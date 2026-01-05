Toyota Gazoo Racing cars kicking up dust in Dubai's sand dunes ahead of the Dakar Rally 2025
Raid

Lo que se necesita para preparar la mente y el cuerpo en el Rally Dakar

El Rally Dakar se ha forjado como la carrera más dura del mundo. Un trío de pilotos de élite nos explica por qué es la prueba definitiva de aptitud mental y física.
Por Tim Sturtridge
Parte de esta historia

Dakar Rally 2025

El Rally Dakar 2025 desafía a cientos de competidores a atravesar los épicos paisajes de Arabia Saudí en la prueba definitiva de resistencia.

Saudi Arabia

Daniel Sanders

A former enduro champion turned desert racing star, Australia's Daniel 'Chucky' Sanders realised his long-time dream when he won the 2025 Dakar Rally.

AustraliaAustralia

Luciano Benavides

Already an FIM Rally Raid World Champion, Luciano Benavides now has his sights set firmly on joining older brother Kevin as a Dakar Rally winner.

ArgentinaArgentina

Lucas Moraes

Brazilian rally driver Lucas Moraes's impressive performances have quickly seen him become his nation's most successful performer in the Dakar Rally car class.

BrasilBrasil
Aunque no hayas visto ni un segundo de la carrera, ya conoces la fama del Rally Dakar como la prueba más dura del deporte del motor. Catorce días de carreras de hasta seis horas al día en terreno desconocido significa que el cuerpo está siendo castigado por la deshidratación, constantes golpes en la columna vertebral y el cerebro se le pide que permanezca ultra-concentrado mientras lo hace.
Los pilotos del Red Bull KTM Factory Racing, Daniel Sanders y Luciano Benavides, explican el desgaste mental y físico que supone correr el Rally Dakar sobre dos ruedas. Además, Lucas Moraes, competidor de la categoría Ultimate, aporta su visión sobre las exigencias del Rally Dakar.
Lucas Moraes and Dennis Zenz of the Dacia Sandriders during the Prologue of the Dakar 2026 on January 3, 2026 around Yanbu, Saudi Arabia.

Lucas Moraes now trains to avoid motion sickness

Entrenarse correctamente y mantenerse sano

Daniel Sanders: He tenido la suerte de ir muchas veces al Red Bull APC (Athlete Performance Center) de Austria. A veces ha sido para ayudarme a recuperarme de una lesión, pero otras veces he ido simplemente para centrarme en cómo mejorar sobre la moto. Si vuelvo de una lesión, trabajamos para recuperar la fuerza. Es un lugar en el que superas tus límites y eso ayuda mucho cuando corres el Dakar. Incluso si estás en lo más duro de una lesión, las vibraciones son siempre positivas.

Lucas Moraes: En mi primer Dakar sufrí mareos, así que ahora hago ejercicios que me ayudan a prevenirlos. Además, si sé que va a ser una etapa larga, con muchas subidas y bajadas, tomo algún medicamento que me ayude a no marearme. Así que es una combinación de un poco de medicina y también algo de entrenamiento que hago antes del rally.

Luciano Benavides is seen on the 4th stage of the Rally Du Maroc 2024 in Mengoub, Morocco on October 10, 2024

Luciano Benavides rides into the sunset

Nadie ve los riesgos que corres y puedes sentirte muy solo ahí fuera.
Luciano Benavides

Afrontar la incertidumbre y la soledad

Luciano Benavides: Las exigencias físicas y mentales del Rally Dakar son extremas. Corremos a 150 km/h durante horas y horas solos en el desierto durante dos semanas. Nadie ve los riesgos que corres y puedes sentirte muy solo ahí fuera. Por eso es tan importante trabajar tanto la resistencia física como la mental. También es cierto que te entrenas para una carrera que no se puede repetir, por lo tanto es un reto.

Daniel Sanders: A mí me gusta tener una rave cave por la mañana en el Dakar. Esto me ayuda a disipar los nervios y a meterme en la zona. Me concentro en la música y empiezo a saltar alrededor de la autocaravana. Es una forma de animar a todo el mundo, de divertirse un poco y de aliviar la presión. Saltar en la rave cave también ayuda a bajar algo de comida.

Luciano Benavides races during stage 10 of Rally Dakar 2024 from Al Ula to Al Ula, Saudi Arabia on January 17, 2024.

