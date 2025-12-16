Prepárate para vivir una experiencia electrizante con el regreso de la 23ª edición de la Final Mundial Red Bull BC One en Toronto , Canadá.

A continuación, repasamos 11 primicias icónicas mientras los mejores b-boys y b-girls se preparan para llevar el breaking a nuevas cotas.

01 El primer Red Bull BC One - 2004

Si vamos a hablar de primicias, tenemos que empezar por la primera Final Mundial Red Bull BC One, que se celebró en Biel (Suiza) en 2004.

El rapero y boxeador de Beat, Rahzel, fue el primer presentador en el micrófono de BC One en el icónico escenario, mientras que los B-Boys Benny, Lamine, George, Tuff Kid y la B-Girl Asia-One fueron los primeros jueces en elegir a los ganadores de cada batalla.

DJ Supreme, del Reino Unido, fue el primer DJ que pinchó en las Finales Mundiales BC One y B-Boy Omar, de EE.UU., fue el primer campeón Red Bull BC One de la historia.

"Fue una sensación surrealista", dice B-Boy Omar. "Obviamente, nunca te metes en nada competitivo con la actitud de querer perder. Pero estaba con un buen amigo, Ronnie, y los dos éramos de Estados Unidos, pero de bandos opuestos. Los dos sentíamos que ésta es una cultura que empezó en Estados Unidos, y estábamos en una competición internacional única, así que teníamos que ganar. Como buenos amigos que somos, creo que cualquiera de los dos se habría alegrado de que ganara el otro. Y he aquí que los dos llegamos a la final, y yo acabé ganando. En ese momento fui un ingenuo de lo que el Red Bull BC One acabaría convirtiéndose en la escena internacional y de lo grande que llegaría a ser esto."

9 minutos Untold Stories Escucha las historias que hasta ahora no se habían contado sobre los ganadores del Red Bull BC One.

02 El primer breaker en ganar dos veces la Red Bull BC One - 2009

Lilou en el Red Bull BC One 2015 © Martha Cooper/Red Bull Content Pool

Con los mejores breakers de todo el mundo invitados a competir cada año, definitivamente no es fácil ganar una Final Mundial Red Bull BC One, y sólo cuatro b-boys y una b-girl la han ganado dos veces en la historia del evento.

El primer breaker que ganó dos veces las Finales Mundiales BC One fue Lilou, All-Star de BC One, que lo hizo por primera vez en 2005, en Berlín (Alemania), y volvió a hacerlo cuatro años después en Nueva York (EE.UU.).

Los Hong 10 de B-Boy, Menno, Victor y Kastet siguieron los pasos de Lilou y ganaron varias veces una Final Mundial Red Bull BC One.

Cuando se le pregunta cómo lo hizo, Lilou dice: "Siempre puedes encontrar a alguien mejor que tú en lo que se refiere a trucos. Pero en mi cabeza, si hablamos de mi estrategia, mi mentalidad, mi entrega, nadie puede ser mejor que yo. Así es como pienso y como gano".

03 El primer breaker en ganar el Red Bull BC One en su país de origen - 2013

Hong 10 gana el BC One 2013 en Seúl © SonStar/Red Bull Content Pool

Hong 10 se convirtió en el primer breaker en ganar la Red Bull BC One en su país natal cuando la ganó en Corea del Sur en 2013. Ese fue también el año en que ganó la Red Bull BC One por segunda vez.

Después de que lo hiciera Hong 10, Issei, Victor y Menno también ganaron títulos de la Red Bull BC One en sus países de origen: Issei ganó en Japón en 2016, y Menno ganó en Holanda en 2017. Por último, Victor consiguió su segunda victoria en la Red Bull BC One en 2022 en Nueva York.

04 La primera b-girl en ganar una Red Bull BC One Cypher - 2015

B-Girl Queen Mary es búlgara © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

En 2015, la B-Girl Queen Mary ganó la Red Bull BC One Cypher búlgara, convirtiéndose en la primera b-girl en ganar una Red Bull BC One Cypher, mucho antes de la introducción de la categoría b-girl.

05 El primer b-boy en ganar la Last Chance Cypher - 2016

Leony ganó el Last Chance Cypher en Nagoya © Romina Amato/Red Bull Content Pool

En 2016, Red Bull BC One introdujo la Last Chance Cypher, en la que todos los ganadores de cypher de todo el mundo competían en la Final Mundial por una plaza libre en la competición de los 16 mejores.

B-Boy Leony, de Brasil, fue el primer ganador del Last Chance Cypher en 2016. Volvió a ganar al año siguiente y fue invitado como wildcard en 2018.

