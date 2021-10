TATA

Tata llega con la medalla colgada al cuello y defenderá más que un campeonato: es uno de los dos argentinos privilegiados en poseer un bicampeonato de Red Bull Batalla.

¿Qué diferencia al Tata campeón de 2012 y al campeón de 2020? ¿Con cuál versión te quedas?

El Tata de 2012 estaba muy seguro y muy sanguíneo, muy entrenado, y el Tata de 2020 creo que fue muy buen estratega. La verdad me gustaría mezclarlos a los dos y lograr uno nuevo, no me quedaría con uno ni con el otro, el equilibrio de los dos hace un buen competidor.

¿Qué esperas para esta nueva edición?

Lo que espero es lo de siempre cada vez que me anoto, más allá de la idea de ganar y llegar lo más lejos posible, tratar de rapear de la mejor manera, hacer lo que me gusta y llegar al nivel en el que me siento contento con lo que hago. Después el resultado no depende uno, lo más importante es rapear lo mejor posible ese día.

Viendo a los participantes del 2020 y a los clasificados en este 2021 ¿qué opinión tenés sobre la escena del freestyle?

La diferencia con el año pasado es que por ahí había nombres de mucho peso y regresos después de bastante tiempo. Este año hay muchos nombres nuevos, que no son nuevos en realidad sino que están hace mucho tiempo y si uno está ahí en las plazas moviéndose los puede ver fácilmente y creo que está buenísimo. Esto le brinda otras características al evento, son pibes que vienen a explotar y eso puede traer muy buenas batallas.

Para muchos tu bicampeonato después de 8 años del primero significó que no hay edad para rapear, que no hay sólo un momento en la carrera de un mc para ser su mejor versión ¿para vos significó lo mismo?

Sí, para mí significó el demostrar que “se puede”, quizás representar a una generación de mi edad o más grande que yo que se puede todavía y hay que intentarlo aunque no sea nada fácil. A la vez también nutrirme de todas las nuevas camadas de freestylers que hay, desde sus flashes y sus edades. El equilibrio entre esas dos cosas, poder compartir y nutrirte de los nuevos y también poder decirle a los que por ahí ya tienen una familia y muchas responsabilidades, que se puede. Este año siento exactamente lo mismo.

Ya sos bicampeón argentino de Red Bull ¿queda algo para demostrar después de eso?

Creo que todos los años o todas las veces cuando uno se anota en Red Bull tiene algo para demostrar, ya sea para afuera o para uno mismo. Siempre hay nuevos desafíos, nuevos competidores, nuevas formas, siempre es distinto y se puede demostrar a uno mismo que puede rendir al máximo y exponerlo ante tanta gente en ese momento.

WOLF

Wolf se perfila para lograr el tan ansiado campeonato, el mc de La Paternal lleva más de 10 años en el circuito competitivo y cuenta con grandes actuaciones en las ediciones pasadas de Red Bull Batalla.

¿Qué te genera el venir de dos subcampeonatos?

La verdad no me genera nada en especial, como bien sabemos esta competencia depende pura y exclusivamente del día en que se realiza. El campeonato se lo lleva el que tenga el mejor día y el mejor desempeño en ese momento, entonces va de la mano con cómo me levante ese día y cómo se levanten los otros 15. En ese sentido pienso que las demás participaciones no pesan a la hora del resultado que consiga en esta nacional.

De la lista sos uno de los que participó en más nacionales, ¿Qué significaba Red Bull para vos en 2013? ¿Y qué significa hoy?

Ser de los que más participaciones tiene, junto con Klan, me pone muy contento porque demuestra que durante muchos años nos mantuvimos ahí, vigentes. Aún así hoy por hoy cambió bastante mi pensamiento hacia la competencia, en el 2013 era algo muy importante: la competencia más grande de Argentina y del mundo, era ganarse un lugar y querer participar era un sueño, una locura. En aquel momento cuando clasifiqué no lo podía creer y lo festejé con todos mis amigos, tuve un gran desempeño en la nacional y eso hizo que la experiencia sea mucho mejor de lo que imaginaba. Hoy en día ya consolidado, y en otro momento de mi vida, es una cuenta pendiente y la competencia que todos queremos participar pero lo veo de otra manera, es más una meta personal.

¿Crees que te falta “algo” para lograr este título?

No, no creo que me falte nada. Como dije antes, creo que depende mucho del día de los 16 competidores y al final de la jornada gana el que se levantó mejor. Depende de cómo se superpongan los desempeños y la fuerza mental de cada uno. Siento que si no se dió fue porque no tuvo que ser o puede ser que me haya faltado algo en esos momentos, pero en el 2021 va a ser diferente, es una nueva historia individual cada año. Los resultados cambian, varían, y no creo que haya algo que aplicar ni sacar de una nacional anterior para la siguiente.

