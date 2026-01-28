Red Bull Rampage 2025
De montaña al método: claves de Hayden Zablotny para progresar en freeride

El ganador de Red Bull Rampage nos comparte sus consejos para progresar más rapido en freeride: entreno, lectura de líneas y mentalidad.
Por Sofía Caerols Matta
Por Sofía Caerols Matta
Con solo 22 años, Hayden Zablotny pasó de ser un debutante en Red Bull Rampage a convertirse en el primer rookie en ganar la competencia desde 2008. Su victoria no fue solo una demostración de trucos extremos, sino el resultado de una forma clara de entender el progreso: constancia, control y disfrute.
Hablamos con Hayden y nos compartió los principios que guiaron su camino hasta lo más alto y que pueden marcar la diferencia para cualquier rider que quiera subir de nivel.

¿Cómo te preparas antes de una competencia como Red Bull Rampage?

Hayden Zablotny: Mi preparación es bastante simple: andar en bicicleta. Todo parte por sentirte cómodo sobre la bici. Eso significa montarla lo más posible, incluso varias veces al día si se puede.

Hayden Zablotny about to drop a huge cliff face at Red Bull Rampage 2025.

Hayden Zablotny wins Red Bull Rampage 2025

¿Qué hábito diario marca la mayor diferencia en tu rendimiento?

Haydenn Zablotny: La constancia. Hacer algo similar todos los días construye una base sólida. No se trata de sesiones épicas cada tanto, sino de estar ahí, una y otra vez. Esa repetición es la que te permite rendir bien cuando realmente importa.

Para alguien que quiere avanzar más rápido, ¿qué recomiendas aprender primero?

Haydenn Zablotny: Control de la bicicleta, sin duda. Aprender a bombear bien, a saltar con técnica, a manejar el terreno. Mucha gente quiere ir directo a los trucos, pero si no tienes control real de la bici, todo se vuelve más difícil, y más peligroso, después.

Hayden Zablotny, Thomas Genon, and Tom Van Steenbergen celebrates during Red Bull Rampage in Virgin, Utah, USA on October 19, 2025.

Winners Hayden Zablotny, Thomas Genon and Tom Van Steenbergen

¿Cuál es el error más común que ves en quienes recién empiezan?

Haydenn Zablotny: Ir directo a los trucos sin tener base. Lo veo todo el tiempo. Una buena forma de evitarlo es simplemente andar más: correr BMX, downhill, lo que sea. Competir ayuda, pero lo esencial es sumar horas arriba de la bicicleta.

Hayden Zablotny, Red Bull Rampage 2025

Hayden Zablotny, Red Bull Rampage 2025

Mirando hacia atrás, ¿qué te habría gustado que alguien te dijera cuando estabas empezando?

Haydenn Zablotny: Que obtienes lo mismo que estás dispuesto a poner. No puedes esperar buenos resultados si no haces el trabajo. El esfuerzo siempre se refleja, tarde o temprano.

Robin Goomes throwing a backflip

Robin Goomes throwing a backflip

Si tuvieras que dar un solo consejo final, ¿cuál sería?

Haydenn Zablotny: Diviértete. Todos quieren ganar, ser los mejores, trabajar duro, pero si no lo estás pasando bien, algo no está funcionando. Disfrutar el proceso es parte de hacerlo bien.

El campeón, Haydenn Zablotny lo deja claro: los logros o victorias no solo llegan por ser el mejor en los trucos, sino que también por acciones sostenidas en el tiempo, disciplina, una relación honesta con el proceso y sobre todo, disfrutar el deporte.