Benavides consults a psychologist to help with the mentally-taxing event

La fuerza de la familia y de los profesionales

Lucas Moraes: El Dakar te aleja durante muchos días y eso es sin duda lo más duro para mí. Pero intento hacerlo lo mejor posible por mi familia, que sigue la carrera por televisión y en las redes sociales. Mi hija siempre me pide que le lleve un trofeo a casa. Es duro estar lejos de casa, pero intento utilizar mi trabajo como atleta profesional para enseñar a mis hijos que ellos también pueden perseguir sus sueños cuando sean mayores.

Luciano Benavides: Consultar con mi psicólogo es un gran beneficio para mí porque libero todas mis frustraciones después de cada etapa. Le cuento lo que he sentido, mis dudas, mis miedos y también las cosas buenas. Me ayuda a dar sentido a la carrera y me devuelve la concentración en el objetivo del día siguiente.

In the 2024 Dakar Rally, Daniel Sanders of Red Bull GasGas Factory Racing navigates through towering sand dunes on his motorcycle during Stage 8 in Saudi Arabia.

Daniel Sanders negotiates a route through the Saudi dunes

La mejor manera de afrontar un despiste es reconocer los errores rápidamente, para que un pequeño error no se convierta en un gran problema.
Daniel Sanders

Reajustar la brújula y adaptarse a los cambios

Daniel Sanders: La mejor manera de enfrentarse a la pérdida es reconocer los errores rápidamente, para que un pequeño error no se convierta en un gran problema. Ahora, cuando cometo un error, vuelvo a la última nota del libro de ruta en la que sé que estaba al 100% en el lugar correcto. Entonces empiezo a leer las notas en voz alta y hablo conmigo mismo. También es un buen momento para beber o comer algo si te sientes deshidratado o falto de energía. Cuando te pierdes te da un susto, así que es un buen momento para asegurarse de que el cerebro está encendido y estás totalmente concentrado en dónde estás.

Luciano Benavides: Cada etapa es diferente, así que adapto mi estilo de conducción en todo momento. También tengo en cuenta mi propio cansancio o cualquier lesión que tenga. Adaptarse es una de las claves del Dakar, porque puedes ser el piloto más rápido al principio, pero mantenerlo durante dos semanas es muy difícil. Tienes que ser muy inteligente y escuchar a tu cuerpo cuando estás cansado porque experimentarás fatiga pase lo que pase.

In 2024, Daniel Sanders of Red Bull GAS GAS Factory Racing races his motorcycle across sandy dunes during the Dakar Rally in Saudi Arabia

Sanders focuses on cardio training ahead of the Dakar

Mente y cuerpo sincronizados

Daniel Sanders: Llevamos mucho peso encima al correr cada día con una moto pesada. Sólo las botas pesan 5 kg, el chaleco con airbag otros 2 kg, el casco un kilo y llevamos tres litros de agua. Es duro llevar todo ese peso corriendo durante 14 días. Para prepararme para el Dakar, hago todo el cardio que puedo. Cuando te sientes fuerte, puedes concentrarte en utilizar tu habilidad sobre la moto en lugar de intentar aguantar. Cuando las cosas van bien, puedes dejar que la moto haga el trabajo y flotar sobre ella.

Luciano Benavides: Cuando empieza el Dakar, la mente y el cuerpo están completamente cargados y preparados. Después de una semana, puede que tu mentalidad siga siendo genial, pero inevitablemente tu cuerpo estará cansado. Puede que la mente piense que puedes ir más rápido de lo que el cuerpo puede. Lograr ese equilibrio entre lo que es posible mental y físicamente es lo más difícil del Rally Dakar.

Lucas Moraes of team Toyota Gazoo Racing is seen at the start line of stage 03 of Rally Dakar 2024 from Al Duwadimi to Al Salamiya, Saudi Arabia on January 08, 2024

Moraes gears up to start a stage

No hay un solo día en el Dakar en el que puedas predecir lo que va a pasar.
Lucas Moraes

Afrontar la decepción

Lucas Moraes: Creo que el Dakar es sin duda la carrera más dura del mundo. No hay un solo día en el Dakar en el que puedas predecir lo que va a pasar. Lo más difícil es controlar las emociones durante la carrera, porque el Dakar es un juego mental. Por ejemplo, el año pasado perdimos el segundo puesto el penúltimo día y eso puede pasar en el Dakar. Hay que recuperarse inmediatamente de esas decepciones, porque el día siguiente llega enseguida.

Daniel Sanders, Luciano Benavides y Lucas Moraes son algunos de los principales pilotos que participarán en el Rally Dakar 2025. El recorrido en Arabia Saudí abarca cerca de 8.000 km repartidos en 12 especiales cronometradas. La 47ª edición del Rally Dakar comienza en Bisha el 3 de enero y termina en Shubaytah el 17 de enero.

Raid