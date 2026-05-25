Aprende cómo sacar el máximo partido a la app de Red Bull Batalla

01 ¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Cada participante debe subir su video de inscripción a través de la app oficial de Red Bull Batalla a partir del 30 de abril hasta el 2 de junio de 2026.

Puedes descargar la app de Android aquí si eres usuario de iPhone aquí .

Descarga la app de Red Bull Batalla © Descarga la app de Red Bull Batalla

Primero, elige el evento donde quieres participar. Si hay más de uno, en diferentes ciudades por ejemplo, elige el que mejor te convenga.

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Luego, graba tu video haciendo una improvisación basada en la temática que aparecerá en tu pantalla. Cada aspirante podrá grabar un vídeo de 1 minuto para pasar a la etapa de evaluación. Todos los videos serán evaluados por un equipo de profesionales de la escena.

Si la calidad del sonido y/o imagen son deficientes

Si el video está repetido

Cuando no se improvisa sobre el tema designado

Si letra del participante no es una creación original del mismo

Si no se puede reconocer a la persona que graba en el vídeo

Recuerda que solo se podrá subir 1 vídeo por aspirante

02 ¿CÓMO ME INSCRIBO USANDO LA APP?

1. Accede

Creación cuenta Red Bull © Red Bull Batalla

Necesitarás crear una cuenta Red Bull con tu correo electrónico y una contraseña. Te enviaremos un correo para verificar que eres tú.

Durante el proceso de registro deberás elegir tu nombre de usuario e indicar tu país de residencia .

Ingresa tus datos app © Red Bull Batalla

Si quieres, una vez hecho esto, puedes ir a tu perfil para subir tu foto, incluir tu nombre y una biografía.

2. Inscríbete al evento

Buscá el evento de tu país © Buscá el evento de tu país

Ve al apartado de eventos usando el menú inferior (Icono calendario) y busca los eventos disponibles en tu país. Cuando tengas claro a cuál te quieres inscribir, pulsa en Continuar.

Elige el beat que más te guste y no te despistes porque te lo damos en 3, 2, 1...

Elige tu beat app Red Bull Batalla © Red Bull Batalla

Recuerda que puedes inscribirte una sola vez , que debemos verte y oírte bien y debes improvisar usando el tema propuesto que aparece en pantalla.

Inscripción app Red Bull Batalla © Red Bull Batalla

Antes de enviar tu video, te enseñaremos como ha quedado. Si crees que no se te oye bien, puedes ajustar los canales de voz y el beat para que se escuche perfectamente. Ten cuidado al realizar esta acción y asegúrate de que podremos oír tanto el beat como tu voz.

Ajuste video app © Red Bull Batalla

Al terminar, debes rellenar el formulario y aceptar las bases. Esto es muy importante, si no las aceptas y rellenas correctamente el formulario, no podremos evaluar tu video y no podremos contactar contigo si eres seleccionado.

Rellená el formulario © Rellená el formulario

Inscripción app Red Bull Batalla © Red Bull Batalla

Comparte tu video de inscripción en tus Redes Sociales

Ve a tu video de inscripción y, en el botón de 3 puntos en el lateral derecho, podrás descargar tu video. ¡Ahora puedes compartirlo en redes sociales, enviárselo a quien quieras y etiquetarnos!

03 PERIODO DE INSCRIPCIÓN

El periodo de inscripción de Red Bull Batalla en la temporada 2026/27 estará abierto del 30 de abril al 2 de junio de 2026.

04 CUÁL ES LA EDAD MÍNIMA PARA PARTICIPAR EN RED BULL BATALLA

La edad mínima para inscribirse en Red Bull Batalla varía de país a país. Tienes toda la información disponible en las bases legales de tu país, podrás verlas cuando vayas a enviar tu video de inscripción.

05 MECÁNICA DE COMPETICIÓN

En los países con clasificatorias, un jurado de Red Bull seleccionará a los mejores participantes inscritos a través de la app, para enfrentarse en batallas 1 vs 1. De ahí saldrán quienes pasarán a la Final Nacional de su país.