Cómo es un día en Bali con los mejores clavadistas del mundo

Las Series Mundiales del Red Bull Cliff Diving se dirigen a Bali esta semana para el inicio de la temporada y aunque la Naturaleza ya ha desempeñado su papel al incluirlo dentro del programa de este año, los mejores clavadistas de acantilados del mundo están aprovechando al máximo cada momento en la isla.

Como las condiciones obligaron a cambiar el lugar del evento, antes de que comenzara la competición esta semana los atletas se aventuraron por el exuberante interior tropical del norte de Bali para realizar su propia expedición. Con rienda suelta en la impresionante cascada de Kroya, los saltadores convirtieron la jornada en una auténtica sesión de juego en uno de los parajes naturales más impresionantes de Bali.

Not your usual launchpad: Spain's Miguel Garcia dives from the tree branch © Ray Demski/Red Bull Content Pool

01 Salto de acantilado en la cascada de Kroya

Enclavada un poco fuera de los caminos trillados, la cascada de Kroya se alza sobre una piscina de agua dulce, donde una estructura arbórea natural sirvió de principal punto de lanzamiento del día, una primicia en las Series Mundiales. Y aunque las fuertes inundaciones recientes la descartaron como lugar de competición, los atletas se aseguraron de que su historia en el Red Bull Cliff Diving no acabara ahí.

Adentrándose en la densa jungla, tras llegar a la cascada de Kroya los saltadores se dieron cuenta rápidamente de que habían aterrizado en un lugar construido para el movimiento, el flujo y la exploración. El escenario natural que rodea la cascada se convirtió en un lienzo abierto a la creatividad, que ofrecía infinitas oportunidades a los mejores buceadores de acantilados del mundo para empaparse de la atmósfera y experimentar su deporte en su forma más pura.

Para la saltadora australiana Xantheia Pennisi , que recuperó su estatus de Saltadora Permanente para 2026, la sesión en la jungla fue un recordatorio de lo única que puede ser la vida en la gira.

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"Sinceramente, estaba muy emocionada de estar allí arriba, en los árboles. Sin presión, sólo un lugar loco y unas inmersiones realmente divertidas. Esto es precioso. No tienes esas vistas todos los días", dijo al terminar la sesión en el patio.

"Es una oportunidad increíble, a veces tengo que pellizcarme. Hacer lo que hacemos en un lugar como Bali, realmente no se puede llamar trabajo cuando tiene este aspecto".

Con libertad para explorar, los mejores saltadores de acantilados del mundo alzaron el vuelo en sincronía, lanzaron inmersiones de estilo libre y se abrieron camino por todos los puntos de despegue que ofrecía la cascada.

Quotation ¡Esto es lo más loco que he hecho nunca! Molly Carlson

La adrenalina corría a raudales, e incluso para la canadiense Molly Carlson , una atleta de talla mundial acostumbrada a superar los límites del salto de plataforma, el lanzamiento desde el árbol de Bali representaba un territorio completamente nuevo que exigía una subida completa del nivel de confianza.

Enfrentándose a la magnitud y la falta de familiaridad del despegue, y sonriendo a pesar de los nervios, Carlson se alegró finalmente de pasar en el primer intento y dejar que otros saltadores asumieran el reto, diciendo: "Hoy voy a decir respetuosamente que no y dejaré que otro lo haga primero".

Con los atletas abrazando plenamente la libertad, la energía y la imprevisibilidad del lugar, la misión de Kroya cobró rápidamente vida propia y se convirtió fácilmente en una de las experiencias más memorables para los atletas que tuvieron la suerte de estar allí.

Desde inmersiones de estilo libre hasta despegues en la jungla y lanzamientos espontáneos a la piscina de la cascada, Kroya ofreció una faceta del salto de acantilados pocas veces vista en las Series Mundiales. Echa un vistazo a algunos de los momentos más destacados de la expedición a la cascada de Kroya:

Only the brave: Catalin Preda absorbs all the vibes from this epic location © Ray Demski/Red Bull Content Pool Too good to miss: Maria Paula Quintero and Miguel Garcia in sync © Ray Demski/Red Bull Content Pool Adrenaline king Gary Hunt launches into the freshwater pool © Ray Demski/Red Bull Content Pool Trepidation – Morgane Herculano, Molly Carlson, Gary Hunt arrive at Kroya © Romina Amato/Red Bull Content Pool No pressure in this playground, but the adrenaline keeps flowing © Romina Amato/Red Bull Content Pool Loving it! Molly Carlson says this is an "insane day at work" © Ray Demski Red Bull Content Pool Not your average commute for Aidan Heslop in the jungle © Romina Amato/Red Bull Content Pool Contemplation before the big commit: Catalin Preda prepares to launch © Ray Demski/Red Bull Content Pool Even GOAT Rhiannan Iffland was awestruck by the diving opportunities © Romina Amato/Red Bull Content Pool ... and nothing was going to stop Iffland from making the most of the day © Romina Amato/Red Bull Content Pool

02 Información actualizada sobre la ubicación y los espectadores

Tras una minuciosa evaluación de las condiciones en múltiples ubicaciones, los organizadores del evento han confirmado una importante actualización de la sede para el inicio de la temporada en Bali.

Debido a las fuertes inundaciones de los últimos días, el lugar de celebración de la Cascada de Kroya ya no ofrecía suficiente profundidad de agua para garantizar un entorno de competición seguro y de alta calidad para las rondas de apertura previstas.

Las cuatro rondas de competición del evento de Bali tendrán lugar ahora en Broken Beach, en Nusa Penida.

Los recientes cambios en el calendario de las Series Mundiales Red Bull Cliff Diving de Bali trasladan las cuatro rondas de competición del evento de Bali a Broken Beach, en Nusa Penida, famosa por su espectacular arco que enmarca una tranquila laguna. Para más información, consulta la página de información de las Series Mundiales Red Bull Cliff Diving en Bali, y encontrarás detalles sobre el cambio de ubicación en la página Ubicación.

03 Cómo ver el Red Bull Cliff Diving en Bali

Las Series Mundiales Red Bull Cliff Diving en Bali tendrán lugar entre el 20 y el 23 de mayo. Sigue la retransmisión en diferido desde Bali:

RONDA 3+4 EN DIRECTO EN DIFERIDO

🗓️ Domingo 24 de mayo

⏰ 7:00 PM WITA | 11:00 AM GMT

▶️ en YouTube @redbullcliffdiving

FINAL EN DIRECTO EN DIFERIDO RONDA 4

🗓️ Domingo, 24 de mayo

⏰ 8:00 PM WITA | 12:00 PM GMT

📺 en Red Bull TV

🗣️ Idiomas de retransmisión disponibles en 🇬🇧🇪🇸🇩🇪

Las repeticiones de toda la acción de la final estarán disponibles en Red Bull TV después de la retransmisión en directo en diferido.