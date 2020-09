¿Dónde estamos?

El pueblo no es muy grande y en él viven 10.500 habitantes, pero es famoso gracias a las instalaciones conocidas como Vysočina Arena. Allí en 2013 se celebró el biatlón World Championships. Además de tener una de las pistas favoritas de los riders de XCO.

¿Qué ocurrió el año pasado?

consiguió la primera victoria del año después de no haberlo logrado durante las tres primeras pruebas de la temporada de XC (algo inaudito para esta estrella del MTB). Schurter superó a

¿Cómo es la pista?

¿Qué pasó en la primera ronda?

Annika Langvad, que siempre suele dominar la prueba de XCC, acabó quinta en la pista corta, pese a que el año pasado había ganado cinco de las seis carreras de XCC. Fue muy raro ver tan atrás a la danesa, quien luego se retiró de la prueba principal de XCO al no lograr alcanzar el rendimiento deseado. Será interesante ver si Langvad recupera su buena forma en Nové Město.

