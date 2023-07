“Cuando pasé al Top 16 me sentí contenta, pude descansar y estar más preparada, ya que sabía que haría lo que he entrenado y lo que soy. Sin duda hay cosas que afloran en el momento. Siento que podría haber sido mucho mejor mi desempeño, además de que mi rival (Celestia) fue fuerte y me enseñó mucho durante la batalla. Todo eso me motiva a entrenar más duro y ser mejor”-

B-Girl Valenchica actual Campeona Nacional de Breaking