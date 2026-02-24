Santiago se prepara para recibir la Final Internacional de Red Bull Batalla en el Movistar Arena, este 11 de abril. Y si hay alguien que llega a esta instancia preparado hace rato, es Teorma, quien fue campeón nacional de Red Bull Batalla Chile 2025.

Con la misión clara de representar a Chile en casa, nos comparte que está haciendo para mantener la calma y aterrizar con todo a la Final.

Teorema en el Media Day © Muriel Florence Rieben

Para el MC chileno, su entrenamiento no solo se basa en años de teoría y práctica, sino también en un equilibrio emocional que hoy considera indispensable. “creo que tengo años de preparación teórica. Es un aprendizaje constante, pero todo se termina de pulir en cancha. Ahí se ve cuánto se estudia y qué niveles trae cada quien en su propia concepción de ganar una competencia. El público también decide, es un equilibrio” , explica.

Ese equilibrio hoy lo encuentra en la naturaleza: en Rapa Nui, Chiloé y distintas rutas que se han vuelto parte de su preparación. “Me he sentido muy equilibrado desde que me expongo a paisajes así. Para mí está ahí, entre el corazón, la mente y la fosa nasal” , dice entre risas.

Entrenamiento físico

Aunque el foco principal está en la lírica y la mente, Teorema asegura que el entrenamiento físico también cumple un rol esencial. Disciplinas como boxeo y judo, que él practica desde hace tiempo, se convirtieron claves para enfrentar las situaciones tensas.

“El arte marcial genera mucha fuerza mental para situaciones de presión. Si puedo respirar contra un mastodonte de dos metros que me puede noquear y mantener la calma, probablemente pueda manejar que un rapero me insulte en una batalla” , comenta.

En momentos de alta exigencia, como una final nacional o internacional, el rapero apuesta por técnicas que lo devuelvan al centro: “La respiración y la visualización son mi mantra. Hay pensamientos que te permiten respirar mejor, y respiraciones que te permiten pensar mejor. Ahí está todo. Ese es el canal en el que confío”.

Teorema i Jokker © Alfred Jürgen Westermeyer/Red Bull Content Pool

Para fortalecer la agilidad mental, el chileno está explorando diferentes lecturas y conocimientos a los que se refiere como “poco convencionales”. Los títulos son secretos, pero del proceso nos dio un adelanto.

“Hay un par de lecturas medias intensas... se trata de alimentar la curiosidad, pero también confío en lo que ya he hecho. No olvidar lo que se hizo bien y potenciarlo. Lo básico”

El rol del equipo

Actualmente, muchos competidores llegan acompañados por entrenadores, coaches y equipos multidisciplinarios que forman parte del ecosistema competitivo. Teorema no es la excepción: trabaja con un entrenador lírico y un coach ontológico que lo acompañan en esta etapa previa a la Internacional.

Para él, el enfoque emocional es clave. “Andar con las emociones tranquilas es el foco. A veces juntarnos a jugar nos sirve. Reírnos mucho, lo más que se pueda. Llevar algo tan serio desde la felicidad y lo simple nos ayuda muchísimo”.

Este 11 de abril, el Movistar Arena será el punto de encuentro para vivir una nueva Final Internacional de Red Bull Batalla, donde Teorema volverá a subirse a uno de los escenarios más importantes del freestyle ¡no te lo pierdas!