el cine, Bad Bunny también ha aparecido en un videojuego: "WWE 2K23" y "WWE 2K24".