Blon, ganador de la Final Nacional de Red Bull Batalla España 2022

Quería un tiburón y me pusieron pescaíto frito. Paco, te voy a matar a ti. Le pego una paliza y me quedo flamenquí

Blon salió de boxes y todo seguía según lo planeado. Una aparición histórica como él a la hora de localizar un defecto en el personaje rival y explotarlo sin fin, ridiculizándolo hasta caricaturizarlo. No desaprovechó la inexperiencia de Nocre. De este Nocre crudo, oscuro, correoso, que ha venido para quedarse pero no pasó de ronda.

: “En Red Bull puedes no ganar, pero puedes ganarte el respeto, que es mucho más importante”. Y además, ganó. Su exhibición sobre las instrumentales de Verse debería ser viral en Spotify desde ayer. ¿Biza y Quevedo, who knows? Sweet Pain, empapado en adrenalina, nos recordó cuánto pueden llegar a doler los sueños.