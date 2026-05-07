Barro y coraje: Martín Vidaurre brilla en su debut en la Copa del Mundo XCO

La primera fecha de las Copas del Mundo de Cross‑Country Olímpico (XCO) y Short Track (XCC) se llevó a cabo en Mona YongPyong, Corea del Sur, marcando el regreso de estas competencias a territorio asiático tras más de 25 años de ausencia.

Martín Vidaurre © Luis Barra / Red Bull Content Pool

Martín Vidaurre compitió este sábado en el Short Track (XCC), una prueba de menos de 2 kilómetros donde la velocidad es clave. Finalizó en la 11ª posición, con un tiempo de 24 minutos y 30 segundos, a apenas 21 segundos del ganador de la jornada.

El domingo compitió en la prueba de Cross‑Country Olímpico (XCO), disputada en un circuito con mucho barro que requirió de una alta exigencia técnica. Martín lo dio todo durante la carrera y, pese a sufrir un problema mecánico con una rueda, no abandonó y continuó pedaleando hasta cruzar la meta. Finalizó en el puesto 20ª, con un tiempo de 1 hora, 30 minutos y 36 segundos.

Actitud de élite y reconocimiento internacional

Martín Vidaurre © Luis Barra / Red Bull Content Pool

Más allá de los resultados, Martín Vidaurre volvió a demostrar su ADN competitivo, destacando por su técnica, fortaleza mental y nivel de clase mundial. Superando el barro, los problemas mecánicos y un circuito extremo. Nunca dejó que las dificultades lo detuvieran, lo que le valió el reconocimiento de “Rider of the Round” en este explosivo inicio de temporada.

Martín Vidaurre © Fabio Piva / Red Bull Content Pool

La próxima fecha del WHOOP UCI MTB World Series 2026 se disputará del 22 al 24 de mayo en Nové Město na Moravě, República Checa. El calendario contempla un total de 14 fechas distribuidas en distintos continentes, donde Martín seguirá superando límites y demostrando su talento y valía en la élite del mountain bike mundial.

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