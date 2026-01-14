El sonido de Nueva Historia: los beats detrás de Red Bull Batalla

En Red Bull Batalla Nueva Historia los MCs nos regalaron momentos y barras inolvidables, pero no estuvieron solos. Por primera vez en la historia de Red Bull Batalla, cuatro DJs estuvieron frente a los platos: Sonicko, Stuart, Atenea y Zone, que fueron los responsables de un set que funcionó como un viaje por la memoria sonora de Red Bull Batalla.

Para esta celebración histórica, la elección de beats no fue casual. Muchas de las instrumentales que sonaron ya habían marcado momentos clave en batallas anteriores y regresaron a Nueva Historia cargadas de significado, resignificadas en nuevos cruces y ante nuevas generaciones.

DJ Sonicko: tradición, contexto y emoción

Para DJ Sonicko, la evolución del freestyle es inseparable del cambio constante. Los estilos, los ritmos y los flows se transforman con el tiempo, a veces para bien y a veces como parte natural del proceso. La escena se renueva, aparecen nuevas caras y nuevas formas de rapear y todo eso termina reflejándose en el sonido.

Lo que traté de transmitir fue darle un poco de la vieja escuela a la nueva, mostrar cómo se hacía antes y cómo lo llevamos ahora Sonicko

En ese camino, los beats también han evolucionado al ritmo de lo que escucha la gente. Del boombap a la convivencia con géneros como el trap o el drill, el freestyle ha dejado de estar atado a una sola estructura. En Nueva Historia, Sonicko buscó tender un puente entre generaciones: recuperar la esencia de la vieja escuela y ponerla a dialogar con el presente.

Mientras se haga con el corazón y no solo por usar un ritmo, el camino va bien Sonicko

Mirando hacia adelante, su visión es clara: el sonido del freestyle no puede encasillarse. Depende del espacio, del contexto y de la energía del lugar, ya sea una plaza, un bar o un estadio. Para él, lo importante es que el beat siga teniendo alma.

Más allá de las competencias, se ha formado una familia Sonicko

Su recuerdo más fuerte de Nueva Historia no se queda solo en el escenario, sino en la emoción compartida: el regreso de figuras históricas, la reacción del público y la sensación de comunidad que atraviesa a la escena.

DJ Atenea y DJ Sonicko en el Cypher de Nueva Historia © Gary Go

DJ Stuart: memoria sonora y expansión

La perspectiva de DJ Stuart parte de una mirada larga. Con más de dos décadas vinculado al freestyle, el cambio más evidente para él no está solo en el sonido, sino en la dimensión del movimiento. De encuentros pequeños se pasó a estadios llenos y a millones de personas siguiendo cada batalla desde sus casas.

Intentamos trazar una línea temporal, como una especie de museo de beats, pero sin dejar de mirar hacia el futuro Stuart

Esa transformación también se refleja en los beats. Hoy suenan mejor, tienen una identidad más marcada y llevan cada vez más la firma de quien los crea. En Nueva Historia, el objetivo fue construir un recorrido sonoro que funcionara como una línea temporal: un homenaje a dos décadas de freestyle sin quedarse anclado en la nostalgia.

Para Stuart, el sonido del freestyle atraviesa un momento de expansión. Hay menos límites, más variantes y una mayor apertura tanto de MCs como de beatmakers para explorar nuevos territorios.

Lo mejor es siempre volver a encontrarnos Stuart

Su momento favorito del evento, curiosamente, ocurrió fuera de la vista del público. La convivencia, las charlas, la música compartida y el reencuentro con la gente que ha construido la historia de Red Bull Batalla son, para él, el verdadero corazón de Nueva Historia.

DJ Atenea: contenido, base y convivencia generacional

Para DJ Atenea, uno de los cambios más claros del freestyle está en el contenido de las rimas. En sus inicios, la improvisación se apoyaba mucho más en el ataque directo y el morbo; hoy, en cambio, el MC busca demostrar recursos, ideas y conocimiento. Aunque las rimas “a la antigua” siguen apareciendo, el enfoque general apunta a una construcción más completa.

Ahora el freestyler busca ser mucho más completo en su contenido Atenea

Ese crecimiento también se refleja en los beats. Atenea identifica al boombap -bombos y cajas marcadas- como la base natural del freestyle, ligada al origen rap de muchos competidores. Con el paso del tiempo, la inclusión de nuevos sonidos amplió el terreno: al tratarse de una competencia, los ritmos se diversifican para exigir más versatilidad.

Intentamos revivir el pasado y disfrutar el presente mezclando sonidos épicos de estos 20 años con freestylers de todos los tiempos Atenea

En Nueva Historia, su objetivo fue claro: construir un recorrido sonoro que funcionara como memoria viva del evento. Una selección que no solo mirara hacia atrás, sino que pusiera en diálogo distintas épocas del freestyle.

Pensando en el futuro, Atenea ve positivo que el freestyle siga explorando nuevos ritmos, siempre que no pierda el vínculo con lo clásico. Para ella, ese equilibrio es clave tanto para el público como para la esencia del movimiento.

Haber mezclado todas esas generaciones fue épico Atenea

Su recuerdo de Nueva Historia no se reduce a un instante puntual. Lo que destaca es la experiencia completa: el cruce de generaciones, la energía compartida y el trabajo colectivo detrás de los platos.

A continuación, el listado de beats que sonaron durante el evento:

Baghira – Crash

Baghira – Smack My

DJ Sonicko – Salomon

DJ Sonicko – Jujoy

Nerso & Verse – Graham

DJ Stuart – Ingenio

Baghira – Zurna

DJ Stuart – Pajarito

Mykka – Rotweiller

Baghira – Bridge

DJ Stuart – Dinero

C’mon! – Nastycrunk

Pachaonebeats – Unga Lunga

Danny Brasco – Clink

JBeat – Retaliacion

DJ Sonicko – Blackbull

Devakuo – Drunky

Cenzi – El búfalo blanco

C’mon! – Swag

Nuxubeats – Rítmico

DJ Stuart – El Loco

DJ Sonicko – Mandrágora

DJ Atenea – Lleca

Alcazone – Pianic

Baghira – Kanna

Baghira – Blast

C’mon! – Drama 01

Baghira – Stradivari

Alcazone – Rasgo

