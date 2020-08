Acompaña a Emil Johansson durante su primer Red Bull Rampage

He disfrutado de este tiempo en casa. He podido entrenar, relajarme, recuperarme y arreglar muchas cosas en el apartamento, hasta ahora nunca había tenido tiempo para hacerlo.

¿Has estado rodando con la bici?

También me he divertido con mi bici de trail. Aquí en Falun hay una gran comunidad alrededor de la bici, así que siempre tienes a alguien con el que rodar. Además, tenemos buenos senderos cerca.

que es increíble y que se puede utilizar con cualquier tipo de condición meteorológica. Está cerca de Falum. En lo que respecta a rodar en exteriores, en ese caso es más difícil practicar el slopestyle. Tenemos algunos buenos saltos cerca de Falum pero pocos obstáculos más. Por lo que a veces llego a la competición y me encuentro con un obstáculo que no he entrenado en meses. El pasado marzo, cuando llegué a Rotorua, me encontré con cosas que no había visto en seis meses. Intento hacerlo lo mejor que puedo con lo que tengo.

Esa es una buena pregunta. He continuado con mi régimen de entrenamiento de pretemporada pero adaptado a las actuales circunstancias. No quiero entrenar más de la cuenta en el gimnasio porque después no tengo energía sobre la bici. A veces, durante el invierno, levanto pesas tan grandes que después es complicado hacerlo bien con la bici. Sigo yendo al gimnasio pero levanto pesas más ligeras y, en cambio, ruedo con la bici todo lo que puedo.

Para mí es como si estuviese en la pretemporada, ruedo con la bici, hago ejercicio y me centro en sentirme bien. Es fantástico poder dar al cuerpo tiempo para poder recuperarse, porque durante la temporada de carreras no es así. Vas a eventos y al regresar a casa estás exhausto, pero tienes que seguir yendo al gimnasio, por ejemplo. Así que es maravilloso contar con el tiempo suficiente para cuidar a tu cuerpo y poder trabajar en la recuperación.

