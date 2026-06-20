Norte a Sur: Los clasificados de las Regionales de Red Bull Batalla Chile

Resumen 1 Clasificados Regionales 2026

Después de una temporada que elevó el estándar competitivo, puso a la escena nacional en uno de sus puntos más altos y dejó el cinturón internacional en casa, Red Bull Batalla Chile iniciará un nuevo ciclo con una camada donde convivirán campeones, leyendas vivas, nombres curtidos en plazas y competidores que llegarán a disputar el primer gran lugar.

Ya no se tratará solo de clasificar: se tratará de sostener una historia que creció desde el parque, cruzó regionales, llenó escenarios y convirtió al freestyle chileno en una de las escenas más observadas del circuito hispanohablante.

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En ese terreno se jugará la temporada 2026/27. Una ruta más directa, con menos margen para esperar otra oportunidad y con tres zonas que volverán a medir el presente de la competencia local con el objetivo de abrir camino hacia la Final Nacional.

Se vienen las regionales

El Menor and Teorema perform during Red Bull Batalla Showcase © Gary Go / Red Bull Content Pool

Chile será uno de los dos países que mantendrá el sistema de clasificación por regionales en la temporada 2026/27, junto a España. En el caso nacional, el recorrido estará dividido en tres paradas estratégicas: Regional Centro, programada para el 10 de octubre de 2026; Regional Sur, fijada para el 23 de octubre de 2026; y Regional Norte, agendada para el 7 de noviembre de 2026. Tras esa fase, el proceso avanzará hacia la Final Nacional de Chile, marcada para el 6 de febrero de 2027.

Los tres mejores de cada una de estas competencias se unirán al podio de la edición anterior: Teorema, Adesong y Anubis. El resto del camino se resolverá en los torneos de plaza under, con competencias como Titanes Liricistas, en Antofagasta; Gladiadores del Puerto, de Coquimbo; DEM Battles, en Santiago; y Esurbano, de Temuco.

La Centro: donde la historia pesa desde el primer cruce

Nasho performs during the Red Bull Batalla National Final © Gary Go / Red Bull Content Pool

La Regional Centro aparecerá como el territorio más cargado de memoria competitiva. En una misma lista convivirán campeones nacionales, nombres que marcaron épocas distintas y MCs que vienen empujando desde el circuito reciente. Ahí estarán Basek, campeón de Chile en 2008 y 2021; Stigma, una leyenda viva de la escena y campeón nacional 2013; y Drose, monarca de 2016 y representante chileno en la Internacional de ese mismo año. Tres nombres que, por sí solos, cruzarán generaciones completas de Red Bull Batalla Chile.

Pero la fuerza de la zona no se sostendrá solo desde los títulos. También aparecerá en competidores que han construido una relación larga con el formato, como Rodamiento, con presencia sostenida en Finales Nacionales entre 2018 y 2024; Masta Smoke, parte de nacionales como 2013, 2017, 2018 y 2021; o MC Samo, histórico del circuito desde 2008 y uno de esos nombres que conectan directamente el pasado regional con la cultura de plaza. A ellos se sumará Joqerr, otro freestyler con experiencia repetida en Finales Nacionales y con recorrido suficiente para elevar cualquier cuadro desde las primeras rondas.

En ese mapa también aparecerán nombres que empujan desde distintos lugares del presente. Nasho viene de ser subcampeón regional en Santiago 2025 y de competir en la Final Nacional de ese año. Krayzi alcanzó semifinales en esa misma regional, mientras Elemece llegó a la Nacional 2025 tras clasificar por DEM Battles. Atri, Blade, BSK, Satim, OM, Relax, Rufián, Eskai y 99 completarán un bloque donde la experiencia no caerá en una sola categoría: habrá recorrido nacional, presencia regional, pasos por filtros oficiales y trayectorias que se han ido formando entre escenarios grandes y competencias de plaza.

La Norte: Carácter territorial y hambre de renovación

Jokker performs during the Red Bull Batalla National Final © Gary Go / Red Bull Content Pool

La Regional Norte tendrá otro tipo de peso. Su cuadro combinará identidad territorial, recorrido nacional y una camada reciente que viene de instalar nombres en el mapa competitivo.

Jokker, uno de los competidores más importantes de la era moderna en Chile, es campeón nacional 2022 y protagonista de finales que ya forman parte del archivo grande de la competencia. Su historia con Red Bull cruza Concepción, Santiago y Nacionales, con títulos regionales, subcampeonatos y una vigencia que lo mantiene como uno de los nombres inevitables cada vez que se habla del circuito chileno. En 2022, además, se coronó campeón tras vencer a Teorema en una final que funcionó como revancha deportiva de la definición de 2019.

