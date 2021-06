Koncrete Roads - By Coco Zurita

No se me ocurrió mejor idea que hacer una rampa de 4 metros en medio de este plano salar lleno de viento y tormentas . El primer día se canceló todo, llego una tormenta, no sabíamos cuanto iba a durar, el clima cambia demasiado rápido. El segundo día tuvimos una ventana de 3 horas para poder arreglar el salto y también ajustarnos y poder filmar lo que queríamos, gracias a Dios pude lograr hacer los trucos que quería y más! Sacamos fotos y vídeos de todo lo que estaba pasando y fue una bendición poder lograr volar sobre el salar de Salt Lake City: la combinación entre el color madera y el blanco puro del salar era casi como estar en una pintura, un espacio muy minimalista y limpio, me inspiró a dar lo mejor que pude pese al terrible viento y pudimos hacer unas fotografías increíbles y también uso videos hermosos.