Utiliza estas estrategias profesionales para mejorar tu saque de pádel

Uno de los mayores cambios en la trayectoria de un aficionado al pádel es la forma en la que aborda su servicio. A medida que vayas mejorando, te darás cuenta de que es esencial decidir cómo vas a utilizar tu saque antes de cada punto. Se supone que el equipo que saca siempre tiene ventaja sobre el que devuelve, ya que puede aprovechar la imprevisibilidad e incertidumbre del golpe.

Una vez que empieces a ser intencionado con tu saque y a enfocar cada uno con un plan, en lugar de hacerlo como un inicio rutinario del punto, notarás que empiezas a ganar más puntos y, a su vez, más partidos. Asegúrate de seguir estas pautas para tomar el control total de tu juego de saque:

Llega a la red después del saque para establecer la posición de tu equipo © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

01 Centrarse en los puntos débiles

Desde el momento en que empieces a calentar, observa la colocación y los puntos débiles de tu oponente. Muchos jugadores, por ejemplo, tienen problemas con el revés. Servir a su lado de revés o más cerca de la pared lateral puede provocar devoluciones más débiles, lo que te permitirá tomar el control del peloteo. Al apuntar a puntos específicos que desafíen a tu oponente, puedes ponerlo a la defensiva desde el principio.

02 Mezclar la colocación

Colocar el saque siempre en el mismo punto puede llevar a la previsibilidad. Al variar la profundidad, el ángulo y la altura de tu saque, mantendrá a tu oponente adivinando e incapaz de preparar cómodamente una devolución. Intenta servir siempre desde el fondo del cuadro, pero alternando hacia las paredes laterales y hacia la «T» o centro de la pista para explorar cómo reaccionan los oponentes a las diferentes direcciones de saque.

At pro levels, the serve has to do more with tactics than winning points © Jure Makovec/Red Bull Content Pool

03 Utiliza el efecto a tu favor

Añadir un sutil efecto a tu saque puede dificultar que tu oponente lo devuelva con precisión. Un saque con efecto de revés, que se consigue rozando la pelota ligeramente desde abajo, puede poner más “peso” en la pelota y dificultar la devolución del contrario. Un backspin bajo y controlado mantiene la trayectoria de la pelota impredecible, manteniendo a tu oponente alerta y forzándole potencialmente a realizar globos defensivos. Por otro lado, no se recomiendan los saques de efecto liftado, ya que es probable que provoquen rebotes altos que darán a tu oponente la oportunidad de contraatacar tras un rebote en la pared.

04 Sacar como los profesionales: ¿Cómo sacan los mejores jugadores de pádel?

Alejandro Galán

Galán's court covering allows him pressure opponents from the serve © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

La técnica de saque de Alejandro Galán es muy poco convencional, con una preparación alta y larga hacia atrás que le permite transferir gran potencia a la pelota. Aunque prepara su movimiento de saque justo detrás de la cabeza, su punto de golpeo se mantiene por debajo de la cintura para cumplir con las reglas. El saque de Galán es extremadamente rápido y bajo, normalmente con un ligero efecto de revés para mantener a su oponente a la defensiva. Su colocación busca la profundidad, lo que le permite establecer una posición fuerte en la red y empezar a dominar el punto con voleas o golpes aéreos.

Juan Lebrón

Juan Lebrón's speed allows him to quickly get to the net after serving © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

El saque de Juan Lebrón es uno de los más singulares, a menudo varía en velocidad y efecto, pero siempre se beneficia del impulso que generan sus pies y su velocidad. Lebrón suele iniciar su saque un par de pasos por detrás de la línea de saque, lanzando la pelota ligeramente hacia delante y caminando hacia ella. Gracias a este movimiento, inicia pronto su carrera hacia la red y aprovecha su increíble velocidad para alcanzarla en un abrir y cerrar de ojos.

Bea González

González lifts her right foot as she hits the serve, giving her momentum © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Bea González se decanta por los saques con mucho efecto que obligan a sus rivales a perder la posición. Aunque se prepara con los dos pies en el suelo, suele ejecutar el movimiento final de su saque con el pie derecho en el aire. A continuación, lleva ese pie hacia delante para tomar impulso y dar efecto a la pelota, al tiempo que se mantiene ágil para llegar a la red lo antes posible.