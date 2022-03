Primera ronda (vs. Cleaner, Owen, Errante y Domenico )

En primera ronda, los santiaguinos enfrentaron a Cleaner-Owen-Errante y Domenico. “Tu eres Cannavaro, yo Diego (Maradona) en el mundial, ¡porque me estoy drogando pero ganó igual!” soltaba Pablito Veneno (A.K.A. Estaba en Llamas en DEM Final 2021) para liquidar la batalla y llevársela sin réplica.

Cuartos de final (vs. Niko, Emvi y Ironmandrill)

En cuartos de final enfrentaron a Niko-Emvi-Ironmandrill, un enfrentamiento parejo y peleado de parte de ambos equipos que con dos de tres votos (Inefable y Oniríco) le dio la batalla a Wann-Beltrán-Pablito Veneno, que tomaron ventaja con la respuesta final de Pablito Veneno:”No le tiri la pelaa’ a mis amigos, estos hueones se ganan todas las monedas conmigo tirando pelaas por insta sabiendo que no los sigo”.

Semifinal (vs. Arek, Krampus y Maniack)

Final (vs. Anubis, Elemece y Kross)