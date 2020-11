Al break llegué gracias a un vecino y amigo de años, llegó un día y me dijo "Dani descubrí algo bacán". Fuimos a una plaza habían unos primos de él que hacían este baile y ahí dije "tengo que hacer esto 😍" Amor a primera vista.

Red Bull Dance Your Style es buenísimo, hace que bailarines de distintas áreas defiendan su estilo con la música que el DJ va poniendo

Cuando partí era mas difícil porque no había mucha info y no enseñaban mucho. Creo que ahora es un buen momento para quien quiere iniciarse en esto, pero si quieres partir solo tienes que ser disciplinado y motivado.

Recuerda partir por la base y lo básico, hay momentos que dices "porque no me sale esto" o quieres sacar algo rápido te aburres y te vas, pero si tienes paciencia lograrás cosas buenas.

