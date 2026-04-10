La sala se mueve incluso antes de que comience la música. Grupos de gente conversando en paralelo, saludos que se cruzan y risas nerviosas pero expectantes a lo que sucederá en Casaparlante. Más de cincuenta personas repartidas en un espacio que aprieta, pero que suda hiphop en el centro de Santiago. Todos esperan el cypher de los 16 MC’s que competirán en la Final Internacional de Red Bull Batalla Chile 2026 en el Movistar Arena.

En la entrada de DJ Verse empieza a instalarse. Tranquilo y con simpatía con cada persona que se le acerca hablarle, acomoda sus pertenencias, identifica la tornamesa y se coloca los audífonos. De pronto, un beat comienza a sonar. La música se mezcla con las conversaciones y marca un pulso común. No cambia la escena, la acompaña.

Es su primera vez pinchando ahí.

“En lo físico es pequeño pero es súper auténtico, original, me parece el sitio perfecto”, dice. Y el lugar responde por sí solo: paredes cargadas de graffitis y detalles visibles desde cualquier ángulo en un departamento adaptado para vivir con fuerza la cultura rapera.

“¡RED BULL BATALLA CHILE 2026 EN CASAPARLANTE!”

El Menor actúa en el cypher previo a Red Bull Batalla Internacional © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

El grito aparece desde algún punto y se replica. La energía cambia de forma. Se escuchan murmullos entre los beats. Comienzan a llegar los freestylers, quienes habitan en distintos lados del departamento. Sin embargo, tras unos minutos, se unen frente al pinchadiscos madrileño.

Los españoles Bnet, Chuty, Gazir; la dupla chilena de El Menor y Teorema; el dúo peruano de Nekroos y Almendrades; los titanes mexicanos Rapder y Fat Tony; los argentinos Exe y Larrix; la sazón colombiana con Fat N y Valles-T; el hondureño Androide junto al cubano Reverse y el dominicano Éxodo Lirical. La nómina está completa y el espacio cada vez más repleto.

“¡Tiene que salir todo a la primera, cabros!”, se escucha de fondo entre risas.

A minutos de su presentación, Rapder confiesa: “Me da mucho gusto poder conocer por fin Casaparlante y compartir con todos”.

Larrix se suma a ese sentimiento diciendo que el lugar “se ve muy hip hop”. “Es increíble estar acá con todos, somos muchos y nos conocemos demasiado”,

Sin embargo, también admite sus ansias de vivir la Final: “A medida que se acercan los días me voy poniendo nervioso… pero me da ese shot de adrenalina de querer rapear con toda la energía”.

Los freestylers reciben los micrófonos e instrucciones: cuáles son su cámaras, qué ritmos tendrán los beats, cómo serán divididos los grupos -uno en la entrada y otro en la terraza- y cómo debe desenvolverse el freestyle. Serán tres pasadas y listo.

El cypher ya está en marcha.

Rapder actúa en el cypher previo a Red Bull Batalla Internacional © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Hay una estructura que todos manejan. Cada uno sabe cuándo entra, cuánto tiempo tiene y cuándo debe salir. No hay dudas. Las entradas se respetan. El formato sostiene el ritmo.

El primer beat cae en drill.

Chuty abre el bloque en la terraza entre arengas de los asistentes, seguido por Reverse, Valles-T y Éxodo Lirical. Las intervenciones se encadenan sin interrupciones. Cada uno toma el beat desde su lugar, pero sin cortar el flujo del anterior.

“Hay diferentes BPMs, porque hay diferentes generaciones”, explica DJ Verse antes de comenzar. “Para ver cómo se defienden en diferentes tempos”.

El segundo bloque ajusta el ritmo. El Menor entra con mayor conexión con el entorno. Fat N se mueve con su característica energía y humor. Bnet toma el control con su marcada seriedad y Exe cierra con fuerza entre gritos del público.

Minutos antes, Bnet ya había dejado claras sus ansias de participar en el espacio. “No se le dice que no a un cypher. Es un honor enorme estar en Casaparlante”.

Bnet actúa en el cypher previo a Red Bull Batalla Internacional © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

El tercer bloque carga otra presencia. Bajo un beat del productor sevillano Baghira, Nekroos entra con claridad, Androide sostiene la línea, Fat Tony juega con el ritmo y Teorema cierra con peso y espiritualidad en frente a la base.

El último bloque completa la secuencia. Rapder abre con epicidad y demuestra por qué está presente en el circuito con rimas que son apoyadas a cada segundo por los asistentes. Larrix entra con una energía más confrontacional hacia la cámara, dando paso a Almendrades, quien se luce con un estilo métrico limpio y friamente calculado.

Mientras los MC’s que se encontraban en la terraza comienzan a sumarse al grupo de la sala, Gazir freestylea rápidamente en un cierre espectacular que lo pone en el centro del círculo con todos mirándole.

Así en cada pasada, donde ninguna rima se repite en palabras, pero sí en conceptos: el hambre de darlo todo en la tercera internacional chilena de Red Bull Batalla.

Entre la multitud se escucha a los raperos decir: “¡Esa queda, esa queda! ¡Freestyle, freestyle!”. Entre risas se abrazan, comentan sus intervenciones y agradecen ser parte del espacio.

Tras unos minutos comienzan a retirarse.

Bajan las escaleras rápidamente desde el piso siete para comer, descansar y tomar un poco de aire tras una exitosa presentación en uno de los espacios más raperos de Santiago, Chile.

“Casaparlante es un lugar con bastante historia, muchos artistas han estado acá”, dice Nekroos, quien también admite ser fanático del género urbano chileno más underground y mainstream. “Acá ha estado Kuroh e EasyKid. He visto a varios aquí por YouTube. Es increíble”.

Por su parte, Valles-T confiesa: “Me siento emocionado, como un niño pequeño. Estaba viviendo lo que veía en videos cuando pequeño. Logré entender lo que sienten los admiradores del freestyle cuando lo ven a uno”.

Después del cypher, la energía se redefine según el colombiano: “Estoy feliz, motivado y recargando para el sábado”.

Cayú, uno de los hosts del evento, da sus impresiones tras el icónico show y asegura que “es una muy buena iniciativa. De hecho, creo que nos hacía falta estar como escena. Pulento, hermano, que estemos acá como Red Bull Batalla. Estoy agradecido.”

“Cualquier persona que haga música sueña con estar aquí”, cierra Fat N, quien también admite sus ansias de “que llegue el día para poder competir”

Casaparlante cierra su sesión, la Final Internacional de Red Bull Batalla Chile 2026 está a solo días de ser vivida.