¿Qué te pareció la lista de clasificadxs?

El plus que tiene esta lista es que después de un año y medio de pandemia que hemos vivido se pudieron volver a realizar clasificatorias, y 60 competidores pudieron demostrar de qué están hechos. Me parece que todos los que están ahí hicieron méritos suficientes para estar, hay clasificados que merecían su lugar porque vienen peleando hace tiempo. También considero que hay muchos otros que igualmente podían estar pero lamentablemente no formarán parte de esta edición. Es una lucha constante, este año unos 16 y la próxima otros.

¿Cómo te estás preparando para esta nacional?

Realmente no me estoy preparando porque todavía no sé si voy a participar de esta nacional, lo estoy meditando. No es un sí ni un no, directamente no lo sé, no lo pensé… tengo otros objetivos en mente y cuando llegue la fecha y la nacional comience a aparecer en mi radar mental pensaré qué es lo que quiero y lo que es mejor para mí. En caso de que elija participar veré si me preparo o no.

¿Te ves a vos mismo o sentís que el público te ve como favorito?

La verdad no me veo como favorito y tampoco presto mucha atención a si el público me ve así. Sí me llegan muchos mensajes de mucha gente diciendo “esta nacional es tuya”, gente que siempre está bancando y acompañando el proceso, se suben a tu barco y ven todo el esfuerzo y lo que uno trata de lograr. Pero sinceramente trato de quitarme esa presión porque cuando uno va con esa mentalidad a veces puede salir mal, va con una presión extra. Si bien el logro es grupal porque hay gente apoyándote, amigos y familia, la presión siempre es individual; las demás personas no sienten la presión de estar ahí en el escenario y ser la única persona que está con el micrófono y de la que depende el llegar lejos o no. Me siento uno más de los competidores que tratan de alcanzar el título.

ZAINA

Tercera nacional consecutiva para Zaina, el freestyler del interior de la Provincia de Buenos Aires que sigue firme buscando su oportunidad de brillar en la competencia más importante del freestyle.

Es tu tercer año en Red Bull, ¿Cómo te preparas para ésta nacional?

Entreno todos los días, con muchas ganas de poder hacer cosas nuevas y de rapear mejor. No quiero tener solamente esa versión un poco comercial que tenía antes, sino que quiero entrar en otros terrenos, otros ámbitos como el flow, más coherencia. Estoy practicando demasiado para que todo eso pueda mostrarlo en la batalla.

¿Con qué versión de Zaina nos vamos a encontrar?

Creo que nos van a encontrar una versión un poco más madura mía, porque la verdad me siento mucho más confiado que en otros años. Primero porque crecí bastante desde la primera Red Bull que tenía 15, ahora tengo 18; segundo porque pienso un poco más en frío todo lo que puede llegar a pasar. Voy bastante entrenado y confiado.

Teniendo en cuenta quienes componen la lista ¿quién es el rival a vencer?

Creo que los máximos rivales a vencer en esta nacional son MP y Mecha, principalmente Mecha porque creo que es el que va a salir con más hambre de salir campeón. Me encantaría cruzármelo en una final o en una semis, en cuartos u octavos la bajaría un poco.

¿En qué tipo de rondas te sentís más cómodo?

Claramente octavos no porque ya llevo 2 años cayendo ahí jajaja. Igual sí, en todas las competencias que voy en octavos es en la ronda que me va mejor, menos en Red Bull. Estoy tan nervioso pensando lo que conlleva que me termina no yendo bien, pero bueno… tengo que mentalizarme porque yo creo que si paso esa ronda las demás pasan solas.

¿Cómo fue la experiencia del año pasado sin público?

Mi experiencia sin público fue un tanto complicada porque no había competido nunca sin gente, eso hace que sea muy diferente. Yo estaba acostumbrado a ese grito excesivo de la gente a mis rimas, y estar ahí en ese círculo y que haya silencio la verdad es un toque desconcertante para la cabeza y también abrumador porque sentís que lo estás haciendo mal. Posteriormente me sirvió que durante todo el resto del año estuve compitiendo para ascender y todas esas competencias fueron sin público, ahora puedo rapear sin público sin problema. Creo que solo necesitaba adaptarme y justo Red Bull fue la primera competencia que hice sin público y no tenía esa adaptación hecha.

¿Qué te motiva a seguir intentándolo?

