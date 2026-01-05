Lo que se necesita para preparar la mente y el cuerpo en el Rally Dakar

Daniel Sanders: La mejor manera de enfrentarse a la pérdida es reconocer los errores rápidamente, para que un pequeño error no se convierta en un gran problema. Ahora, cuando cometo un error, vuelvo a la última nota del libro de ruta en la que sé que estaba al 100% en el lugar correcto. Entonces empiezo a leer las notas en voz alta y hablo conmigo mismo. También es un buen momento para beber o comer algo si te sientes deshidratado o falto de energía. Cuando te pierdes te da un susto, así que es un buen momento para asegurarse de que el cerebro está encendido y estás totalmente concentrado en dónde estás.

Luciano Benavides: Cada etapa es diferente, así que adapto mi estilo de conducción en todo momento. También tengo en cuenta mi propio cansancio o cualquier lesión que tenga. Adaptarse es una de las claves del Dakar, porque puedes ser el piloto más rápido al principio, pero mantenerlo durante dos semanas es muy difícil. Tienes que ser muy inteligente y escuchar a tu cuerpo cuando estás cansado porque experimentarás fatiga pase lo que pase.