Diamond League: El próximo gran desafío de Martina Weil

¿Qué es la Diamond League?
Se trata del circuito de atletismo más prestigioso del último tiempo. Deportistas de distintas edades y ciudades compiten en 32 disciplinas, donde solo unos pocos logran consagrarse como los mejores de la temporada.
La Diamond League destaca por su altísimo nivel competitivo, posicionándose como un gran reto para quienes participan. Organizada por World Athletics desde 2010, esta competencia ofrece a los atletas una vitrina internacional para demostrar sus habilidades y perfeccionar su rendimiento en competencias de primer nivel.
Las disciplinas del circuito
Hombres
Mujeres
100 metros
100 metros
200 metros
200 metros
400 metros
400 metros
800 metros
800 metros
1.500 metros
1.500 metros
5.000 metros
5.000 metros
110 metros con vallas
100 metros con vallas
400 metros con vallas
400 metros con vallas
3.000 metros con obstáculos
3.000 metros con obstáculos
Salto alto
Salto alto
Salto con pértiga
Salto con pértiga
Salto largo
Salto largo
Salto triple
Salto triple
Lanzamiento de bala
Lanzamiento de bala
Lanzamiento de disco
Lanzamiento de disco
Lanzamiento de jabalina
Lanzamiento de jabalina
Lo que significa la Diamond League para Martina Weil
Participar en esta competencia es clave para cualquier atleta. Este circuito implica medirse frente a rivales de alto nivel, ganar experiencia internacional y consolidarse dentro de la élite. Le permitirá a Martina proyectarse en grandes eventos, como los Juegos Olímpicos y los Campeonatos Mundiales.
Martina ha demostrado en resultados anteriores que está preparada para enfrentar este desafío. Su talento y perseverancia la han llevado a este punto de su carrera, y ahora tiene la oportunidad de mostrar todo su potencial.
Diamond League 2026: Las próximas fechas
Las competencias se llevarán a cabo en 15 ciudades de cuatro continentes, entre los meses de mayo y agosto de este año, en algunos de los estadios más icónicos del mundo. En total, se coronarán 32 campeones, un hombre y una mujer por cada disciplina.
La primera fecha será el 16 de mayo en Shanghái/Keqiao, China. A partir de ahí, la competencia continuará durante el primer semestre en países como China, Marruecos, Italia, Suecia, Noruega, Qatar, Francia y Estados Unidos. Para conocer en detalle las pruebas en las que participará Martina Weil este año, puedes revisar su calendario de competencias aquí.