Sigue el día a día de Chaleco López en el Dakar 2026

Francisco "Chaleco" López Chaleco López es uno de los mejores corredores de Rally del mundo, como lo demuestra su victoria en la categoría UTV del Rally Dakar 2019 y sus cuatro podios en la competencia.

Chaleco llega a Arabia Saudita del 3 al 17 de enero de 2026 para competir en el Dakar representando al Can-Am Factory Racing Team. Aquí seguimos su día a día, resultados por etapa, con actualizaciones y enlaces oficiales en tiempo real.

Chaleco llega a Arabia Saudita del 3 al 17 de enero de 2026 para competir en el Dakar representando al Can-Am Factory Racing Team. Aquí seguimos su día a día, resultados por etapa, con actualizaciones y enlaces oficiales en tiempo real.

Chaleco llega a Arabia Saudita del 3 al 17 de enero de 2026 para competir en el Dakar representando al Can-Am Factory Racing Team. Aquí seguimos su día a día, resultados por etapa, con actualizaciones y enlaces oficiales en tiempo real.