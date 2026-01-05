Lo que se necesita para preparar la mente y el cuerpo en el Rally Dakar
Entrenarse correctamente y mantenerse sano
He tenido la suerte de ir muchas veces al Red Bull APC (Athlete Performance Center) de Austria. A veces ha sido para ayudarme a recuperarme de una lesión, pero otras veces he ido simplemente para centrarme en cómo mejorar sobre la moto. Si vuelvo de una lesión, trabajamos para recuperar la fuerza. Es un lugar en el que superas tus límites y eso ayuda mucho cuando corres el Dakar. Incluso si estás en lo más duro de una lesión, las vibraciones son siempre positivas.
En mi primer Dakar sufrí mareos, así que ahora hago ejercicios que me ayudan a prevenirlos. Además, si sé que va a ser una etapa larga, con muchas subidas y bajadas, tomo algún medicamento que me ayude a no marearme. Así que es una combinación de un poco de medicina y también algo de entrenamiento que hago antes del rally.
Nadie ve los riesgos que corres y puedes sentirte muy solo ahí fuera.
Afrontar la incertidumbre y la soledad
Las exigencias físicas y mentales del Rally Dakar son extremas. Corremos a 150 km/h durante horas y horas solos en el desierto durante dos semanas. Nadie ve los riesgos que corres y puedes sentirte muy solo ahí fuera. Por eso es tan importante trabajar tanto la resistencia física como la mental. También es cierto que te entrenas para una carrera que no se puede repetir, por lo tanto es un reto.
A mí me gusta tener una rave cave por la mañana en el Dakar. Esto me ayuda a disipar los nervios y a meterme en la zona. Me concentro en la música y empiezo a saltar alrededor de la autocaravana. Es una forma de animar a todo el mundo, de divertirse un poco y de aliviar la presión. Saltar en la rave cave también ayuda a bajar algo de comida.
La fuerza de la familia y de los profesionales
El Dakar te aleja durante muchos días y eso es sin duda lo más duro para mí. Pero intento hacerlo lo mejor posible por mi familia, que sigue la carrera por televisión y en las redes sociales. Mi hija siempre me pide que le lleve un trofeo a casa. Es duro estar lejos de casa, pero intento utilizar mi trabajo como atleta profesional para enseñar a mis hijos que ellos también pueden perseguir sus sueños cuando sean mayores.
Consultar con mi psicólogo es un gran beneficio para mí porque libero todas mis frustraciones después de cada etapa. Le cuento lo que he sentido, mis dudas, mis miedos y también las cosas buenas. Me ayuda a dar sentido a la carrera y me devuelve la concentración en el objetivo del día siguiente.
La mejor manera de afrontar un despiste es reconocer los errores rápidamente, para que un pequeño error no se convierta en un gran problema.
Reajustar la brújula y adaptarse a los cambios
La mejor manera de enfrentarse a la pérdida es reconocer los errores rápidamente, para que un pequeño error no se convierta en un gran problema. Ahora, cuando cometo un error, vuelvo a la última nota del libro de ruta en la que sé que estaba al 100% en el lugar correcto. Entonces empiezo a leer las notas en voz alta y hablo conmigo mismo. También es un buen momento para beber o comer algo si te sientes deshidratado o falto de energía. Cuando te pierdes te da un susto, así que es un buen momento para asegurarse de que el cerebro está encendido y estás totalmente concentrado en dónde estás.
Cada etapa es diferente, así que adapto mi estilo de conducción en todo momento. También tengo en cuenta mi propio cansancio o cualquier lesión que tenga. Adaptarse es una de las claves del Dakar, porque puedes ser el piloto más rápido al principio, pero mantenerlo durante dos semanas es muy difícil. Tienes que ser muy inteligente y escuchar a tu cuerpo cuando estás cansado porque experimentarás fatiga pase lo que pase.
Mente y cuerpo sincronizados
Llevamos mucho peso encima al correr cada día con una moto pesada. Sólo las botas pesan 5 kg, el chaleco con airbag otros 2 kg, el casco un kilo y llevamos tres litros de agua. Es duro llevar todo ese peso corriendo durante 14 días. Para prepararme para el Dakar, hago todo el cardio que puedo. Cuando te sientes fuerte, puedes concentrarte en utilizar tu habilidad sobre la moto en lugar de intentar aguantar. Cuando las cosas van bien, puedes dejar que la moto haga el trabajo y flotar sobre ella.
Cuando empieza el Dakar, la mente y el cuerpo están completamente cargados y preparados. Después de una semana, puede que tu mentalidad siga siendo genial, pero inevitablemente tu cuerpo estará cansado. Puede que la mente piense que puedes ir más rápido de lo que el cuerpo puede. Lograr ese equilibrio entre lo que es posible mental y físicamente es lo más difícil del Rally Dakar.
No hay un solo día en el Dakar en el que puedas predecir lo que va a pasar.
Afrontar la decepción
Creo que el Dakar es sin duda la carrera más dura del mundo. No hay un solo día en el Dakar en el que puedas predecir lo que va a pasar. Lo más difícil es controlar las emociones durante la carrera, porque el Dakar es un juego mental. Por ejemplo, el año pasado perdimos el segundo puesto el penúltimo día y eso puede pasar en el Dakar. Hay que recuperarse inmediatamente de esas decepciones, porque el día siguiente llega enseguida.
Parte de esta historia