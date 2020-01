Los juegos de PC que tienes que jugar en 2020

¿por qué no un PC, entonces?

A lo largo de este año, esperamos un montón de charlas y conferencias por parte de Microsoft y Sony sobre lo que veremos próximamente; Ambos quieren hacer volar nuestra imaginación con las esperadas Xbox Series X y la PlayStation 5. Si observamos las especificaciones de ambas, no hay duda de que muchos cerebros van a estallar al pensar en la RAM SD de GDDR6, el ray tracing y los 8K. Con cada generación que pasa, las pequeñas cajas negras que se encuentran en nuestras unidades de entretenimiento se parecen más a un PC, lo que plantea la pregunta:

Déjanos convencerte con esta lista de juegos de PC para el 2020:

1. The Witcher 3: Wild Hunt

Lanza una moneda al desarrollador CD Projekt Red y juega al juego que hizo de Geralt de Rivia una superestrella mundial mucho antes de que Henry Cavill se pusiera una peluca rubia. Cinco años después de su lanzamiento, The Witcher 3 sigue siendo uno de los mejores juegos de mundo abierto que el dinero puede comprar. En este fantástico mundo medieval, la verdadera alegría es el libre albedrío:

. La mayor calidad gráfica y la capacidad de modulación lo convierten en la edición definitiva de The Witcher 3.

2. Control

Control puede ser el mejor juego de superhéroes que se haya hecho nunca. Si bien no se ajusta a los colores primarios de la misma manera que una película de Marvel, el combate te hace volar por los aires y lanzar cualquier objeto a tus enemigos gracias a la telequinesis. Aunque pueda parecer la última incorporación a Los guardianes de la Galaxia, el desarrollador Remedy Entertainment se inspira en grandes series televisivas de ciencia ficción como Twin Peaks y Expediente X cuando trata de construir el mundo y la historia. Y lo destroza a cada paso.

3. Sid Meier’s Civilization VI

Desde principios de los 90, esta serie basada en turnos ha cautivado a los jugadores de PC, y la edición de 2016 no fue diferente. Civilization VI te mete en el papel de una figura histórica que busca construir un imperio, y depende de ti si quieres hacerlo a través de los avances tecnológicos, el impacto en la cultura o la construcción de un ejército.

Más lento que cualquiera de los otros juegos de esta lista, Civ 6 requiere cierto tiempo para acostumbrarse si no estás familiarizado con el género. Pero, como muchos te dirán, una vez que te enganches, nunca mirarás atrás.

4. Divinity Original Sin II

5. Minecraft