¿Cómo te preparas antes de una competencia como Red Bull Rampage?
Mi preparación es bastante simple: andar en bicicleta. Todo parte por sentirte cómodo sobre la bici. Eso significa montarla lo más posible, incluso varias veces al día si se puede.
¿Qué hábito diario marca la mayor diferencia en tu rendimiento?
La constancia. Hacer algo similar todos los días construye una base sólida. No se trata de sesiones épicas cada tanto, sino de estar ahí, una y otra vez. Esa repetición es la que te permite rendir bien cuando realmente importa.
Para alguien que quiere avanzar más rápido, ¿qué recomiendas aprender primero?
Control de la bicicleta, sin duda. Aprender a bombear bien, a saltar con técnica, a manejar el terreno. Mucha gente quiere ir directo a los trucos, pero si no tienes control real de la bici, todo se vuelve más difícil, y más peligroso, después.
¿Cuál es el error más común que ves en quienes recién empiezan?
Ir directo a los trucos sin tener base. Lo veo todo el tiempo. Una buena forma de evitarlo es simplemente andar más: correr BMX, downhill, lo que sea. Competir ayuda, pero lo esencial es sumar horas arriba de la bicicleta.
Mirando hacia atrás, ¿qué te habría gustado que alguien te dijera cuando estabas empezando?
Que obtienes lo mismo que estás dispuesto a poner. No puedes esperar buenos resultados si no haces el trabajo. El esfuerzo siempre se refleja, tarde o temprano.
Si tuvieras que dar un solo consejo final, ¿cuál sería?
Diviértete. Todos quieren ganar, ser los mejores, trabajar duro, pero si no lo estás pasando bien, algo no está funcionando. Disfrutar el proceso es parte de hacerlo bien.