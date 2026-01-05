Sigue el día a día de Chaleco López en el Dakar 2026

Chaleco llega a Arabia Saudita del 3 al 17 de enero de 2026 para competir en el Dakar representando al Can-Am Factory Racing Team. Aquí seguimos su día a día, resultados por etapa, con actualizaciones y enlaces oficiales en tiempo real.
Última actualización: 6 de enero 2026
Ficha:
- Piloto: Francisco “Chaleco” López
- Navegante: Álvaro León
- Categoría: SSV
- Número: 402
- Auto/Equipo: Can-am Factory Team Latam
Etapa 3: 6 de enero -- (total 421 km)
Resultado del día: posición 12, tiempo 5:09:26.
Posición general tras la etapa: posición 6 a +00:31:25 de B. Heger.
“Fue una etapa dura. Partimos bastante bien, veníamos muy parejos con otros pilotos. Fue una etapa con mucho polvo, y a 40 km de la meta se puso muy dura la dirección y se me cortó un soporte de la dirección del costado. Tuvimos que parar a cambiarlo; perdimos 20 minutos. Después de eso nos pasaron los camiones, por lo que tuvimos que correr los últimos 40 kilómetros muy tranquilos. Estamos sextos; hemos bajado en la tabla. Queda mucho todavía…”, aseguró el piloto
Etapa 2: 5 de enero -- (total 504 km)
Resultado del día: posición 4, tiempo 4:48:00.
Posición general tras la etapa: posición 4 a +00:07:31 de Xavier de Soultrait.
Etapa 1: 4 de enero -- (total 518 km)
Resultado del día: posición 4, tiempo 03:42:47.
Posición general tras la etapa: posición a +04:02 de Xavier de Soultrait.
"Tuvimos una pérdida importante en la presión del turbo; no teníamos la potencia necesaria, pero igualmente fue una buena estrategia que salió bien, porque fuimos constantes... Hicimos una navegación perfecta con Álvaro León. Quiero destacar el excelente trabajo de los mecánicos chilenos, Ítalo y Giancarlo", comentó el piloto
¿Dónde ver el Dakar 2026?