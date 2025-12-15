El lago Riñihue se convirtió en un nuevo punto de partida. 16 cadetes de todo Chile vivieron una experiencia de alto rendimiento junto a Antonia y Melita Abraham, campeonas panamericanas y referentes absolutos del remo a nivel mundial, en la segunda edición de su clínica formativa.
Tras una primera versión que dejó resultados impresionantes: cuatro campeonas sudamericanas y una ganadora de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Las mellizas volvieron a apostar por el desarrollo del talento joven con una visión clara: empujar los límites del remo femenino chileno.
Riñihue no fue elegido al azar. Fue un territorio nuevo, desafiante y prácticamente inexplorado para este deporte. Justamente ahí estuvo la idea: remar donde nadie lo había hecho antes y sacar a las deportistas de su zona de confort para que vivieran una experiencia distinta, intensa y transformadora.
“La idea es devolver todo lo que hemos recibido y aprendido del remo. Poder inspirar y todo lo que sabemos entregárselos a ellas en Riñihue. Escogimos este lugar porque es un lugar nuevo, donde prácticamente no se ha remado nunca. Queremos ser pioneras y sacar a las niñas de sus ambientes para que vivan una experiencia completamente diferente", comentaron las atletas.
Las seleccionadas, cuatro por zona desde Valparaíso, Valdivia, Concepción y Puerto Varas–Puerto Montt, fueron elegidas entre más de 50 postulantes, considerando no solo aspectos físicos, sino también actitud, carácter y proyección.
Más allá del entrenamiento, la clínica también buscó instalar un sello: una mirada femenina dentro del alto rendimiento.
“Queremos transmitirles nuestra visión como mujeres. Nuestro deporte suele ser un espacio muy machista, y compartir el empoderamiento que nos ha movilizado es fundamental en este proyecto”, agregaron.
El trabajo en Riñihue contó con un equipo técnico de primer nivel, liderado por Felipe Recart, entrenador de las Mellizas, junto a Alfredo Abraham, campeón panamericano y hermano de las deportistas, aportando una mirada integral al proceso.
Con esta segunda edición, Antonia y Melita Abraham no solo entrenaron futuras campeonas, sino que también, abrieron camino, construyeron legado y dejaron una huella que proyecta una nueva era para el remo femenino chileno.