Es mi sueño ganar Red Bull, desde que empecé a ver freestyle siempre supe que era la competencia que quería ganar algún día. La primera batalla que vi de freestyle fue la de Arkano vs Dtoke, y lo que me motiva es que quiero ganar esa competencia de los sueños de cualquier freestyler que está en el circuito profesional.

GSONY

Se acerca el retorno de G Sony a la madre de las competencias. Después de 4 años de su última participación y a 7 años de lograr su campeonato, el rapero vuelve a competir en una nacional de Red Bull Batalla.

¿Qué se siente volver al escenario de Red Bull Nacional después de 4 años?

Me dió mucha felicidad y alegría, fue un momento que con mi familia y equipo estábamos esperando hace mucho, que se vuelva a abrir esa puerta y hubo un gran esfuerzo atrás para que eso se dé. Entendí que si quiero puedo volver a estar ahí donde yo quiero estar, en la cima de todo, en la vidriera más linda del freestyle que es Red Bull para mí hasta hoy en día. Me siento realizado, me dije a mí mismo “no estoy haciendo todo mal” y está todo volviendo a su curso.

¿Se siente presión siendo que ya sos campeón nacional?

Sí, un poco de presión se siente pero como todo, prefiero sentirla ahora y presionarme más que nada para entrenar y estar afilado, que sentirla después en el escenario. Uno elige qué hacer con eso, si se hace cargo o no de la presión… si vos te hacés cargo de eso que las demás personas te ponen por ser campeón siempre vas a sentir la necesidad de hacerlo por alguien más, y la realidad es que lo tenés que hacer por vos mismo.

Viendo a los participantes de esta final nacional, ¿qué te parece la escena?

Me parece que si bien hay muchas cosas que están geniales, el nivel de los pibes y todo lo que están logrando, también hay muy poca visibilización de lo que es el freestyle afrolatino, de gente negra. Para mí, hoy estar metido en este evento me da un rol bastante importante y siento que tengo que defender eso. Me parece que son todos buenos pibes, más allá de todo, son muy amorosos los que conozco y los que no conozco ya tendré trato, es espectacular el rumbo profesional que le están dando a esto.

El año pasado Tata se volvió bicampeón después de 8 años de su primer título… ¿Vos te ves logrando esa hazaña?

Sinceramente creo que puedo llegar a lograrlo, pero todo depende mucho del día, de las llaves, la concentración de uno en el momento y el enfoque que le de. Yo sinceramente estoy pensando que sí, puedo lograrlo y me merezco un bicampeonato. Lo digo así, que me lo “merezco”, porque yo mismo me lo debo y se que puedo darlo, porque es por mí, para mí y tengo que demostrarmelo.

¿A quién te gustaría cruzarte?

Me gustaría cruzarme a los mejores... si me dan elegir creo que me debo una revancha contra Mecha, siento que le puedo ganar y que podríamos dar un batallón. Mecha es alto rapper y yo me siento igual, simplemente las veces que nos cruzamos yo estaba fuera de estado, sin entrenar y muy en otra. Siento que le debo una buena batalla y que sea bien picante, pero además creo que con cualquiera puede ser una gran batalla porque hay un level terrible.

¿Qué diferencias hay entre el Sony campeón de 2014 y el Sony de hoy?

La primera es que ahora soy G Sony (risas), segundo siento que aprendí demasiado y tuve muchas lecciones que marcaron el rumbo de mi personalidad y mis conceptos de vida. Aprendí mucho de las generaciones nuevas, de pibes con los que me senté a hablar y son muchos más jóvenes que yo pero tienen mucha data. Tuve muchos viajes con el ego y lo vencí, vencí muchos demonios y temores del pasado. Se van a encontrar con un Sony con mucho más entrenamiento y más preocupación por hacer las cosas bien.

SAGA

Saga es el AKA de Aylén Ibarra, rapera de … años oriunda del barrio Santa Elena en Guernica, ciudad de la zona sur de Buenos Aires que nos ha dado a muchos de los grandes batallerxs argentinos. Debuta en Red Bull Batalla para terminar de pisar fuerte en la escena nacional.

¿Cómo conociste el freestyle? ¿Tenés alguna influencia?

Conocí la movida gracias a mi hermano, y hoy puedo decir que él fue mi influencia para ser freestyler.

Sos una de las raperas con más presencia en las plazas underground de Argentina ¿en qué te ayuda esa experiencia para esta Nacional de Red Bull?

