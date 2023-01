Mcmadetuhermana (V Región), quien no competía en DEM desde la fecha junto a Kinta Dimensión en diciembre de 2021, se convirtió por primera vez en campeón de una fecha oficial de DEM Battles. Revisemos el camino del primer campeón de DEM 2023.

Mcmadetuhermana (V Región), quien no competía en DEM desde la fecha junto a Kinta Dimensión en diciembre de 2021, se convirtió por primera vez en campeón de una fecha oficial de DEM Battles. Revisemos el camino del primer campeón de DEM 2023.

Mcmadetuhermana (V Región), quien no competía en DEM desde la fecha junto a Kinta Dimensión en diciembre de 2021, se convirtió por primera vez en campeón de una fecha oficial de DEM Battles. Revisemos el camino del primer campeón de DEM 2023.

En una réplica entre Rodamiento y Mcmadetuhermana, el de la quinta respondía al parralino: “no sé cuantas peleas has tenido, es contra quién las peleaste” y con decisión unánime avanzaba a la siguiente ronda, dejando en el camino a uno de los favoritos del panorama actual.

En una réplica entre Rodamiento y Mcmadetuhermana, el de la quinta respondía al parralino: “no sé cuantas peleas has tenido, es contra quién las peleaste” y con decisión unánime avanzaba a la siguiente ronda, dejando en el camino a uno de los favoritos del panorama actual.

En una réplica entre Rodamiento y Mcmadetuhermana, el de la quinta respondía al parralino: “no sé cuantas peleas has tenido, es contra quién las peleaste” y con decisión unánime avanzaba a la siguiente ronda, dejando en el camino a uno de los favoritos del panorama actual.