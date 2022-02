Me inicié en el mundo biker gracias a mi papá. Él es de la vieja escuela y siempre lo vi andar en bici. Un día le pedí si me podía llevar al cerro y desde ahí, nunca paramos de ir, estoy muy agradecida por todo lo que hizo por mí.

