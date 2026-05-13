Martina Weil seen during Continental Tour Bronze Orlando Guaita
© Luis Barra / Red Bull Content Pool
Running

Diamond League: El próximo gran desafío de Martina Weil

La Diamond League reúne a los mayores talentos del atletismo, una competencia donde los deportistas de élite deben demostrar todo su potencial para posicionarse entre los mejores del mundo.
Por Tania Sáez Cisternas
2 minutos leídosPublished on

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Martina Weil

Una de las atletas más veloces de Latinoamérica, Martina Weil se distingue por su ritmo imparable y sus récords sudamericanos.

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¿Qué es la Diamond League?

Martina Weil, Orlando Guaita 2026

Martina Weil, Orlando Guaita 2026

© Luis Barra

Se trata del circuito de atletismo más prestigioso del último tiempo. Deportistas de distintas edades y ciudades compiten en 32 disciplinas, donde solo unos pocos logran consagrarse como los mejores de la temporada.
La Diamond League destaca por su altísimo nivel competitivo, posicionándose como un gran reto para quienes participan. Organizada por World Athletics desde 2010, esta competencia ofrece a los atletas una vitrina internacional para demostrar sus habilidades y perfeccionar su rendimiento en competencias de primer nivel.
Las disciplinas del circuito

Hombres

Mujeres

100 metros

100 metros

200 metros

200 metros

400 metros

400 metros

800 metros

800 metros

1.500 metros

1.500 metros

5.000 metros

5.000 metros

110 metros con vallas

100 metros con vallas

400 metros con vallas

400 metros con vallas

3.000 metros con obstáculos

3.000 metros con obstáculos

Salto alto

Salto alto

Salto con pértiga

Salto con pértiga

Salto largo

Salto largo

Salto triple

Salto triple

Lanzamiento de bala

Lanzamiento de bala

Lanzamiento de disco

Lanzamiento de disco

Lanzamiento de jabalina

Lanzamiento de jabalina

Lo que significa la Diamond League para Martina Weil

Martina Weil during Continental Tour Bronze Orlando Guaita

Martina Weil during Continental Tour Bronze Orlando Guaita

© Luis Barra / Red Bull Content Pool

Participar en esta competencia es clave para cualquier atleta. Este circuito implica medirse frente a rivales de alto nivel, ganar experiencia internacional y consolidarse dentro de la élite. Le permitirá a Martina proyectarse en grandes eventos, como los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales.
Martina ha demostrado en resultados anteriores que está preparada para enfrentar este desafío. Su talento y perseverancia la han llevado a este punto de su carrera, y ahora tiene la oportunidad de mostrar todo su potencial.

Diamond League 2026: Las próximas fechas

Karsten Warholm wins the 300 meter hurdle race at Diamond League in Oslo, Norway and sets a new world record.

Hurdler Karsten Warholm sprints to Diamond League victory in Oslo

© Håvard Andre Kilvær/Red Bull Content Pool

Las competencias se llevarán a cabo en 15 ciudades de cuatro continentes, entre los meses de mayo y agosto de este año, en algunos de los estadios más icónicos del mundo. En total, se coronarán 32 campeones, un hombre y una mujer por cada disciplina.
La primera fecha será el 16 de mayo en Shanghái/Keqiao, China. A partir de ahí, la competencia continuará durante el primer semestre en países como China, Marruecos, Italia, Suecia, Noruega, Qatar, Francia y Estados Unidos. Para conocer en detalle las pruebas en las que participará Martina Weil este año, puedes revisar su calendario de competencias aquí.

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Una de las atletas más veloces de Latinoamérica, Martina Weil se distingue por su ritmo imparable y sus récords sudamericanos.

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