El piloto chileno, competidor del Rally Dakar en la categoría SSV, estrena la docuserie “La Leyenda del Desierto” , que repasa desde adentro una de las carreras más duras de su carrera.

La docuserie sigue a “Chaleco” López desde la previa de la carrera con acceso directo a su día a día, dentro y fuera del circuito. La serie tendrá cinco capítulos y se estrenará de forma gratuita en su canal de YouTube, con un nuevo episodio todos los viernes de diciembre.

"Comienza el Dakar: el ritual del shakedown"

El primer episodio, abre la serie mostrando diferentes momentos claves en que todo el trabajo del año se pone a prueba antes de comenzar. Las cámaras siguen a Chaleco y Juan Pablo Latrach (copiloto) en el shakedown, mientras ajustan la suspensión, prueban distintas configuraciones del SSV y afinan la configuración de las velocidades del auto.

Entre radio, polvo y reuniones con los mecánicos, se ve cómo cada pequeño detalle puede marcar la diferencia cuando se corre en el desierto.

Durante el capítulo podrás ver: qué funcionó en Arabia Saudita, qué se corrigió, cuáles son las conversaciones con el equipo en minutos clave y más.

Mira aquí el capítulo 1 "Comienza el Dakar: el ritual del shakedown" en el canal de YouTube de Chaleco López.

Con esta docuserie, el piloto chileno nos muestra cómo se construye una campaña ganadora, mucho antes de que parta el cronómetro. ¡Mantente atento a los próximos estrenos de La "Leyenda del Desierto" todos los viernes de diciembre!