Benjamín Herrera acelera a su siguiente reto en Ruta 40

Del enduro al rally raid

Benjamín Herrera © Red Bull Content Pool

Considerada la competencia internacional de cross country más importante del continente, Ruta 40 pone a prueba no solo la velocidad, sino también la resistencia física y mental de los pilotos. Con cientos de kilómetros por recorrer y tramos donde la navegación juega un rol clave.

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Benja es uno de los grandes nombres de esta fecha, su experiencia en el enduro, la capacidad técnica sobre terrenos complejos y su agresivo manejo arriba de la moto son sus mejores aliados para enfrentar esta prueba.

“En el enduro creo que estoy en uno de mis mejores momentos. Pero en rally esto recién comienza. Quiero ir probando poco a poco esta modalidad sin dejar de lado el enduro, donde sigo muy fuerte”, explica Benja.

Una competencia de resistencia

Benjamín Herrera © Red Bull Content Pool

A diferencia del enduro tradicional, donde la técnica suele marcar la diferencia, en Ruta 40 la resistencia mental y física se vuelve fundamental. Días extensos, cientos de kilómetros y horas de concentración convierten la carrera en una verdadera batalla de desgaste mental.

Quotation “Nunca he corrido una carrera de tantos kilómetros. Las horas arriba de la moto sí las tengo por el enduro, pero no estas distancias. Además, el frío y la navegación van a ser claves” Benjamín Herrera

Buena parte de la carrera se desarrolla lejos de las zonas cronometradas, en extensos enlaces por carretera donde el desafío no está solo en la velocidad, sino también en mantener la concentración durante horas. “Más que lo físico, creo que lo mental es lo que más juega. Hay que mantenerse fuerte para soportar el frío, la distancia y llegar bien a las especiales”, explica Benja.

La técnica del enduro como ventaja

Benjamín Herrera © Red Bull Content Pool

Aunque será su primera participación oficial en este tipo de rally, Benja confía en que su experiencia en el enduro puede transformarse en un factor diferencial, especialmente en las zonas más complejas del recorrido.

Quotation “Donde creo que puedo marcar diferencia es en la parte técnica y en el manejo de la moto. Ahí siento que tengo una ventaja por mi experiencia en enduro” Benjamín Herrera

Con años dominando terrenos extremos y competencias internacionales de alta exigencia, Benja llega a Ruta 40 en uno de los momentos más sólidos de su carrera, pero también con la motivación de seguir explorando nuevos desafíos. Porque mientras el rally representa un territorio nuevo, también aparece como el siguiente paso para uno de los pilotos más completos del motociclismo chileno.