También competirá Marcelo, uno de los rostros más fuertes que ha levantado el norte grande en los últimos años y que fue parte de las Nacionales 2023 y 2024. Ese mismo bloque sumará a Racso, con cinco Finales Nacionales entre 2019 y 2024, y a Nait, que ya conoce el escenario grande después de competir en 2021 y 2024.

La Regional Iquique 2025 también dejó señales del presente. Aries y Koverzatil completaron el podio junto a Flint, en una jornada que clasificó a tres MCs a la Final Nacional y confirmó el empuje competitivo de una zona que viene produciendo nombres con hambre de escenario. En ese mismo circuito estará Deco, semifinalista regional; Vuscooh, que eliminó a Nait antes de caer frente a Flint; y Jotaka, parte de un cuadro que volvió a poner a Iquique como punto activo dentro del calendario chileno.

La Sur: plaza, recorrido y nombres que llegarán desde otro ritmo

Krayzi and Pepe Grillo perform during the Red Bull Batalla Regional © Gary Go / Red Bull Content Pool

Acá la historia no entrará solo por los títulos: también aparecerá en la capacidad de sostener camino desde escenas locales, filtros presenciales y competencias donde cada batalla puede convertir un nombre conocido en candidato real.

Con gran experiencia figurará Nano, uno de los nombres con mayor recorrido en Red Bull Batalla con Finales Nacionales en 2020, 2023, 2024 y 2025. No llegará como promesa, sino como un MC que ya entiende el escenario grande y sabe lo que significa cargar con minutos decisivos cuando el margen se reduce.

También estarán los nombres que vienen de marcar la Regional Temuco 2025. Draker fue campeón de esa jornada, Mr. Bean alcanzó el tercer lugar y ambos llegaron a la Final Nacional de Concepción, mientras Deafc se instaló en semifinales y volvió a mostrar peso competitivo en el sur. La misma llave tuvo cruces que ayudan a entender la densidad del cuadro: Jaimito One venció a Mzeta, Nazion eliminó a Maniack y Erreka compartió cartel en una lista donde también aparecieron Bigtamina, Chiki, Wise y otros nombres de circulación regional que estarán en esta nueva etapa.

La presencia de Erreka agregará otra capa. Su paso por la Final Nacional 2016, donde venció a De Mente y luego cayó ante Drose, lo conecta con una etapa anterior del circuito chileno. Su aparición en la Regional Temuco 2025 lo dejará como uno de esos nombres que permitirán leer continuidad: competidores que no dependen solo del presente inmediato, sino de una relación más larga con el formato y con la escena que los rodea.

Lo que viene: cupos, plazas y la ruta hacia la Nacional

Las regionales serán el primer gran corte competitivo de Chile en la temporada 2026/27: Centro, el 10 de octubre; Sur, el 23 de octubre; y Norte, el 7 de noviembre.

De esas jornadas saldrán los MCs que irán a buscar la Final Nacional, programada para el 6 de febrero de 2027, donde Chile definirá a su representante rumbo a la Final Internacional de Perú, quien irá junto al actual campeón El Menor.

Sin embargo, Teorema, Adesong y Anubis, el podio de la edición anterior, también buscarán llegar a la competencia más importante de Red Bull Batalla.

El resto de la temporada también tendrá una puerta clave desde las plazas. Competencias como Titanes Liricistas, en Antofagasta; Gladiadores del Puerto, en Coquimbo; DEM Battles; y Esurbano, en Temuco, formarán parte de ese circuito under que históricamente ha empujado nombres hacia instancias mayores.

01 Clasificados Regionales 2026

Regional centro

99

8MASINO

ATRI

BASEK

BLADE

BSK

DERGOH

DROSE

EL BARTO

ELEMECE

ESKAI

FELIPE VERDUGO

JOQERR

KAITOS

KRAYZI

MASTA SMOKE

MC SAMO

NASHO

OM

RELAX

RODAMIENTO

RUFIAN

SATIM

STIGMA

Regional Norte

AFAXARIES

ARTICK

DECO

EL TURRON

FVCTOR

ISMA XV

JOKKER

JOTAKA

KERENDOLARE

KOVERZATIL

MARCELO

MC AL CUADRADO

NAIT

NAZHO ND

ONOSER

OUTIS

PUROPOSITIVO

RACSO

RASH

ROBLES

VERSEO

VUSCOOH

ZOTT

Regional Sur

AQUILES

AZHMA

BERRUN

BIGTAMINA

BNJ

CHIKI

DEAFC

DOKTOR

DOMBEYI

DRAKER

ERREKA

JAIMITO ONE

KAIROS

KMPERO

KROSS

LETRAO

MANIACK

MR. BEAN

MZETA

NANO

NAZION

PASSWORD

WISE

ZAXSO