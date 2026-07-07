Cómo jugar al pádel como Bea González: 5 habilidades clave de "La Perla"

Bea González lleva reescribiendo los récords del pádel desde antes de poder conducir legalmente. Se convirtió en profesional a los 14 años, es la jugadora más joven de la historia en disputar una final del World Padel Tour y ahora, a sus 24 años, es una de las figuras más destacadas del pádel femenino. En Málaga, donde creció viendo a su padre jugar con sus amigos en las pistas del barrio, llevan dos décadas sabiendo lo que el resto del mundo acaba de descubrir: «La Perla» es un talento generacional.

El deporte está muy arraigado en su familia. Su abuelo, Antonio González «Chuzo», vistió las camisetas del Atlético de Madrid, del Málaga CF y de la selección española de fútbol en los años 60. Su padre le puso una raqueta en las manos casi por casualidad, simplemente dejándola merodear por la pista. Esa herencia (la competitividad, la capacidad atlética, la negativa a estar en cualquier otro sitio que no sea donde está la acción) se nota en cada partido que juega.

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Los resultados recientes de González son sencillamente impresionantes. Tras una desafortunada temporada 2024 marcada por las lesiones, volvió con fuerza en 2025 con seis títulos junto a Claudia Fernández. En 2026, ahora formando pareja con la zurda Paula Josemaría, ya ha igualado el palmarés de la temporada pasada y sigue reafirmando su estatus como una de las principales estrellas de la mejor competición de pádel del mundo.

Estas cinco habilidades explican cómo ha llegado hasta aquí.

01 Explosividad: una deportista con un físico diferente

Bea González boasts remarkable speed for her size © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Pocas jugadoras del padel femenino reúnen las cualidades físicas de González en una sola persona. Con 1,74 m de altura, tiene el alcance y la potencia de una atacante nata, combinados con una salida rápida y una velocidad máxima propias de una velocista. Es una combinación poco habitual que marca todo lo que hace.

Quotation Me describiría como una jugadora muy física que no para de moverse, de hecho, a veces incluso demasiado. Beatriz González

«Me describiría como una jugadora muy física que no para de moverse, de hecho, a veces incluso demasiado», dice. Es un autorretrato muy acertado. La intensidad y la resistencia de Bea se mantienen prácticamente intactas a lo largo de agotadoras batallas de tres horas, lo que significa que la diferencia atlética entre ella y sus rivales suele ampliarse justo cuando se deciden los partidos.

Esa base física no es una coincidencia ni se debe solo a la genética. La mantiene gracias a una rutina de entrenamiento de nivel profesional desde que era una adolescente, y eso le da un margen de error que la mayoría de las jugadoras simplemente no tienen.

02 Juego aéreo: cuando los buenos globos no bastan

Bea González is a specialist at finishing rallies with power © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Si hay un aspecto en el que González puede presumir de ser la mejor del tenis femenino, es el juego por encima de la cabeza. Su smash es posiblemente el arma más temida del circuito: lo golpea con suficiente efecto y precisión como para enviar la pelota tres metros fuera de la pista, o con tanta potencia bruta como para devolverla por encima de la red a su propio lado, inalcanzable en cualquier caso. En el pádel femenino, donde enviar la pelota fuera de la pista sigue siendo algo más raro que en el masculino, esa habilidad cambia las reglas del juego en cada intercambio.

Para las rivales que se enfrentan a González, casi cualquier globo imperfecto es una invitación a cerrar el punto. Esto obliga a las rivales a intentar alternativas con menos probabilidades de éxito, y esa presión genera errores mucho antes de que se presente la oportunidad de un smash.

Los golpes decisivos son solo una parte de su arsenal. González ha convertido las «viboras» —en teoría, un golpe de transición para mantener la posición en la red— en armas de ataque, dándoles mucha profundidad y efecto para mantener a sus rivales acorralados en posiciones limitadas, sin poder avanzar, absorbiendo la presión golpe tras golpe.

En la red, sus manos y su tiempo de reacción están entre los mejores del deporte: voleas precisas y decisivas que convierten los intercambios neutros en posiciones ganadoras. Este completo repertorio aéreo es lo que hace que su mitad de la pista sea tan difícil de atacar.

03 Juego de pies: siempre en el lugar adecuado

Bea González durante la final de la Premier Padel P2 de Valladolid © Premier Padel / Red Bull Content Pool

Observar los pies de González durante un partido completo es una clase magistral en sí misma. Los pasos cruzados, los microajustes constantes, los pequeños rebotes entre golpes. La actividad nunca se detiene, ya sea en el segundo juego o en el tercer set.

Ese movimiento constante hace que casi siempre golpee la pelota desde posiciones óptimas. Mientras otras jugadoras se estiran, improvisan o se adaptan a medida que se acumula el cansancio, González sigue llegando equilibrada y preparada. Los golpes desde el lugar adecuado tienen más potencia, más precisión y menos riesgos, y a lo largo de un partido, esas pequeñas ventajas se acumulan en juegos y sets.

