Desafío Sammis Reyes: El talento chileno se pone a prueba

Saltar más alto, acelerar al máximo y demostrar fuerza. El Desafío Sammis Reyespone a prueba las capacidades de deportistas de distintas regiones con la misión de descubrir talento y darle visibilidad para abrir nuevas oportunidades.
Para Sammis, el proyecto tiene un origen personal. Una beca le permitió partir a Estados Unidos a los 14 años. Hoy quiere ayudar a que otros también encuentren su camino.
Una historia que quiere multiplicar
Tras su retiro de la NFL y convertirse en padre, Sammis decidió impulsar un proyecto conectado con un propósito que lo acompaña desde los 18 años: Alcanzar sus propias metas y ayudar a otros a llegar a las suyas.
“Este proyecto nació del corazón y espero que se mantenga así de aquí al infinito”
El recorrido por Chile ha reforzado su convicción de que hay talento que deber ser visto. Según explica, ha conocido a deportistas cuyas trayectorias podrían haber sido distintas si hubieran tenido apoyo y oportunidades desde más pequeños.
Seis pruebas para mostrar de qué estás hecho
El desafío evalúa fuerza, potencia, velocidad y agilidad mediante seis pruebas: salto vertical, salto horizontal, carrera de 40 yardas, dos circuitos de agilidad y press de banca.
Los resultados se integran en un ranking nacional. Para validar las marcas, el equipo técnico liderado por Cristian López combina tecnología de medición con registros audiovisuales de cada participante.
La preparación también cuenta. Sammis busca que los deportistas aprovechen esta vitrina con la seriedad del alto rendimiento
“Alguien que llega preparado, sin importar la altura, sin importar de dónde sea, sin importar el nivel socioeconómico, va a tener una oportunidad”
Las próximas paradas del desafío
- 3 de octubre: Talca.
- 9 de octubre: Chillán.
- 11 de octubre: Concepción.
- 16 de octubre: Temuco.
- 18 de octubre: Valdivia.
- 24 de octubre: Puerto Montt.
- 6 de noviembre: Coyhaique.
- 8 de noviembre: Punta Arenas.
- Santiago: cuatro jornadas de evaluación, con fechas por anunciar.
La gran final se realizará el domingo 3 de enero en Santiago, en un recinto aún por confirmar.