"Tengo muchos mejores momentos de ruptura, pero cuando gané el Last Chance Cypher, en Japón, fue el mejor momento de mi vida", dice. "Ese momento me abrió las puertas del mundo". afirma Leony con orgullo.

06 La primera b-girl invitada a la Final Mundial Red Bull BC One - 2017

5 minutos Kill vs Ayumi – Round of 16 Top b-boys – and a b-girl – compete in a one-to-one battle to make it to the next round.

En 2017, tras establecerse como una de las mejores breakers del planeta, la B-Girl japonesa Ayumi, de la tripulación Body Carnival, se convirtió en la primera B-Girl invitada a competir en las Finales Mundiales BC One.

Aunque perdió en la primera ronda contra B-Boy Kill, de Corea del Sur, fue una batalla muy reñida y demostró a todo el mundo que las B-Girls pertenecen al escenario de BC One.

07 La primera Final Mundial Red Bull BC One B-Girl - 2018

Ami fue la ganadora de la primera final mundial del Red Bull BC One B-Girl © Dean Treml/Red Bull Content Pool

En 2018, tras 14 años de eventos Red Bull BC One, se presentó la primera Final Mundial Red Bull BC One B-Girl.

La B-Girl JK-47, de Canadá, fue la primera b-girl en clasificarse para la Final Mundial, al ganar la Texas B-Girl Cypher. Red Bull BC One All Star, B-Girl Ami, fue la primera campeona b-girl de Red Bull BC One, venciendo a San Andrea en la batalla final para hacerse con el cinturón.

6 minutos Final B-Girl: San Andrea vs Ami Las B-Girls Ami y San Andrea batallan por el título del primer campeonato del Red Bull BC One B-Girl.

"Cuando gané, me sentí muy orgullosa no sólo de representar a mi país, sino también de representarme a mí misma", dice Ami. "En ese momento, no sólo me centraba en ganar el cinturón y hacer historia, sino en divertirme. Siento que me convertí en campeona a la vez que disfrutaba de las vibraciones del escenario principal y me siento muy feliz por ello."

08 El campeón más joven de la Final Mundial Red Bull BC One - 2022

India hizo historia al convertirse en la breaker más joven en ganar una Final Mundial Red Bull BC One, y lo hizo con sólo 16 años. También es la primera b-girl holandesa en convertirse en campeona de la Red Bull BC One.

"Soy la primera b-girl nacida en Holanda que compite en la Final Mundial Red Bull BC One, así que, en primer lugar, es una auténtica locura", dice India. "Tampoco he hecho nunca un Red Bull BC One Cypher porque este es el primer año que se me permitió competir. Debería haber hecho el Red Bull BC One Cypher Holanda, pero conseguí la wild card directa a la Final Mundial y ganar aquí por primera vez es realmente increíble".

India won the Red Bull BC One World Final 2022 in New York © Little Shao/Red Bull Content Pool

09 Ganar el título cuatro veces - 2024

Todo el mundo sabía que Menno estaba centrado en convertirse en el único b-boy en ganar tres veces un título de la Red Bull BC One, y en 2019 el padre, artista y rompedor consiguió finalmente la triple victoria. Menno hizo historia en el Red Bull BC One de la India tras sus anteriores victorias en el campeonato en 2014 en el Red Bull BC One de París y en 2017 en Ámsterdam. Después de que Hong 10 ganara también su tercer título en 2023, Menno consiguió el cuarto en la Final Mundial Red Bull BC One de Río de Janeiro en 2024 .

Final Mundial de Red Bull BC One 2024 desde Brasil Los mejores b-boys y b-girls del mundo luchan en el corazón de una de las ciudades más vibrantes del mundo.

10 Compañeros de tripulación ganan ambos cinturones - 2024

India y Menno son los campeones de la Final Mundial Red Bull BC One de 2024 © Dean Treml

En 2024, ambos campeones del mundo no sólo procedían del mismo país, ¡sino también de la misma tripulación! B-Girl India y B-Boy Menno, que representaban a Holanda y a los legendarios Hustle Kidz, hicieron historia al ganar los títulos juntos. Fue un hito que demuestra que la escena holandesa del breaking es más fuerte que nunca.

11 Compañeros de tripulación en la batalla final - 2025

Issin y Haruto en la batalla final de Red Bull BC One 2025 © Dean Treml / Red Bull Content Pool

En 2025, Issin y Haruto, ambos de la legendaria crew Body Carnival, lucharon por el título en la batalla final de Red Bull BC One en Tokio, Japón. Fue la primera vez que ambos finalistas pertenecían a la misma tripulación. A efectos de este hito, no contamos como tripulación a equipos de estrellas como el Red Bull BC One All Stars o 7 Commandoz, con miembros de todo el mundo.