Es la habilidad menos glamurosa de esta lista y, posiblemente, la más importante. Los smashes acaparan los momentos destacados, pero es el juego de pies lo que la coloca en posición de ejecutarlos.

04 El gen de los momentos decisivos: puntos más importantes, una Bea más grande

Bea González shows up at key moments © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Algunas jugadoras se acobardan cuando el partido llega a los intercambios decisivos. González hace justo lo contrario. Desempates, puntos de break, golpes clave… Esos son los momentos en los que busca activamente la pelota y le quita la iniciativa a sus rivales.

Es un hábito forjado por la experiencia que llegó sorprendentemente pronto. Ya disputaba finales profesionales a una edad en la que la mayoría de las jugadoras aún están en los cuadros juveniles, y casi dos décadas de competición le han dejado una sencilla convicción: la presión es terreno conocido.

Esa ganas de asumir la responsabilidad no es algo que se pueda enseñar. Explica por qué suele ganar los partidos reñidos y por qué las rivales sienten que la red se les encoge cada vez que un set llega a sus últimos juegos.

05 Actitud positiva: la compañera que todo el mundo quiere

Bea González lifts whoever plays alongside her © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

El pádel es un deporte de dobles, y la química decide los títulos casi tanto como la calidad de los golpes. La contribución de González a esa química es constante y se nota en sus gestos y palabras de ánimo tras los errores, en una mano en el hombro entre puntos y en cómo celebra los golpes ganadores de su compañera como si fueran suyos. Las caras largas y los gestos de reproche, que a medio y largo plazo pueden acabar con las relaciones, simplemente no forman parte de su repertorio.

El ejemplo lo aprendió en casa. Su abuelo Chuzo vivió todos los contratiempos propios de un futbolista, y la lección se le quedó grabada. «Ha pasado por tantas cosas, cambios y situaciones en su vida, y no todas fueron positivas. Pero nunca le veías triste, nunca», dice.

Ese optimismo heredado no solo dice mucho de la personalidad de Bea, sino que también tiene un valor práctico. Una compañera que se siente apoyada juega al pádel con más agudeza, se atreve con los golpes difíciles con confianza y va a por la línea cuando hace falta. A lo largo de una temporada tan larga, las parejas que se mantienen unidas en las buenas y en las malas son las que tienen más posibilidades de levantar trofeos en diciembre. La positividad incansable de González es, a su manera, tan decisiva como su smash.

06 Extra: la pasión que nació en una pista de Málaga

Bea González exudes joy and positive energy whenever she plays © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Todo lo anterior se asienta sobre unos cimientos que se forjaron cuando era niña. «Me quedaba a ver a mi padre jugar con sus amigos y me unía a ellos», recuerda sobre su primer contacto con el deporte. Su madre la apuntó a clases y el entrenador no tardó en dar su veredicto: la niña tenía un don.

Sus padres intentaron moderar las expectativas cuando empezó a competir. «Mis padres me dijeron que fuera prudente, advirtiéndome de que perdería muchos partidos en los primeros torneos porque nunca había competido», cuenta. «Pues bien, desde ese día, no perdimos ni un solo partido en cuatro años. A los ocho años ya ganábamos a todo el mundo. Era superdivertido».

La diversión es un aspecto clave de su juego y nunca la ha perdido, pero a ella se sumó una ética de trabajo que convirtió a una niña prodigio en profesional a los 14 años, y a una profesional en una de las mejores del mundo cuando apenas tenía veintipocos años. Hoy en día, González sigue entrenando, viajando y compitiendo con el mismo entusiasmo que tenía aquella niña que no se quería ir de la pista en Málaga. Eso, más que ningún golpe en concreto, puede que sea su mayor ventaja.

07 Una historia que aún se está escribiendo

Bea González’s passion for the sport shines through © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Las cifras ya le garantizan a González un lugar en la historia de este deporte: la finalista más joven, rachas de victorias que baten récords, títulos en tres continentes. Pero las cifras no reflejan lo que la convierte en un icono de este deporte. Es su forma inconfundible de jugar lo que ha convertido a toda una generación de jóvenes jugadores de Málaga y de mucho más allá en aficionados al pádel.

Las carreras suelen evaluarse una vez que han terminado, pero la suya merece una atención especial precisamente porque, a sus 24 años, puede que los mejores capítulos aún estén por escribir.

08 ¿Dónde puedo ver jugar a Bea González?

Puedes ver a Bea González y todos los partidos de Premier Padel en directo en Red Bull TV . Para consultar los calendarios completos de los torneos, los resultados y las noticias sobre los jugadores, entra en la web de Premier Padel .

Sobre el autor ¿Quién es Javier Romero? Javier es director de marketing de Siux Padel y entrenador certificado de pádel con una larga trayectoria en este deporte, tanto dentro como fuera de la pista. Anteriormente dirigió el contenido y la estrategia digital de Babolat Padel. Como redactor especializado en deportes de raqueta para Red Bull, aporta una perspectiva privilegiada sobre los jugadores, los eventos, las marcas y las tendencias que están impulsando el auge mundial del pádel. Además, es un jugador apasionado y una de las voces más activas del sector del pádel en LinkedIn.