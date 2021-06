Rumbo a Tokio con Jose Tapia, promesa del skate chileno

Inconscientemente siempre lo quise, siempre practiqué muchos deportes y me gustaba mucho, lo pasaba muy bien y me hacía muy feliz, entonces ahora saber que voy a poder representar a Chile en un evento tan importante sería un gran logro.

Inconscientemente siempre lo quise, siempre practiqué muchos deportes y me gustaba mucho, lo pasaba muy bien y me hacía muy feliz, entonces ahora saber que voy a poder representar a Chile en un evento tan importante sería un gran logro.

Inconscientemente siempre lo quise, siempre practiqué muchos deportes y me gustaba mucho, lo pasaba muy bien y me hacía muy feliz, entonces ahora saber que voy a poder representar a Chile en un evento tan importante sería un gran logro.

Nervios siempre hay, jaja. Estoy nerviosa porque me tiene que ir bien en las competencias, porque es primera vez que hay olimpíadas de skate, y porque hasta ahora soy la única que tiene chances para poder ir, entonces obviamente me da un poco de nervios y a la hora de las competencias estoy nerviosa pero también lo paso bien andando en skate. Más que nervios, es la ansiedad de querer lograrlo.

Nervios siempre hay, jaja. Estoy nerviosa porque me tiene que ir bien en las competencias, porque es primera vez que hay olimpíadas de skate, y porque hasta ahora soy la única que tiene chances para poder ir, entonces obviamente me da un poco de nervios y a la hora de las competencias estoy nerviosa pero también lo paso bien andando en skate. Más que nervios, es la ansiedad de querer lograrlo.

Nervios siempre hay, jaja. Estoy nerviosa porque me tiene que ir bien en las competencias, porque es primera vez que hay olimpíadas de skate, y porque hasta ahora soy la única que tiene chances para poder ir, entonces obviamente me da un poco de nervios y a la hora de las competencias estoy nerviosa pero también lo paso bien andando en skate. Más que nervios, es la ansiedad de querer lograrlo.