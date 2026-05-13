Diamond League: El próximo gran desafío de Martina Weil

¿Qué es la Diamond League?

Martina Weil, Orlando Guaita 2026 © Luis Barra

Se trata del circuito de atletismo más prestigioso del último tiempo. Deportistas de distintas edades y ciudades compiten en 32 disciplinas, donde solo unos pocos logran consagrarse como los mejores de la temporada.

La Diamond League destaca por su altísimo nivel competitivo, posicionándose como un gran reto para quienes participan. Organizada por World Athletics desde 2010, esta competencia ofrece a los atletas una vitrina internacional para demostrar sus habilidades y perfeccionar su rendimiento en competencias de primer nivel.

Las disciplinas del circuito

Hombres Mujeres 100 metros 100 metros 200 metros 200 metros 400 metros 400 metros 800 metros 800 metros 1.500 metros 1.500 metros 5.000 metros 5.000 metros 110 metros con vallas 100 metros con vallas 400 metros con vallas 400 metros con vallas 3.000 metros con obstáculos 3.000 metros con obstáculos Salto alto Salto alto Salto con pértiga Salto con pértiga Salto largo Salto largo Salto triple Salto triple Lanzamiento de bala Lanzamiento de bala Lanzamiento de disco Lanzamiento de disco Lanzamiento de jabalina Lanzamiento de jabalina

Lo que significa la Diamond League para Martina Weil

Martina Weil during Continental Tour Bronze Orlando Guaita © Luis Barra / Red Bull Content Pool

Participar en esta competencia es clave para cualquier atleta. Este circuito implica medirse frente a rivales de alto nivel, ganar experiencia internacional y consolidarse dentro de la élite. Le permitirá a Martina proyectarse en grandes eventos, como los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales.

Martina ha demostrado en resultados anteriores que está preparada para enfrentar este desafío. Su talento y perseverancia la han llevado a este punto de su carrera, y ahora tiene la oportunidad de mostrar todo su potencial.

Diamond League 2026: Las próximas fechas

Hurdler Karsten Warholm sprints to Diamond League victory in Oslo © Håvard Andre Kilvær/Red Bull Content Pool

Las competencias se llevarán a cabo en 15 ciudades de cuatro continentes, entre los meses de mayo y agosto de este año, en algunos de los estadios más icónicos del mundo. En total, se coronarán 32 campeones, un hombre y una mujer por cada disciplina.

La primera fecha será el 16 de mayo en Shanghái/Keqiao, China. A partir de ahí, la competencia continuará durante el primer semestre en países como China, Marruecos, Italia, Suecia, Noruega, Qatar, Francia y Estados Unidos. Para conocer en detalle las pruebas en las que participará Martina Weil este año, puedes revisar su calendario de competencias aquí .