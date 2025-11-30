Buenos Aires ha sido la capital mundial del freestyle en esta celebración de 20 años de rimas y ruido de Red Bull Batalla. El sold out en Tecnópolis ya anunciaba las ganas de festejar la disciplina, cerca de 7.000 personas han hecho vibrar el venue con manos arriba, coros y mucho ruido.

En una final para el recuerdo, Fat N se impuso al español, Bnet. El camino al título ha sido todo un repaso épico por la historia de la competencia: primero, dentro de su cuadrante, venció a Sophia y luego a Exe. Ya en semifinales el colombiano, se hizo con la victoria en una de las batallas más ovacionadas por los casi 7000 aficionados que han sido testigos de una noche irrepetible en la historia de la competencia.

Red Bull Batalla Nueva Historia Celebramos dos décadas de historia con un evento único que reúne a leyendas y nuevas generaciones de MCs.

01 Un formato único

Para celebrar los 20 años, la competición se dividió en cuatro cuadrantes, cada uno con su propia narrativa:

Campeones 2005–2009: Noult, Link One, Hadrian y Frescolate

Campeones 2014–2017: Aczino, Skone, Invert y Arkano

Campeones 2019–2024: Chuty, Bnet, Rapder y Gazir

Promesas: Fat N, Sophia, Azuky y Exe

Los 16 participantes de Red Bull Batalla Nueva Historia © Gianfranco Tripodo

Dieciséis nombres que representan tres generaciones de Red Bull Batalla y nuevos MCs que ya vienen rompiendo esquemas. El formato los cruzó hasta dejar solo a cuatro finalistas, cada uno con un camino distinto hacia la gloria.

No podían faltar en el escenario algunos de los hosts que han formado parte de estos 20 años y nos han acompañado en momentos inolvidables de Red Bull Batalla; Queen Mary, Serko Fu y Seo2.

02 4 DJs, un escenario

Por primera vez se han reunido cuatro DJs históricos simultáneamente en un escenario de Red Bull Batalla. Stuart, Sonicko, Zone y Atenea se encargaron de los beats que acompañaron a cada uno de los cruces. Además, Verse que finalmente no pudo acudir a esta celebración de 20 años de historia, estuvo presente gracias a los beats escogidos por sus compañeros.

DJs Red Bull Batalla Nueva Historia © Gary Go

03 Los ganadores de cada grupo

Bnet ganó el cuadrante 2019–2024

La suerte decidió que Gazir fuese el primero de su grupo en elegir a su rival, escogiendo a Chuty, tal y como clamaba Tecnópolis. Fue necesaria una réplica para decidir el ganador de este enfrentamiento, ganando por unanimidad Chuty.

El segundo enfrentamiento fue el de Rapder y Bnet, resultando este último el ganador de este enfrentamiento.

El último cruce de este grupo fue el de Chuty vs Bnet, imponiéndose Bnet ante Chuty de manera unánime.

Aczino dominó el cuadrante 2014–2017

El azar decidió que Skone fuese el primero en elegir rival, escogiendo a Arkano. Una réplica fue necesaria para proclamar a Skone como ganador de este enfrentamiento.

El siguiente enfrentamiento fue el de Invert vs Aczino, resultando ganador del enfrentamiento Aczino.

El último enfrentamiento de este grupo fue el de Skone vs Aczino, imponiéndose Aczino.

Fat N brilló en el cuadrante de Promesas, dejando claro que el futuro ya está aquí.

Exe escogió enfrentarse a Azuky, resultando el ganador de este enfrentamiento.

El siguiente cruce fue el de Fat N vs Sophia, llevándose esta batalla por unanimidad.

La batalla final de este grupo fue la de Exe vs Fat N, siendo el resultado 3 votos para Fat N y dos réplicas.

Hadrian se llevó el cuadrante 2005–2009

Noult eligió enfrentarse a Hadrian, regalándonos una batalla inédita. En este caso, se la llevó Hadrian.

La segunda batalla del grupo fue Frescolate vs Link One, ganando Frescolate.

La última batalla del grupo fue Hadrian vs Frescolate, donde Hadrian se impuso sobre el local.

04 Semifinales con momentos para la historia

Las semifinales nos regalaron momentos que han hecho estallar Tecnópolis:

Bnet vs Aczino, donde Bnet ganó a Aczino en una batalla de lo más reñida.

Fat N vs Hadrian, un enfrentamiento en el que Fat N se impuso.

El último cruce enfrentó a Bnet contra Fat N, un duelo generacional que tuvo de todo: técnica, flow, narrativa y muchísima intensidad. El público respondió con manos en alto y gritos que tapaban incluso los beats.

Tras una batalla muy ajustada, el jurado compuesto por Dtoke, El B, Kim , Jayco y Blazzt eligió como campeón de campeones a Fat N, que levantó el trofeo entre una ovación que retumbó en todo Tecnópolis.

Fat N levantando el trofeo de Red Bull Batalla © Gianfranco Tripodo

05 Una celebración total de la cultura del freestyle

La noche también ha contado con la participación de otros MCs como Eric El Niño (MX), Nice & Smooth (CO), Al Stylo (US), Tito Yang (PR), Crooklyn (RD), Éxodo Lyrical (RD), El Menor (CH), Marithea (CO), Jesse Pungaz (ARG), Stuart (AR), Larrix (AR) y Mecha (AR).

Un line-up pensado para celebrar la música, la improvisación y la comunidad que forma parte de la Historia de Red Bull Batalla

Nueva Historia no ha sido solo una competición: fue una foto completa de lo que significa el freestyle hoy.

Dos décadas después la llama sigue encendida y todavía queda mucho por contar.