Conoce al inspirador embajador de Wings for Life, Ben Leclair

Ben Leclair estaba viviendo plenamente su sueño de ser wakeboarder profesional cuando su vida dio un giro drástico e inesperado. Durante una maniobra rutinaria en 2016, en Orlando, Florida, sufrió una doble fractura de cuello que lo dejó paralizado del cuello hacia abajo y dependiente de un respirador al despertar.

Ben Leclair wakeboarding © Wings for Life

Desde entonces, Ben ha trabajado incansablemente en su rehabilitación para recuperar movilidad. Seis años después del accidente, continúa recuperando de forma progresiva la fuerza y la sensibilidad en los brazos. Hoy en día puede desplazarse en una silla de ruedas manual, y no solo en la motorizada que usaba anteriormente, lo que le ha devuelto mayor movilidad e independencia en su vida diaria.

En el ámbito profesional, hoy dirige su propia productora audiovisual y es embajador de Panasonic. Ha desarrollado adaptaciones que le permiten manejar una cámara y pilotar drones, aunque actualmente trabaja principalmente como editor y diseñador de video.

Amante de los deportes extremos desde siempre, Ben también está trabajando en el desarrollo de una bicicleta de montaña en colaboración con una empresa de Columbia Británica. El modelo en cuestión está especialmente adaptado para personas con movilidad reducida, pero actualmente Ben se centra en desarrollar sistemas de control pensados para personas con parálisis o amputaciones de manos. Estas adaptaciones permiten utilizar la fuerza de los antebrazos para controlar la bicicleta. Este proyecto le ha dado una gran sensación de libertad, ya que le permite salir de casa y disfrutar de la montaña junto a sus amigos.

Para Ben, la pérdida de independencia es lo más duro que puede vivir una persona, y una lesión medular es una pesadilla que no le desea a nadie.

Por eso hizo de esta causa su misión personal: ayudar a encontrar formas de sanar este tipo de lesiones, que aún hoy son muy difíciles de tratar. Ben forma parte actualmente de un equipo de investigación junto a la directora científica Dorothy Barthélemy, enfocado en la recuperación del sistema nervioso. El estudio se centra en la neuromodulación, es decir, el uso de estimulación eléctrica en los nervios, el cerebro y la médula espinal para potenciar la actividad de las neuronas. En este proyecto, Ben participa tanto como consultor como voluntario del estudio.

Sin embargo, este tipo de investigación necesita financiación para poder seguir avanzando. Wings for Life es un actor clave en el apoyo económico a proyectos de investigación que permiten que personas como Ben continúen progresando y recuperen el mayor nivel posible de independencia.

Wings for Life World Run es una gran oportunidad para que Ben dé visibilidad a su causa, recaude fondos y se desafíe a sí mismo. Se prepara con seis meses de antelación para intentar superar la distancia alcanzada el año anterior. En 2020 logró recorrer 6 km; en 2021 llegó a los 8 km y en 2022 alcanzó los 12,5 km. ¿Qué nos tendrá preparado este año?

Súmate tú también al desafío y únete al equipo de Ben buscando BENSQUAD en la aplicación de Wings for Life.