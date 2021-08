Un consejo común que la mayoría de los jugadores expertos sugerirán para mejorar tu puntería es no mirar la pantalla y mantener la vista en el punto de mira en todo momento. De este modo, cada vez que muevas la retícula sobre el mapa, siempre tendrás el objetivo a la vista. Ankit dice que esto no es necesario porque la coordinación mano-ojo y la memoria muscular entrenada pueden tomar el control.