La plaza siempre me ayudó, ya en sí cuando empecé a salir competir fue más por problemas personales, me gustaba más estar en la calle y por eso andaba más en las plazas que en otro lado. Me despeja mucho la mente, me gusto mucho estar ahí, con mis compas, tirar freestyle, rapear sin importar si pierdo. Es mi entrenamiento por decirlo así, ayuda a mantener la constancia.

Ya batallaste contra la mayoría de lxs seleccionadxs… ¿Algún enfrentamiento preferido? ¿Alguien a quien no te quisieras cruzar?

No hay nadie con quien no me quiera cruzar y no quiero cruzar a nadie en particular. La verdad siento que a mí me van a elegir, o no sé. No sé qué puede pasar.

Sos la mc parte del team argentino de God Level e hiciste exhibiciones en FMS Argentina y en un Cypher en medio del último Show de Acru en Obras… ¿Sentís que tenés un poco de “cancha” en los grandes escenarios?

Nunca va a salir de mí decir que tengo cancha en esto. Simplemente por algo mío, que a veces no me siento preparada y a veces siento que sí. Obviamente siempre digo que todo me ayuda, ya estar en God Level, el haber estado en el show de Acru, lo de FMS, siento que me ayuda mucho a ver tanta gente, aunque no sé si la nacional va a ser con público, me acostumbré a eso y me gusta.

¿Cómo definirías tu freestyle?

Puro, como es. Porque realmente nunca me esforcé, nunca manipulé mucho mi freestyle para que sea de alguna forma, siempre fui y rapeé y bueno a veces me trabo y cosas así y está bien, es lamentable pero a veces pasa. Yo sé que en la que me deje llevar y me pare bien firme la rompo toda, a veces uno tiene su día que se jode al momento de hacer lo que a uno le gusta pero me siento preparada. Me siento bien rapeando como estoy rapeando ahora.

En la edición del año pasado también enviaste video pero no fuiste seleccionada para la nacional… ¿Qué le dirías a lxs freestylers que se desaniman cuando no son seleccionadxs?

Realmente les diría que esperen y que las cosas no se dan por ahora. Yo no mandé video en 2019 cuando todo el mundo me decía que mande, que era mi año, que va, que va y meh. No mandé porque no quise y no me sentía preparada, después mandé y no quedé y posta que no me la bajó ni ahí, me hubiese gustado estar porque estuvo cheta pero no sé si era mi tiempo para ir y rapear. El año pasado que la pandemia me pegó mal, quizás no me iba a ir muy bien, la iba a mochear... pero este año no, este año estoy en God Level, en Red Bull y andá a saber en qué otro evento. La verdad estoy muy contenta, mucho por todo lo que me está pasando, es re loco todo.

MP El Juvenil

MP “El Juvenil” ya está listo para volver a competir en Red Bull Batalla. El rapero de zona norte viene de dejar muy buenos momentos en la edición de 2020 y en esta oportunidad busca redoblar la apuesta.

En varias oportunidades manifestaste tus ganas de estar en Red Bull nuevamente ¿qué tiene de especial esta competencia para vos?

La verdad es que es muy especial para mí por el hecho de que la primera batalla que ví de habla hispana fue de Red Bull, Arkano vs Míster en 2009. Ya el escenario de los toros es como que abarca y representa mucho en cuanto al freestyle, y en cuanto a mí en lo personal formar parte de este evento hoy en día para mí es un orgullo y un honor. Todas las veces que se pueda formar parte del plantel de players va a ser un orgullo para mí.

¿Qué análisis hacés de tu participación pasada?

No soy mucho de analizar mis presentaciones, me veo algún que otro video para tener en cuenta cosas que por ahí en el momento no me doy cuenta. Creo que mi presentación el año pasado estuvo bien, entré como suplente y eso ya era una carga porque se habían bajado dos personas que eran referentes entonces con un poco de ese peso. Siento que lo pude llevar bien, el haber entrado así no se me hizo algo en contra sino a favor fue un “hay que demostrar” y lo pude hacer. Ese es el análisis, que me fue bien y me gustó mi papel individual.

Tenés roce con la mayoría de los clasificados a esta nacional, ¿contra quién te gustaría batallar? ¿Quién es el rival a vencer?

La posta es que no soy una persona que cuando va a competir prioriza a ningún competidor, eso de “voy por acá, me alejo de acá”. Sí soy claro y voy a la realidad de que hay rivales que son mucho más fuertes en cuanto a experiencia; gente como Mecha o como Klan que vienen en un muy buen momento además de que están marcando trayectoria. Ellos dos son pilares fuertes más allá de las compes, del freestyle en general y competir con ellos sería una locura, pero como dije no soy una persona que diga “quiero batallar con tal”

¿Con qué versión de MP nos vamos a encontrar este 30 de octubre?

