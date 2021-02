“Soy de la generación Youtube y el canal de Urban Dance Camp me inspiró para empezar, en especial las coreografías de Quick Crew” / Skadi

“Soy de la generación Youtube y el canal de Urban Dance Camp me inspiró para empezar, en especial las coreografías de Quick Crew” / Skadi

“Soy de la generación Youtube y el canal de Urban Dance Camp me inspiró para empezar, en especial las coreografías de Quick Crew” / Skadi

“La serie The O.A en Netflix” / Dani Mancilla

“La serie The O.A en Netflix” / Dani Mancilla

“La serie The O.A en Netflix” / Dani Mancilla