Con la versión de siempre, la del 3000: el chabón que va directamente a cambiar su vida. Yo el año pasado fui a eso, sabía que era una plataforma, ese lugar, una cancha para jugar y fui directamente eso. Este año es igual, 3000, fresco, con mucha energía, positivos y con mucha hambre. La palabra es siempre “hambre”.

Tu batalla vs Dybbuk en Las Clasificatorias fue muy bien recibida por el público ¿te ves como campeón nacional?

Esa batalla fue un locurón y la gente la recibió increíble. La verdad me veo con chances de campeonar pero como todos los que están, más allá del grado de experiencia de algunos o de trayectoria de otros como dije antes, pienso que la oportunidad está ahí y el que se levante fresco e iluminado y le baje la data en el momento puede salir campeón. ¿Me veo campeón? sí. ¿Voy directamente a eso? voy a disfrutarlo y que sea un quiebre en mi carrera.

VID

VID debuta en Red Bull Batalla en esta edición 2021, pero la mendocina cosecha el respeto de toda la escena underground cuyana desde hace tiempo. Sus batallas en Rapublik y una gran actuación en Las Clasificatorias justifican su paso por la madre de las batallas.

¿Cómo conociste la cultura hip hop?

Conocí la cultura por mi hermano mayor Franco, siempre fui muy colín con él, de sumarme a todo lo que hacía. De chica no me gustaba mucho la música hasta que él me mostró lo que eran las canciones de rap, sobre todo el rap español y La Conección Real. Más adelante empezamos a salir lo que eran las plazas y ahí conocí todo lo que era el ambiente del freestyle, los competidores de ese momento que eran completamente raperos, no había una división, y conocí el breaking y la gente andaba en skate. Todo era una unión, me llamó mucho la atención, me gustó demasiado, y ahí fue donde me interioricé y empecé a caer a las plazas más que mi hermano.

¿Hace cuánto qué competís?

Al principio rapeaba con los chicos del barrio y competiamos jodiendo, hacíamos talleres para conocer gente que le gustara rapear, buscábamos por todos lados, caía gente de Maipú y hacíamos los talleres en el patio de mi casa. Pero la primera competencia oficial, tipo copa, en la que estuve fue hace 8 años.

¿Qué es el freestyle para vos?

Para mí el freestyle es catarsis pura, donde soltar ese cúmulo de bronca, de ira, cosas que no me cerraban, conflictos familiares, financieros. En cada etapa de mi vida el freestyle se fue amoldando a las necesidades que tenía. Sin duda lo definiría como catarsis.

¿Qué significa para vos haber entrado a una Final Nacional de Red Bull?

Fue una locura cuando me dijeron que iba a estar en una nacional de Red Bull. Ya Las Clasificatorias era demasiado, mandé el video como quien no quiere la cosa por insistencia de una amiga y jamás pensé estar en una escena que yo crecí viéndola, donde vi gente que para mí son mártires del freestyle. Saber que voy a pisar ese lugar es como muy surrealista, hay veces que me cuesta caer, hasta hace poco no caía.

¿Cómo es VID como competidora? ¿Qué vas a intentar mostrar en el escenario?

VID se puede definir en una sola palabra: agresividad. Me considero un ser agresivo a la hora de competir, me gusta en el escenario mostrar esa fuerza, esa energía y esa expresión de ganas o garras, de una forma que te transmita lo que se siente cuando vas a un concierto y ves a un artista dándolo todo. Me gusta darlo todo.

¿Cómo te preparás para esta gran cita?

No sé si me estoy preparando, realmente siempre consideré que ya rapeo con los mejores, porque siempre voy a sentir que me crié con los mejores que son acá los de Mendoza. Te puedo nombrar varios: El Pingüi, Jaff, el Otoes, Gamma Betta, gente que a mí me ha nutrido un montón. Entre cypher y charla yo creo que ellos son los que me preparan, ya sea para esta competencia o para la vida en general.

¿Te fijaste algún objetivo?

Yo siento que gran parte de mi objetivo ya lo cumplí, que era en parte mostrarle a los pibes y pibas del under que si uno le mete garra, que si sos vos mismo, que si estás en esa de entrenar, que si querés vivir de esto, se puede. Mostrarles que la escena no está cerrada para nadie y uno tiene que meterle nada más, eso es parte de lo que quería visibilizar porque es algo que yo no tuve, recién ahora estoy viendo. El fin de ese objetivo sería llegar lo más lejos posible, dejar a Mendoza lo más alto posible como se lo merece.